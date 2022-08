El Gobierno de Navarra analiza el impacto de la sequía en el sector primario

José María Aierdi, ha afirmado que el Ejecutivo foral está analizando tanto el impacto que la actual sequía va a tener en sectores económicos como el primario, como las medidas a implementar en el ejercicio de 2023 que permitan al sector "no vivir en una situación límite". El vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra,, ha afirmado que el Ejecutivo foral está analizando tanto el, como las medidas a implementar en el ejercicio de 2023 que permitan al sector "no vivir en una

"Estamos analizando el impacto que esa sequía, sin duda, va a tener en sectores económicos como el primario, que ya se vio afectado en junio fruto de la sequía, que es prolongada, con una escasa producción de comida para el invierno. Eso se ha incrementado a lo largo de este verano, esa situación ha sido más problemática, y el departamento de Desarrollo Rural está analizando esa situación y las medidas que debemos implementar para el ejercicio de 2023 que contemplen esta situación y permitan al sector primario no vivir una situación límite en este sentido", ha manifestado.

Así se ha pronunciado este martes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa. Según ha asegurado, el Ejecutivo foral está en contacto con las localidades que están sufriendo "algunas restricciones" y que se está "buscando soluciones a esos problemas de caudal de agua".

Aierdi ha explicado que "lo que se estaba viendo hasta ahora" es que aquellas soluciones de abastecimiento de agua "más generalistas, que dan cobertura a amplias zonas, en principio han reducido el caudal, pero se está atendiendo la demanda existente". "Nos encontramos problemas que tienen soluciones individuales, de fuentes puntuales, etc. En este sentido, el Gobierno va a seguir en contacto con todos ellos, prestando el apoyo que sea necesario, trasvasando, si es necesario, mediante vehículos etc., el agua que sea necesaria", ha afirmado. El consejero ha esperado que "la situación se revierta" y ha asegurado que estarán "vigilantes" para que no se produzcan "situaciones límite".