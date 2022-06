Los grupos parlamentarios, favorables a impulsar una modificación en la ley foral de cambio climático

El grupo de propietarios de autoconsumo solar que registró recientemente más de 2.000 firmas para promover una modificiación de la ley foral de cambio climático que les impide aprovechar sus excedentes ha mantenido recientemente una ronda de contactos tanto con el departamento de Desarrollo Económico como con los grupos parlamentarios del legislativo foral.

En primer lugar fueron recibidos por el consejero de Desarrollo Económico del Ejecutivo Foral, Mikel Irujo, así como por la directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos de la S3 de Navarra Uxue Itoiz; con Martín Ibarra, Director de Servicio de Transición Energética) y varios miembros del gabinete expertos en derecho.

Según aseguran “la idea que nos transmitieron fue que el artículo 68.4 no había contemplado el concepto de batería virtual, y mostraron su voluntad de hacer todo lo posible” para solventar la situación generada por la normativa. Por otro lado, desde el departamento de Industria adujeron no entender los motivos por los que se les había cancelado los contratos de la batería virtual desde la compañía operadora dado que consideran que “la ley no se aplicará hasta que esté redactado y aprobado su reglamento”.

Posteriormente, el pasado martes 14 de junio, mantuvieron otra reunión con los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de Desarrollo Económico. Asistieron Carlos Pérez Nievas, de NA+, Javier Lecumberri del PSN-PSOE, Adolfo Aráiz y Laura Aznal, de EH Bildu y Mikel Asiáin de Geroa Bai. No pudieron asistir los portavoces de Podemos e I-E por cuestiones de agenda.

Tras la cita, este grupo de propietarios agradecen el consenso obtenido “para subsanar los efectos del artículo 68.4. de la ley foral de cambio climático”. Raúl Fernández Berrueza, portavoz del colectivo se felicita de “que los partidos que acudieron están de acuerdo en hacer lo necesario para cambiar la ley o desarrollar un reglamento adecuado, dependiendo lo que diga el gabinete jurídico” y se congratulan de que “esté todo encaminado y todos los grupos estén de acuerdo en no perjudicar a los propietarios navarras” de placas de autoconsumo.

PARA LA COMPAÑÍA, LA LEY ESTÁ EN VIGOR AUNQUE NO HAYA REGLAMENTO

Sin embargo, Fernández lamenta la respuesta dada posteriormente por la compañía Próxima Energía, cuyo CEO, Jorge Morales ha contestado que la empresa “es la primera interesada en aplicar la batería virtual al igual que lo hacemos en el resto de la Península” pero lo cierto es que “la ley sí está en vigor”. “Cuestión distinta es que no se haya aprobado el reglamento necesario para regular la aportación de los excedentes al fondo social, pero cuando se haga, este puede retrotraer sus efectos a la fecha de entrada en vigor de la ley”. “Si se quiere permitir la batería virtual el parlamento de Navarra debe cambiar la ley”, ha zanjado el CEO de la Compañía.

Ya son al menos 8 comercializadoras las que contratan Batería Virtual en España, pero no en Navarra. Y cada vez son más, ya que hace un mes solo había una comercializadora, Próxima Energía.