Manuel Conthe: “Indexar la totalidad de la pensiones al IPC es una insensatez”

La inflación, lo que en economía se conoce como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, está siendo el detonante para el endurecimiento de las políticas monetarias a escala planetaria. Pero para que esa inflación que hace que los hogares pierdan poder adquisitivo y la economía competitividad se convierta en un elemento estructural, lo que hay que evitar, coinciden los economistas, son los efectos de segunda ronda. Y a ellos precisamente se refirió el jueves Manuel Conthe, economista y expresidente de la CNMV, quien de la mano de Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporative Intelligence, trató de arrojar algo luz sobre el nuevo entorno socioeconómico y los desafíos a los que se enfrentan tanto España como la Unión Europea. Fue durante un encuentro con representantes del mundo político, económico, social y empresarial de la comunidad que estuvo organizado por Management Activo y patrocinado por Cajamar, Crédito y Caución y Nalanda Global.

Para Conthe la receta para que esos aumentos de precios no se trasladen en una segunda fase pasa por que las empresas absorban en sus márgenes parte de la subida de precios y funcionarios y pensionistas acepten que el ajuste de sus salarios no refleje la totalidad de la inflación. “La coyuntura actual demuestra que la indexación generalizada de las pensiones es una insensatez. Los sistemas públicos no pueden proteger a la totalidad de los españoles de efectos externos que empobrecen al país y ante los que toca aguantar”, defendió para a renglón seguido reclamar a los partidos que abogan en sus programas por luchar contra el aumento de gasto público que tomen la bandera y apuesten por ser selectivos a la hora de actualizar las pensiones. “Muchos pensionistas viven mejor que trabajadores en activo”, deslizó.

En la misma línea, Bernaldo de Quirós abogó durante el coloquio, moderado por Emilio Domínguez, profesor de Economía de la UPNA, por afrontar una reforma de las pensiones que evite “problema de sostenibilidad”. “15 millones de españoles reciben rentas del Estado y doce del mercado. No hay país que pueda funcionar así”.

Durante algo más de un hora, los dos expertos compartieron sus reflexiones con los asistentes. Reflexiones que partieron de ópticas muy diversas lo que fomentó el intercambio de opiniones. El debate lo inició el presidente de Freemarket Corporative Intelligente describiendo un panorama “muy negativo, terriblemente incierto y con desagradables posibilidades de empeorar”. Habló de “desequilibrios”, “tensiones inflacionistas” y de un escenario de “estanflación”, similar al vivido a finales de los años 70 aunque agravado por la “descomunal deuda” y un ciclo de tres recesiones. Tras su intervención, el que fuera presidente de la CNMV enfatizó en los aspectos positivos que pueden ayudar a mitigar la actual coyuntura. “La Unión Europea ha salido reforzada, el nacionalismo queda como una receta para el suicidio, se ha creado una mini hacienda europea muy poderosa y en España ya no somos los yonquis de la burbuja porque exportamos más bienes y servicios de los que importamos. La realidad no es tan negra; se nos olvida que el PIB lo producen las empresas que son las que buscan oportunidades”.

Apuntó los tres grandes desafíos a los que en su opinión se enfrentan España y la UE. El primero, el geopolítico, con la reaparición de la política de bloques, la pujanza de China y el fin de la globalización. “Vamos hacia un mundo en el que se va a imponer la regionalización”. El segundo, el energético, con la dependencia del exterior y el objetivo de la descarbonización. Para finalizar habló de la política económica. Frente al pesimismo que trasladó su compañero de debate, Conthe ve “perfectamente posible” que España alcance este año la tasa de crecimiento del 4,3% avanzada por el Gobierno. “Debemos confiar más en las instituciones no electivas”, concluyó.