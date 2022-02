Eva Aoiz: “Cuando me subo al tractor es como si se parara el mundo”

Eva Aoiz Aperte, ingeniera agrícola, de 32 años, después de trabajar ocho años en Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarras (UCAN), en sustitución de Patxi Vera que será nombrado Defensor del Pueblo de Navarra. Dirigirá 137 cooperativas de Navarra, al mismo tiempo que, como hace habitualmente, en cuanto pueda se subirá al camión y, entonces, como siempre le ocurre, se le volverá a detener el mundo. Recuerdos de tardes de verano jugando al ‘bote bote’ con otros niños de Olóriz. De jornadas en el tractor con su padre para sembrar o cosechar las tierras familiares. Subida en sus piernas o en el asiento cuando ya llegaba a los pedales. Vivencias de pueblo. Y de campo. Y de tierra., ingeniera agrícola, de 32 años, después de trabajar ocho años en Grupo AN , se convertirá en unas semanas en la cabeza visible de la (UCAN), en sustitución de Patxi Vera que será nombrado Defensor del Pueblo de Navarra. Dirigirá 137 cooperativas de Navarra, al mismo tiempo que, como hace habitualmente, en cuanto pueda se subirá al camión y, entonces, como siempre le ocurre, se le volverá a detener el mundo.

¿Cómo ha sido el proceso de nombramiento?

Todo ha sido muy rápido. El pasado lunes fui al consejo rector de UCAN, porque uno de los puntos del día era mi nombramiento. Yo estaba fuera esperando. Al finalizar, me lo comunicaron.

¿Cuándo se trasladará?

Todavía está sin decidir. En 15 o 20 días. Tendré un tiempo de coincidencia con Patxi Vera, el actual gerente de UCAN (se incorpora como Defensor del Pueblo en marzo) para poder hacer el traspaso.

El mundo de la agricultura lo ha vivido desde niña en su familia.

Sí, mi padre, Francisco José Aoiz Aranguren, es de Olóriz y agricultor. Mi madre, María Dolores Aperte García, a la que llaman Loli, es de Cabanillas y trabaja como gestora de la PAC en la cooperativa de la Valdorba. Antes, ha trabajado de agente inmobiliario, en panaderías…, siempre en actividades con trato con el público. Mi padre fue consejero del Grupo AN como cerealista durante ocho años, hasta 2013. Yo no coincidí con él porque entré en 2014.

¿Sigue usted viviendo en Olóriz?

Somos de allí y cuando éramos pequeñas, durante el curso escolar, mis padres, mi hermana Lydia y yo vivíamos en Pamplona, donde tenemos piso. En verano y vacaciones volvíamos a Olóriz. Al llegar a la universidad, ya con carné de conducir, mis padres se quedaron en Olóriz y mi hermana y yo íbamos y veníamos en el día, como hago yo ahora. Normalmente voy a comer a casa y a dormir.

¿Cómo es su vida en Olóriz?

Vivimos en la casa familiar, que es grande. Al lado está la cochera, con los tractores, los aperos, la cosechadora, la sembradora... que yo sé manejar. Al lado tenemos las tierras.

¿Qué cultivan y que extensión tienen las tierras?

Cereal en secano y viñas. Tenemos la tierra justa para vivir una familia de cuatro miembros.

¿Ha ayudado en las tareas de campo a su padre?

Siempre que puedo. Voy los fines de semana. En verano, como trabajamos en Grupo AN de mañana, voy por las tardes. A veces me he cogido vacaciones para poder ir a sembrar.

¿Desde cuándo sabe conducir el tractor?

Puff…. (echa la vista atrás, lo piensa y le cuesta responder con exactitud). No sabría decirlo, desde que llegué a los pedales. Antes de eso, recuerdo ir con el tractor con mi padre... No me dejaba ir por la carretera, pero sí moviendo el volante… La agricultura es parte de mi vida.

DEL GRUPO AN A UCAN

Lleva ocho años trabajando en Grupo AN. ¿Cómo se han tomado su futura marcha?

Les ha hecho mucha ilusión, se alegran a nivel personal y profesional. También les ha producido pena.

¿Para AN no es una faena?

Bueno, hay un equipo muy bueno…

¿Qué es lo que más pena le va a dar al dejar AN?

Va a ser muy difícil dejar a los compañeros. También me da pena dejar el trato con las cooperativas con otras regiones, un trabajo que también me ha tocado desde AN. Porque en UCAN solo están las navarras. Pero mi nuevo trabajo es un paso más en lo que yo vengo haciendo, que es intentar mejorar el concepto de cooperativa para que tengan las mejores condiciones posibles. Desde mi nuevo puesto incluiré cooperativas que no son de AN, ampliaré mi función a todas las que son socias de UCAN, no solo a las que ahora conozco.

Va a sustituir a Patxi Vera, que lleva 30 años en el cargo. ¿Se lo va a poner fácil?

Sí, creo que me lo va a poner fácil. Obviamente, él es un referente porque lleva muchos años, pero me está ayudando mucho.

Su Linkedin dice que ha trabajado también como camarera y relaciones públicas. ¿Cuándo?

A los 16 años empecé a trabajar haciendo encuestas de todo tipo, en la calles, en casas, por teléfono... También fui camarera. Durante dos veranos cogimos mi hermana, una amiga y yo el bar de las piscinas de Unzué. En Pamplona, trabajé de camarera en diferentes sitios, especialmente en el bar Zuhaitza, en la calle San Antón, donde estuve varios años. Sigo manteniendo relación con mis compañeros de entonces.

Así que ha compaginado trabajo y estudios.

Mi situación me ha hecho ser muy trabajadora. Durante la carrera, mi madre pasó un cáncer, lo que hizo que me centrara en la familia, compaginándolo con trabajar en diversos lugares. Por suerte, se ha ido recuperando muy bien, y yo fui enfocándome de nuevo a los estudios.

¿Ha podido llegar a todo?

Sí, por eso considero un premio tener la oportunidad de trabajar en UCAN. Creo que cuando te esfuerzas por algo y eres comprometida, al final eso da sus frutos. Como se dice en el campo, quien siembra recoge.

¿Pensó alguna vez ser agricultora?

En algún momento lo pensé. Pero soy inquieta, yo aquí, en mi labor diaria, me dedico a la innovación, me gustar estar con gente... En las labores del campo estás tú sola contigo misma, hay muchos ratos de soledad... Mi trabajo en el campo es mi vía de escape, mi complemento. Cuando me subo al tractor es como si se parara el mundo, soy feliz. Necesito esas dos facetas.

La primera mujer en dirigir la UCAN. Trabajan en un sector masculinizado. ¿Es una excepción?

Para mí trabajar en el campo no es raro porque mi padre siempre nos ha llevado a mi hermana y mí. En este mundo, mujeres hay, pero son menos que los hombres, por eso se las ve poco.

LOS INICIOS

¿Cómo inició su trabajo en Grupo AN?

Al terminar Ingeniería Técnica Agrícola en la UPNA, me fui a Bristol, Inglaterra, tres meses a estudiar inglés. En una de las ocasiones en las que volví a casa de visita, me dijo Jesús Sarasa, que era gerente de AN, que quería entrevistarme. Nos conocíamos porque yo había hecho mi trabajo de fin de grado en una bodega que era de AN, en San Martín de Unx. Después de la entrevista, ya me quedé. Fue todo tan imprevisto que me tuvieron que mandar todo de Bristol, porque no había pensado que iba a empezar ya a trabajar.

¿Dónde comenzó?

En Recursos Humanos me encomendaron trabajos relacionados con los planes de igualdad. Me gustó mucho. A los ocho meses se creó un puesto nuevo y me lo ofrecieron. Se trataba de trabajar para que las cooperativas obtuvieran un nuevo reconocimiento oficial a nivel nacional, como entidad asociativa prioritaria. De este reconocimiento dependían diferentes subvenciones desde el Ministerio de Agricultura.

¿Cómo evolucionó?

Después pasé a llevar proyectos de innovación, tanto en industria como en campo, que buscan mejorar la rentabilidad o las calidades o las calidades medioambientales... También pasé a parte del desarrollo de inversiones. Por ejemplo, pasamos a montar naves nuevas en Castilla y León o incorporamos mejoras para ampliar capacidad en la incubadora de Marcilla, para instalar placas solares... En esta fase empecé a estudiar el máster de Protocolo, Producción y Gestión de Eventos en la Universidad Camilo José Cela. Me cogía los viernes fiesta y me iba el jueves por la tarde a Madrid hasta el domingo.

Entonces, dejó de ir a trabajar a Olóriz.

Cambié el tractor por Madrid. Al terminar el máster, en AN pasé a formar parte de un nuevo grupo que se creó de posicionamiento corporativo, en 2019, relacionado con el márketing exterior e interno.

¿A esto se dedica hasta ahora?

Sí. También me propusieron incorporarme como apoyo en la coordinación de la Fundación del Grupo Cooperativo AN, dirigida por Maite Muruzábal, que tiene como función, entre otras, el fomento de la cultura cooperativa y la gestión de subvenciones.

Si ahora echa la vista a entonces... De prácticas a directiva...

Nunca lo hubiera imaginado. Es un ejemplo de que una empresa como AN permite a sus trabajadores evolucionar.

“No olvidemos que la agricultura convencional supone el 75%”

¿Qué diferencia a AN de UCAN y de los sindicatos (UAGN y EHNE)?

Grupo AN es una cooperativa comercializadora. Compra los productos a los cooperativistas y los vende. Los sindicatos son representantes de los agricultores y ganaderos a nivel individual. La función de UCAN (Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra), formada por 137 cooperativas, es representar a las cooperativas. Grupo AN es la mayor cooperativa de UCAN.

¿Cómo ve el problema del relevo generacional en el campo y cómo se solucionaría?

Es muy complicado entrar en el sector agrario si no vienes de una familia de agricultores y ganaderos. Es un riesgo muy alto porque se necesita mucha inversión. La solución es el modelo cooperativo para que quienes empiezan no se vean tan solos. De cara a la España vaciada también es importante porque en los pueblos pequeños la única entidad que invierte, da servicios y genera puestos de trabajo es la cooperativa de los agricultores de la zona.

¿Ha tenido tiempo de pensar en los objetivos para UCAN?

Ya he pensado muchas cosas. A largo plazo, quiero adaptar las cooperativas a las nuevas necesidades del sector: la mujer rural, medio ambiente, relevo generacional, digitalización... Para eso, tienen que conseguir beneficios. A corto plazo, conocer y escuchar, que es algo muy importante.

¿Qué opina de la apuesta de la consejera Itziar Gómez por la agricultura ecológica?

Me parece bien que apuesten por eso, lo entiendo, pero no hay que olvidarse de la convencional, que supone el 75% de la agricultura. Ambas tienen que convivir.

¿Cuál es su visión del sector?

Está pasando por un momento complejo. Se le exige pero no se le compensa. Le están apretando mucho.

¿Quién?

Desde la UE y, a partir de ahí, por efecto dominó esa exigencia se transmite al resto, como a la sociedad.

EN FRASES

​

​“La agricultura es parte de mi vida”



“En las labores del campo hay mucho tiempo de soledad”



“Considero un premio tener la oportunidad de trabajar en UCAN”

DNI

​

​Eva Aoiz, de Olóriz, nació en Pamplona el 8 de diciembre de 1989. Soltera y sin hijos, estudió en el colegio público San Juan de la Cadena en Pamplona y en el instituto público Navarro Villoslada. Ingeniera técnica por la UPNA, al terminar su formación universitaria entró a trabajar de prácticas en Grupo AN, donde actualmente desempeña la función desupervisora de la Fundación del Grupo AN y coordinadora del grupo de posicionamiento corporativo.