El acuerdo del ERTE en Volkswagen Navarra incluye su posible prórroga más allá de junio

Dicho y hecho. Tal como se preveía desde el pasado lunes, dirección y comité de Volkswagen Navarra cerraron este miércoles el acuerdo para el nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha entrado hoy en vigor hasta el próximo 30 de junio. Los motivos son los mismos que los conocidos hasta la fecha, esto es, los problemas de suministro de microchips y otras piezas debido a la congestión mundial provocada por la covid. La incertidumbre reinante en el sector del automóvil hace tan imprevisible la evolución de los acontecimientos en la segunda mitad de este año que el propio acuerdo ya contempla una posible prórroga “durante el segundo semestre”.

Gracias a este acuerdo, refrendado por los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, que suman 20 de los 29 representantes del comité, la empresa evita reducir el ritmo diario de producción, situado en 1.438 coches por jornada, y “se concentra en días o turnos completos la necesidad de no producir”, de manera que “se permitirá mantener el empleo como establece el actual convenio colectivo”. Desde ELA, el tercer sindicato con más representación en la fábrica, criticaban la firma del ERTE por no repartir “los esfuerzos económicos entre la dirección y la plantilla”, no contemplar la formación como sustituto del ERTE “para minimizar el impacto económico” y la falta de garantías de que la plantilla pueda “recuperar salarios perdidos”.

El ERTE permitirá a la empresa suspender los contratos de los trabajadores, que pasarán a cobrar la prestación por desempleo durante un máximo de 30 días, con el consiguiente ahorro en salarios. Dado que la prestación solo cubre el 70% del salario, la empresa se ha comprometido a complementarla hasta el 100% incluyendo la antigüedad y sin afectación en ninguna paga ni vacaciones. No obstante, dado que la empresa pretende aplicar el ERTE principalmente los viernes, los trabajadores dejarán de cobrar el plus de nocturnidad por festivo. La dirección ya adelantó al comité que, si no mejora la situación del suministro, está previsto aplicar el ERTE durante nueve viernes: 25 de febrero, 4, 11 y 25 de marzo, 8 de abril, 13 y 27 de mayo y 10 y 24 de junio.