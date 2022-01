Las claves de las otras industrias en Navarra: el 2022 visto por 24 protagonistas

BALANCE POSITIVO Y MEJORES PERSPECTIVAS

Las dificultades del suministro de componentes ha marcado a gran parte de las empresas. Pero gran parte se siente satisfecha, incluso muy satisfecha con 2021. Y, de cara a 2022, se muestran todavía más optimistas. Siempre que los Next Generation lleguen a buen puerto. “Lenta, gradual, ligera” son algunos de los calificativos que acompañan a la futura recuperación. Piden a los gobiernos austeridad en el gasto público, así como mejorar las conexiones aéreas, ya que la internacionalización es uno de los factores de la recuperación.

LAS CUESTIONES



1. ¿Cómo ha sido 2021 para su organización y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?



2. Perspectivas para 2022. ¿Qué cambios se han introducido en su ámbito?



3. ¿Qué pediría al gobierno nacional y autonómico?

Yolanda Torres, vicepresidenta ejecutiva Grupo MTorres

“Pediría al Gobierno una mejora del régimen fiscal para las empresas”

1 El año 2021 para nuestro sector y para nuestra empresa ha sido de prolongación de la crisis generada por la covid. El sector aeronáutico y toda su industria se han visto afectadas de lleno por esta pandemia, generando una crisis profunda y estructural, de la que iremos saliendo gradualmente en los próximos dos años. El sector se ha paralizado, costará recuperar los programas y las inversiones.

2 Las perspectivas para 2022 serán de lenta pero gradual recuperación de la actividad industrial. El sector sigue restructurándose y reorganizándose. No se prevé lanzamiento de nuevos modelos o grandes inversiones a lo largo del año. Esto nos ha obligado a apostar de forma más firme por la diversificación a otros sectores. Prevemos una ligera recuperación en el empleo y la facturación.

3 Un año más, pediríamos programas concretos de incentivación de la actividad industrial y del I+D, así como una mejora del régimen fiscal a las empresas para liberarlas de la presión que ha generado la crisis y seguir fomentando las inversiones y la creación de empleo en nuestra Comunidad.

Alfonso Antoñanzas, director general Exkal

“Pensamos continuar con crecimientos del 25% en 2022, también en empleo”

1 Este ha sido un año de gran crecimiento y de enormes dificultades para la fabricación debido a los problemas de suministros de materiales. En una primera fase, ha afectado a los productos electrónicos, pero a medida que ha ido avanzando el año, se han añadido los plásticos, cristales, … y hemos terminado con el problema generalizado. La covid ha seguido afectando, sobre todo en el absentismo, que sigue en niveles muy altos.

2 En 2022 esperamos continuar con un crecimiento por encima del 25%, lo que impactará en un crecimiento similar en cuanto a facturación y empleo. Se necesitan los fondos Next Generation EU para acometer todas las inversiones necesarias para la regeneración y la aceleración de la digitalización y automatización de los procesos industriales.

3 Agilizar los procesos de aplicación de las ayudas NGEU, tanto a nivel nacional cono regional. Vamos muy retrasados respecto a nuestros vecinos europeos y es algo que no nos podemos permitir. Al gobierno regional, le pediría esfuerzo legislativo para que Navarra compita en igualdad de oportunidades en los mercados interno y externo.

Ignacio Salazar, ceo Geoalcali

“La mina Muga se construirá en la primera mitad de 2022”

1 Mina Muga recibió la concesión minera en julio 2021. Esto es un gran hito para el proyecto y representa un compromiso importantísimo de todas las administraciones que lo han revisado a su viabilidad técnica y económica. Geoalcali ha invertido ya 80 millones de euros, y, precisamente en el actual escenario covid, es un orgullo poder contribuir con esta gran oportunidad de crecimiento.

2 Contamos con la construcción del proyecto Muga en la primera mitad del 2022. Muga es un complejo minero, con bocamina, rampas de acceso y planta de procesamiento. Supone una inversión de 600 millones de euros, un empleo directo en construcción de unas 1000 personas, una producción anual de 1 millones de toneladas de potasa y un empleo directo para 800 personas en operación, además de unas facturaciones anuales de 400 millones de euros.

3 Agilidad y eficacia. Que España sea competitiva y, por lo tanto, atractiva para la inversión en tecnología e industria. Especialmente, inversiones que combatan la despoblación en zonas rurales y estén a la vanguardia de la sostenibilidad, como hace Muga.

Paco Irujo, director gerente Bildu Lan

“Creceremos el 10% en facturación y el 5% en empleo en 2022”

1 Podemos describir 2021 como un año agridulce. Por un lado, estamos satisfechos ya que hemos recuperado el volumen de negocio previo a la pandemia, pero por otro, está resultando un periodo ansioso porque se está alargando demasiado la recuperación de unas condiciones de actividades estables y más normalizadas en todos los niveles. Esta incertidumbre general y de expectativas sin llegar a alcanzar está resultando larga y pesada para todo el personal, sobre todo emocionalmente.

2 Nuestro objetivo es consolidar la empresa en una dimensión de negocio en torno a 6-7 millones de euros, para lo que tenemos previsto un incremento de ventas superior al 10%. Este crecimiento irá acompañado por la ampliación del equipo que crecerá en un 5%. Para alcanzar ambos objetivos prevemos inversiones en digitalización y mejora de eficiencia que representan un 4% sobre ventas.

3 Ante un entorno y futuro cada vez más impredecible, vemos la necesidad de contar con un marco legislativo sólido y fiable. Consideramos necesario incorporar condiciones fiscales competitivas y ayudas que favorezcan la generación e incremento de actividad económica y empresarial, que redundará en la creación de empleo. Es importante reducir la presión fiscal para fomentar la retención y atracción de talento, acompañado por medidas que faciliten el acceso a la financiación por parte de las pymes.

Yolanda Falcón, directora general Falcón Electrónica

“La escasez de materia prima electrónica se mantendrá en 2022”

1 Sin duda 2021 ha sido para nosotros un año de superación. Este año nos hemos enfrentado a la mayor crisis de suministro de componentes electrónicos de la historia y podemos decir orgullosos que uno tras otro hemos solventado los numerosos problemas provenientes del mercado manteniendo nuestra actividad y la de nuestros clientes en todo momento.

2 La escasez de materia prima electrónica se mantendrá en 2022, sobre todo durante el primer semestre, y nos hemos preparado para ello potenciando con mayores recursos algunos de nuestros departamentos y estableciendo estrategias de gestión de aprovisionamientos. Como proyecto especial tenemos el lanzamiento de una nueva marca para nuestra unidad de negocio de ingeniería.

3 Al gobierno nacional le pediría que apoye claramente a empresas y autónomos, cuando ahora mismo más bien está haciendo lo contrario. Al gobierno regional, que mejore en la gestión, planificación e información de los fondos procedentes de Europa tanto para el sector privado como para el sector público y que aproveche la ventaja que nos dan nuestros fueros para mejorar la normativa fiscal que en los últimos años tanto ha empeorado.

José Miguel Guibert, director general Tiruña

“La fiscalidad de Navarra no ayuda, pero alguien debe pagar los pactos”

1 Este año que termina ha sido bueno tanto para el sector como para la empresa en lo que se refiere a la línea de cartón ondulado. En la línea de mecanización de bienes de equipo se ha notado la falta de decisiones de compra por el fuerte incremento de los costes de materias primas. El covid sigue afectando a la empresa por contagios y por el cambio en estrategias comerciales.

2 El año que viene lo afrontamos con optimismo y con el reto de seguir creciendo pero con la incertidumbre de los fortísimos incrementos de costes en materias primas y transportes y pensando en medidas para seguir conviviendo con el covid. No obstante, las previsiones son optimistas en cuanto a la facturación y empleo.

3 Tienen que hacer un esfuerzo para eliminar tensiones en la convivencia nacional y acordar medidas que faciliten la recuperación económica. Ahora más que nunca es necesaria una colaboración importante entre el sector público y privado con acuerdos para recuperar el crecimiento que, según parece, será mucho menor del esperado. El entorno fiscal en el que nos encontramos en Navarra no ayuda y no es el que cualquier empresa o particular desearía en estos momentos pero, como siempre, alguien tiene que pagar los pactos y concesiones políticas.

Félix Guindulain Busto, presidente de Jofemar

“Pedimos una fiscalidad similar a la de las provincias vecinas”

1 El año 2021 ha sido complicado debido a la incertidumbre existente en todos los niveles, de mercado, de aprovisionamiento y de libertad de la gente debido al covid. Para Jofemar ha sido bueno debido a las fortalezas que presenta la empresa en cuanto a posicionamiento en el sector y su estrategia en innovación e internacionalización. Gracias a la implicación del equipo esperamos superar las ventas de 2019 y con una mejora en el empleo superior al 10%.

2 Las perspectivas son buenas, salvo por la gran incertidumbre en cuanto a precios de materias primas, acopio de materiales, aumento de los precios en energía, agravado todo por la incertidumbre geopolítica.

3 Siempre les pedimos lo mismo, que si no quieren ayudar, al menos no impidan el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Que minimicen el gasto público. Fiscalidad similar a las provincias vecinas ya que hoy Navarra es la peor en ese concepto. Pedimos también flexibilidad en las contrataciones y con el IPC, puesto que el dato de 2021 es preocupante y supone un gran impacto sobre el coste en las empresas, haciendo que pierdan competitividad. Por último, sacar los temas de empresa de la batalla política ya que no ayuda para nada.

José Ignacio García de Albizu, director gL. Huntsman-Inquinasa

“Está creciendo el empleo por el aumento de la demanda agroquímica”

1 El año 2021 ha sido positivo, no solo para la fábrica de Inquinasa, sino también para la compañía Huntsman en su conjunto, y para el sector químico en general. En nuestro caso, y más allá de puntuales problemas de abastecimiento, hemos sido capaces de volver a volúmenes de producción ligeramente superiores a los de la época pre-covid, a lo que hay que sumar la introducción de un nuevo producto destinado al mercado aeronáutico.

2 Aún con la incertidumbre que nos rodea, las perspectivas para el año próximo son buenas, impulsadas sobre todo por un aumento en la demanda del mercado agroquímico que nos está permitiendo proceder con nuevas contrataciones por vez primera en varios años. En relación con este proceso, me ha enorgullecido comprobar que la reputación de Inquinasa como un destino laboral atractivo sigue manteniéndose dentro de la sociedad navarra.

3 Me gustaría que el gobierno nacional alcanzara una mayor homogeneidad en materia de legislación laboral con el resto de Europa, y para ello buscara el entendimiento con los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, evitando caer en posiciones extremas y populistas. Y al gobierno regional le pediría que no olvide y tenga en cuenta al sector químico a la hora de diseñar los planes de industrialización para Navarra.

Jesús Uranga Muruzábal, director general de Estellaprint

“La covid hizo aumentar la lectura de libros en papel que se ha mantenido”

1 La covid facilitó un aumento en los índices de lectura de libros en papel que se ha mantenido durante 2021, llevándonos a un nivel elevado de carga de trabajo en fabricación de libros a lo largo de todo el año. También nuestra actividad de ‘packaging’ en cartón para alimentación ha mantenido una buena demanda debido a la sostenibilidad de este tipo de embalaje. Todo ello ha quedado ensombrecido por la dificultad de suministro y costes exponenciales en materias primas, auxiliares, energía…

2 Esperamos que la demanda continúe estable y que podamos mantener o incrementar ligeramente nuestra participación en los clientes, pero sobre todo el objetivo del año es que podamos aprovisionarnos adecuadamente de materias primas y repercutir al mercado los fuertes incrementos de costes que estamos sufriendo.

3 Que propicien estabilidad y seguridad a los trabajadores, empresas y empresarios; que sean un modelo y un referente en gestión austera de los recursos que les proporcionamos (consejerías, asesores, gastos y subvenciones no crean riqueza ni empleo). Que Navarra vuelva a ser un referente en atracción de talento emprendedor, de iniciativa empresarial, innovación, infraestructuras… Que ese talento de jóvenes tan numeroso y bien preparado que formamos en Navarra no tenga que buscar su desarrollo profesional fuera por haberse perdido lo anterior.

Fernando Gil Bayona, dir. general BSH electrodomésticos España

“El sector del electrodoméstico ha crecido de forma importante”

1 El sector del electrodoméstico ha crecido este año de forma importante en España y nuestra empresa lo ha acompañado con aumentos de ventas. Además, hemos sufrido el impacto del problema global de falta de componentes electrónicos y crecimientos de costes de materias primas, energía y logística, que no nos ha permitido fabricar todo lo que nos han demandado.

2 El entorno es muy volátil y la predicción no es fácil. Esperamos un año con un mercado parecido al de 2021, siempre y cuando la recuperación se vaya consolidando. Es un sector muy dependiente de la marcha de la economía y del ánimo del consumidor. En empleo, esperamos crecer principalmente en áreas de servicios como los hubs de IT, desarrollo de software o los centros de atención telefónica al cliente. En lo que se refiere a inversiones, con la capacidad instalada y la escasez de componentes básicos prevista para el primer trimestre de 2022, básicamente microchips, tenemos suficiente para cubrir la demanda prevista de los mercados.

3 Unicidad en la legislación, facilitar la creación de empresas, descargar de presión fiscal al consumidor y al pequeño empresario que representa un gran volumen de nuestro PIB, garantizar la seguridad jurídica para que venga inversión, reducir el gasto no productivo, fomentar de verdad la creación de empresas, dejar de jugar de una vez con la educación y formación.

Pedro María Busto, director general Saint Gobain

“Creceremos en 2022 un 10%... con permiso de la covid y de la inflación”

1 Este año ha sido especialmente complicado. Hemos tenido que gestionar la frustración de no poder dejar atrás la pandemia y ver cómo muchos de los proyectos de crecimiento se han ralentizado. A pesar de todo, con la referencia del 2019, hemos conseguido adaptarnos y salvar el año no sin dificultades posicionándonos como referencia de liderazgo sostenible en el mercado.

2 Las perspectivas son crecer en cifra de negocio un 10%... con el permiso de la covid y de la inflación. Llevamos ya dos años protegiéndonos frente al virus, pero el aumento de los costes debido a la inflación nos obliga a revisar nuestros procesos e inversiones buscando ahorros que mitiguen el impacto. Y al mismo tiempo continuar con nuestros objetivos de sostenibilidad y apoyo a nuestros equipos.

3 Mayor apoyo a la creación de empleo que aumenta el PIB, al emprendimiento y al empresario. El empleo público solo es sostenible si hay riqueza, y son las empresas quienes la generan. En concreto: bajar el impuesto de sociedades, facilitar la flexibilidad laboral que permita adaptarse a la demanda, aumentar las becas de integración en el mercado de trabajo, reducir las cuotas a autónomos, perseguir los falsos absentismos…

Juan José Suárez, presidente de Grupo Azkoyen

“Al Gobierno pido racionalizar el gasto y más conexiones de aviones”

1 Nuestra compañía tiene 3 divisiones con negocios diferenciados (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security) y con empresas en diferentes países que se han visto afectadas de manera desigual. En general, el primer trimestre de 2021 se ha comportado de manera similar a los dos últimos trimestres de 2020 como consecuencia de nuevas e imprevistas restricciones y confinamientos provocados por sucesivas oleadas del virus covid. A partir de mayo, la actividad del Grupo se ha ido acelerando hasta llegar a alcanzar niveles de ventas muy similares a los del segundo trimestre de 2019.

2 Para 2022 estamos apuntando a crecimientos en todas las líneas de negocio, pero la evolución del ejercicio va a estar sujeta a muchas incertidumbres, tanto por la evolución de la covid a nivel mundial como, sobre todo, por el entorno inflacionista de todas las materias primas, unido a la posible escasez en el suministro de ciertos componentes.

3 Al Gobierno nacional le pediría una racionalización del gasto público, con eficacia y eficiencia, así como un marco laboral flexible que ayude a mantener y generar empleo. Al Gobierno regional le pido que mejore las infraestructuras para estar mejor conectados (incluyendo mayores frecuencias en vuelos y trenes para conexiones) y que implante políticas fiscales encaminadas a atraer y retener a las personas y a las empresas en Navarra.

Luis Unceta, socio director de Industrias San Isidro (Isimar)

“La materia prima ha subido un 40% y lo hemos repercutido en los clientes”

1 2021 ha sido un buen año en cuanto a facturación, a pesar de ser un año de muchas incertidumbres. La materia prima (acero, aluminio, telas) ha subido de media un 40% y hemos tenido que repercutir parte a nuestros clientes. El aprovisionamiento no ha estado garantizado. A pesar de todo, y gracias a la apertura del ocio durante el año y gracias a la vacunación, el sector hotelero y hostelero a nivel internacional ha funcionado, a pesar de lo que estamos viendo estos días por la nueva variante del virus.

2 Llevamos varios años con crecimientos de dos dígitos. Moderados en 2020 por la pandemia, pero con expansión internacional importante. Seguimos invirtiendo en internacionalización, con implantación en EEUU este año, con ‘showroom’ en NYC y México DF y oficinas comerciales en Miami, Los Ángeles y Londres. Tenemos como objetivo los 8 millones de euros en el 2022 y en fábrica vamos a acometer una modernización de maquinaria, un proceso de digitalización de procesos y seguiremos incorporando personal de oficinas y de fabricación a ritmo de nuestro crecimiento como hasta ahora: 3-5 personas año. Este año tenemos un bonito proyecto con energía fotovoltaica instalando 700kw en nuestros tejados para llegar al 60% de autoconsumo.

3 Pediría acuerdos, ser generosos.

Javier Creixell, director general Magnesitas Navarras

“La logística marítima y los costes energéticos lastran la competitividad”

1 Tras un complicado 2020, en el que ni siquiera pudimos celebrar nuestro 75 aniversario, las circunstancias han querido que este año 2021 no haya desmerecido al anterior. Si bien es cierto que se ha producido una enérgica recuperación, la situación sin precedentes en la logística marítima y en nuestros costes energéticos lastran gravemente nuestra competitividad y afectan de forma severa al todo tejido industrial.

2 Gracias a un gran equipo humano, comprometido y responsable, excelentes profesionales, confiamos en recuperar los niveles de competitividad, crecimiento e inversión previos a la pandemia y, en especial, consolidar nuestro proyecto minero-industrial en Navarra con la apertura de la mina de Artesiaga. Si bien es cierto que nuestro sector no es ajeno a la problemática actual que está mermando fuertemente la competitividad de nuestras empresas en Europa, el óxido de magnesio es una materia prima imprescindible para asegurar sectores tan estratégicos y esenciales en Europa como son la nutrición animal, la nutrición vegetal, y la industria siderúrgica.

3 Necesitamos estabilidad y liderazgos fuertes que generen confianza, y grandes consensos para no desaprovechar la oportunidad que nos ha brindado Europa con un ambicioso programa de apoyo y transformación de nuestra actividad industrial. La industria de las materias primas minerales conforman un sector estratégico.

Raquel Gasco, directora de planta Puente la Reina Schneider Electric

“En 2021 creceremos el 28% y este año será mejor por los fondos europeos”

1 Ha sido un buen año. A nivel de empresa, en España hemos recuperado las cifras de 2019 y, en concreto, en la fábrica en Puente La Reina nuestra facturación ha seguido subiendo: en 2020 un 2% y este año, a cierre de noviembre, vamos por un incremento del 28%.

2 Creemos que el próximo año será aún mejor por dos razones principales: la inyección de Fondos Europeos y la propia evolución de la economía, con la digitalización y la sostenibilidad como ejes principales. El mercado se va a desarrollar y vamos a seguir ganando más cuota de mercado.

3 La digitalización desbloqueará nuevos niveles de sostenibilidad, competitividad y progreso para todos y aquí las autoridades regulatorias juegan un papel importante. Las administraciones públicas deben promover estas inversiones y crear un esquema de incentivos, ayudas y retribuciones eficiente para las empresas.

Álvaro Hurtado, director general de Zucami Poultry Equipment

“La falta de materias primas y de contenedores ha sido un problema”

1 La pandemia ha afectado a Zucami con bastante intensidad debido a la falta de disponibilidad de materias primas y contenedores para transporte marítimo. La subida de costes asociada a esa escasez ha sido importante.

2 Esperamos que a lo largo de 2022 la situación de materias primas y transportes vaya progresivamente retornando a la normalidad pre-pandemia y lo mismo prevemos para nuestros niveles de facturación. En todo este periodo Zucami seguirá invirtiendo e incorporando personal para el desarrollo de nuevos productos.

3 La economía no puede recuperarse sin materias primas ni transportes disponibles. Les pediría que incidan sobre las causas que estén generando esa escasez.

Domingo Sánchez, gerente de Forjados Orgués

“Preocupa el alto coste de la energía y su repercusión”

1 Nuestra empresa, al igual que las del sector, en general han mantenido a lo largo del año un buen ritmo de productividad, si bien se ha apreciado un ligero crecimiento de actividad productiva en el segundo semestre, pero los resultados económicos no van a resultar del todo proporcional a ese incremento de actividad.

2 El sector durante este año ha podido mantenerse a un ritmo considerable de actividad. La perspectiva es preocupante por el alto coste de la energía y por su repercusión en los procesos productivos de materias primas. Ello unido a una inusual falta de suministro de las cadenas de distribución, por lo que se prevé una ralentización en la inversión inmobiliaria y de obras. La empresa ha invertido en maquinaria nueva, que aportará productividad y calidad del proceso y hemos explorado incorporar nuevas lineas de producto prefabricado.

3 Les pediría reconsideración en las decisiones que toman en diferentes materias que motiven al empresariado como: fiscalidad atractiva, nuestra comunidad hoy no resulta atractiva; moderación y consenso de todos los agentes que deben formar parte en materia laboral, ahora que se está tramitando la reforma laboral; la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad para combatir las malas prácticas abusivas en los plazos de pago.

Ignacio Álvarez Santidrián, CEO Grupo Mecacontrol

“No se prevé una mejoría en el suministro de los microchips”

1 2021 ha sido en general un año también malo con respecto a los pre-covid. En este ejercicio no ha habido un impacto tan fuerte del tema covid, pero las subidas de los precios de las materias primas, el encarecimiento de la energía (gas y electricidad) y sobre todo los repetitivos parones de la industria del automóvil y del electrodoméstico, forzados por la escasez de microchips, han supuesto una bajada muy importante de la cifra de negocio con respecto al 2019.

2 Las previsiones para la primera mitad de 2022 son igual de desalentadoras que lo que ha sido 2021. No se prevé una mejoría en el suministro de los microchips y eso va a generar la misma situación de continuos paros y arranques. No se espera generación de puestos de trabajo ni nuevas inversiones reseñables.

3 Apoyo en la parte energética en lo referente a las empresas y no sólo a los particulares; para las empresas, medidas como la del IVA no nos aporta nada. Quizá fuera necesario ayudas de tipo indirecto o en la parte impositiva para compensar el fuerte aumento de los precios de la luz y del gas. Posibilidad de medidas como las aplicadas en Alemania donde se ha reducido el recargo de las renovables. Otro punto sería ayudar las inversiones, no solo en la parte de autogeneración de energía, sino también en la de renovación de maquinaria con menor consumo energético, que ahora mismo no hay nada.

Benito de Orte, director Metronics Technologies

“Tecnología, exportación y alimentación han sido buenas aliadas”

1 2021 ha sido un muy buen año de ventas en nuestro pequeño nicho de mercado. La facilidad de crédito en Europa ha ayudado. Tecnología, alimentación y exportación siguen siendo buenas aliadas de nuestro negocio. El covid no ha mellado nuestra cifra de ventas, aunque hemos tenido que adaptarnos en los modos de dar servicio técnico y en la actividad comercial.

2 Comenzamos 2022 con buena cartera de pedidos, esperamos poder cumplir a pesar de la falta de suministros. Estamos en fase de aumento de plantilla técnica. Mantendremos los niveles de inversiones en I+D y en actividad comercial. Hemos disminuido algunos de los viajes lejanos intentando potenciar la asistencia remota.

3 Claridad y rigor en los criterios que debemos aplicar en las empresas ante el covid, y el mismo rigor en la vuelta a la normalidad cuando todo esto pase. Mantengamos las buenas costumbres adquiridas en este tiempo revuelto sin convertir necesariamente todos los nuevos hábitos en nueva norma.

Yann le Bronnec, director general irumold

“Consolidaremos nuestro crecimiento en 2022 e invertiremos en maquinaria”

1 Irumold- Flex Pamplona ha sido un año muy bueno, hemos mantenido y consolidado el crecimiento de los últimos años, si bien no refleja la situación general del sector del molde que está muy delicada. El impacto de la covid ha sido mínimo desde el punto de vista productivo, gracias a la prevención, la gran responsabilidad y colaboración de todo nuestro personal. Si bien hemos visto una alteración en las demandas de nuestros clientes.

2 Nuestras perspectivas para 2022 son muy buenas, consolidaremos nuestro crecimiento y apostamos por la industria 4.0. Seguimos invirtiendo fuerte en maquinaria de última tecnología y automatización. Continuamos formando y creando un equipo humano altamente cualificado, profesional y comprometido con la empresa.

3 Me parece necesario que desde los gobiernos tanto nacional como regional se invierta en Educación, Tecnología, Retención o atracción de talento, Innovación, Infraestructuras que mejoren nuestras conexiones, que se rebaje la presión fiscal para mantener nuestra competitividad, hacer que nuestra región y país sean atractivos.

Helmut Döllerer, director general Liebherr Industrias Metálicas

“Prevemos aumento fuerte en la actividad si lo permiten los componentes”

1 El año 2021 para nosotros ha sido un año muy bueno, con un incremento de facturación en torno al 20% principalmente como resultado de la exportación. La covid no ha tenido gran influencia en nuestro trabajo diario, pero si en la cadena de proveedores.

2 Para el año 2022 prevemos todavía un aumento fuerte en nuestra actividad si el suministro de componentes nos lo permite. Para ello ya se ha aumentado la plantilla de forma importante.

3 Que dejen las peleas que no sirven para nadie y que hagan lo que debería ser el trabajo de cada persona con responsabilidad. Crear las condiciones para que las empresas crezcan y se consoliden y que baje la presión fiscal. Si los demás países bajan la presión, ¿por qué nosotros la subimos?

David Iranzo, director general Global Solutions

“Los fondos europeos son una un reto y una oportunidad para crecer”

1 2021 ha sido de altibajos e incertidumbre. A lo largo del año han ido surgiendo multitud de circunstancias inesperadas (nuevas olas, variaciones en las restricciones, subida de costes de componentes y materia prima, plazos incontrolados, etc.), todas difíciles de anticipar y de gestionar. Nosotros hemos sabido hacer frente a este año con éxito y salimos reforzados un año más, pero ha sido un año muy, muy complicado.

2 Las perspectivas para 2022 son más incertidumbre a nivel general y crecimiento en nuestra compañía. No parece que las cosas vayan a variar mucho en el corto plazo a nivel general, así que todo el trabajo estratégico que hemos realizado a lo largo de los últimos años es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando a pesar de las dificultades. Hemos crecido en la línea de negocio de servicios de manera importante y en aplicación de tecnología como elemento diferencial. Diría que tenemos unas expectativas muy optimistas para el nuevo ejercicio.

3 Creo que deben dejar de pensar en los votos y la popularidad y trabajar para lograr una economía diferenciada y sostenible. La gestión de los fondos europeos es un gran reto y una oportunidad para hacer crecer una estructura social, empresarial y económica que sea realmente diferencial y genere prosperidad tanto en Navarra como en España. Que piensen en su responsabilidad al servicio de toda la sociedad para hacer una gestión eficiente y eficaz.

Jesús Izcue Irigoyen, director general ArcelorMittal España

“Continuará el crecimiento de la demanda de acero”

1 A pesar de la volatilidad que seguimos observando por la covid 19 y sus repercusiones, este ha sido un año muy positivo para ArcelorMittal, con un importante repunte de la demanda tras el parón de 2020 y elevados precios de venta.

2 Las perspectivas siguen siendo positivas. Las previsiones apuntan a una continuidad del crecimiento de la demanda de acero subyacente y los precios de los productos siderúrgicos. En Navarra, afrontamos con ilusión la integración dentro de ArcelorMittal de las plantas de Condesa (Zalaín Transformados y Mecanizados de Zalain en Lesaka y Perfiles de Precisión en Berrioplano), además de la planta de Condesa Fabril en Legutio (Álava).

3 ArcelorMittal se ha comprometido a liderar el necesario proceso de descarbonización en la industria siderúrgica. El plan de descarbonización puesto en marcha por ArcelorMittal para España, con una inversión de 1.000 millones de euros, va a necesitar el apoyo de numerosos interlocutores en diferentes ámbitos para que pueda llevarse a cabo con éxito. El plan depende del suministro de ingentes cantidades de hidrógeno a precios asequibles, acceso a financiación sostenible y un marco jurídico favorable que nos permita ser competitivos a escala global. Para ello necesitamos el apoyo del Gobierno de España, que ha manifestado su compromiso de impulsar la transición hacia una economía descarbonizada.

Iñigo Gomariz, director general Mitsubishi Logisnext Europe

“Con la inversión hecha en nuevos modelos esperamos subir la producción”

1 El fuerte incremento en el precio de las materias primas y los costos energéticos ha tenido implicaciones muy negativas para las organizaciones de manufactura. La falta de materiales, así como el retraso en su entrega, han desestabilizado las cadenas de suministro. Mitsubishi Logisnext Europe ha conseguido adaptarse este año a la nueva realidad, garantizando la integridad y trazabilidad de nuestros procesos.

2 Las perspectivas son positivas para el nuevo año. El mercado mundial de equipos de manutención continuará creciendo y nuestra empresa espera afianzar los nuevos productos eléctricos y térmicos. Mitsubishi Logisnext Europe ha realizado una fuerte inversión en nuevos modelos y esperamos subir la producción. La previsión es aumentar el número de trabajadores proporcionalmente al incremento de la producción.

3 La complejidad económica y social actual, donde los peligros que rodean al escenario macroeconómico siguen siendo elevados, hace que necesitemos un proyecto fiscal de largo plazo, estable y que estimule la confianza de clientes e inversores. Esta estabilidad es fundamental para que nuestra empresa pueda desarrollar con éxito los proyectos actuales y afronte con garantías los numerosos retos que se presentarán en los próximos años.