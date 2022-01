Las claves de los transportes en Navarra: el 2022 visto por 4 directivos de referencia

Preocupación por el aumento de los costes

El sector fue uno de los reconocidos como esenciales y aunque su volumen de negocio creció en 2021 los problemas a los que tiene que hacer frente, aunque menos convulsos que en 2020, se mantienen. De cara a 2022 las perspectivas tampoco son buenas: la falta de chóferes y la subida incontrolada del precio del gasoil protagonizan la grave situación por la que atraviesa el sector y generan una gran incertidumbre entre los transportistas que ven complicado trasladar el incremento de los costes a sus clientes.

LAS CUESTIONES

​1 ¿Cómo ha sido 2021 para su organización y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?



2 Perspectivas para 2022. ¿Qué cambios se han introducido en su ámbito?



3 ¿Qué pediría al gobierno nacional y autonómico?

Alberto latorre, coordinador de Tradisna

“Las perspectivas no son buenas; faltan choferes y los costes han subido”

1 Ha sido un año convulso para el transporte de mercancías por carretera en muchos sentidos. Respecto al Covid-19 no ha sido tan perjudicial como lo fue 2020, ya que nadie ha tenido que forzar un paro en su actividad y ha habido un mayor volumen de medidas de prevención, lo que ha permitido a autónomos y empresas trabajar con mayor seguridad y no generar tantas bajas ni pérdidas económicas.

2 Las perspectivas no son buenas. La falta de chóferes, el bajo precio de los portes y la subida incontrolada del precio del gasoil, un 30% más alto que hace un año, están marcando la grave situación que atraviesa nuestro sector y generando una gran incertidumbre entre los transportistas, ya que casi el 40% del coste de explotación de un camión lo representa el carburante.

3 El sector se ha sentido abandonado por el Gobierno de España este año, la situación es insostenible. Hemos exigido, entre otras cosas, el mantenimiento del gasóleo profesional y la aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible. Una lucha eficaz contra las empresas buzón, la no implantación de peajes y que se prohíba que las labores de carga y descarga sean realizadas por el conductor del vehículo.

Miguel Suárez, director general de Tafatrans

“Trasladar nuestros costes a los clientes es harto complicado”

1 2021 ha sido un año bueno en cuanto a volumen de negocio (aumento del 15%) respecto al 2020, pero la coyuntura inflacionista de la energía, la falta de conductores y de bienes de equipo (camiones) para poder crecer hace que el trabajo sature a las empresas del sector. La Covid-19 produce una incertidumbre que no es buena para el mundo empresarial.

2 2022 se prevé difícil ya que trasladar nuestros costes a los clientes es harto complicado y más viendo las cifras de IPC que se manejan. Así, debemos manejarnos en un escenario complicado y con mucha incertidumbre, aunque recordando que la esencialidad de nuestro sector ha hecho crecer mucho nuestras empresas.

3 Una muy concreta: solucionar el agravio comparativo que existe con el tema de las ayudas Covid-19, dado que muchas empresas que no entraron en pérdidas debido a los fondos ICO (que deben ahora ser devueltos) ahora no pueden solicitar las ayudas Covid-19 (que no deben devolverse) por no haber incurrido en pérdidas.

Pablo Andueza, gerente de Transportes Cruz

“Confiamos en que la evolución de los costes se vaya estabilizando”

1 Un año muy complicado. Cuando ya creíamos que empezábamos a superar la crisis llegaron el encarecimiento de las materias primas y los problemas en las cadenas de suministro. Todo ello ha provocado un incremento de costes importantísimo. El mayor impacto ha llegado por el aumento del precio del gasoil y el encarecimiento de los vehículos. A todo ello se añade la grave crisis que padecemos para la contratación de chóferes.

2 Confiamos en que esta evolución de los costes se vaya estabilizando. Seguimos apostando por el crecimiento. Estamos inmersos en un nuevo proyecto que acabamos de poner en marcha en Murcia que supone un importante salto para nuestra compañía.

3 Certidumbre y estabilidad que ayuden a la recuperación. Durante los peores momentos de la pandemia se nos consideró héroes por estar al pie del cañón para garantizar los suministros básicos. Ahora se destacan los aspectos más negativos de nuestra actividad, como la contaminación o el deterioro que infringimos a las carreteras como argumentos para justificar la puesta en marcha de medidas que pueden poner en serio riesgo la viabilidad de muchas empresas del sector. En otros países de nuestro entorno el sector del transporte se encuentra mucho más apoyado porque se considera estratégico.

Ignacio Orradre, secretario general de ANET

“Faltan conductores; la subvención del CAP Inicial no es suficiente ”

1 Comenzamos con numerosos retos, como reactivar la actividad del autobús, el medio de transporte colectivo más seguro y sostenible, en situación crítica por la pandemia. También hemos luchado por poner en valor la labor fundamental del transporte de mercancías, con un mercado muy impredecible, cambiante y complicado actualmente.

2 La falta de conductores es notable y ayudas como la subvención del CAP inicial han ayudado, aunque no son suficientes. Valorar la labor del transporte es fundamental para mejorar su situación. El sector seguirá demandando empleo e incrementando su facturación por el incremento de costes del gasóleo, AdBlue, luz, vehículos, …

3 Al gobierno nacional, valorar al sector y trabajar por las peticiones que llevamos presentando durante años y por las que se ha convocado el paro patronal para mejorar la situación de empresas y trabajadores. Al regional, que no castigue a un sector esencial con peajes, porque los vamos a pagar los navarros, perjudicando a los productos de aquí.