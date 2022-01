Las claves del comercio en Navarra: el 2022 visto por 4 directivos clave

LOS TEMORES A QUE SE RALENTICE EL CONSUMO DOMÉSTICO

La sexta ola ha frenado en seco el lento despegue del sector comercial, que ahora no se atreve a hacer previsiones para 2022.

Tanto el pequeño comercio como los grandes grupos de distribución ven llegar un parón en el consumo de los hogares por causas externas: miedo, inflación, menor renta disponible... Por eso consideran imprescindible que las Administraciones utilicen las políticas fiscales y de empleo para limitar el impacto de la crisis en el tejido comercial. El sector también confía en que se haga un buen uso de los fondos europeos.

LAS CUESTIONES



1. ¿Cómo ha sido 2021 para su organización y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?



2. Perspectivas para 2022. ¿Qué cambios se han introducido en su ámbito?



3. ¿Qué pediría al gobierno nacional y autonómico?

Alfredo Hernanz, delegado de Anged en Navarra

“El incremento de los impuestos puede truncar la lenta recuperación”

1 En los primeros nueve meses del año, el consumo (volumen) avanzó un 4,1%, aunque todavía se mantiene un 3,4% por debajo de 2019. Para el cierre del año, la plena normalidad en las tiendas físicas, que el año pasado estuvieron sujetas a fuertes restricciones o incluso cierres, es crítica. Sobre todo en aquellas categorías más sujetas a los regalos y celebraciones, como los juguetes, la perfumería, la moda o los complementos.

2 El mercado laboral es sin duda el principal termómetro para medir la recuperación de la confianza de los hogares y de la actividad del comercio. Por eso es crítico mantener un modelo de relaciones laborales flexible y una fiscalidad favorable a la creación de empleo. Por otro lado, la pandemia ha consolidado el modelo omnicanal en el que los consumidores utilizan indistintamente todas las posibilidades de compra.

3 En primer lugar, el incremento de impuestos y de las cotizaciones sociales puede truncar la lenta recuperación de la actividad y del empleo. Por eso insistimos en que no es momento para subir los impuestos. Por otro lado, en materia medioambiental, se están proponiendo normas que pueden suponer unos costes desproporcionados para empresas y ciudadanos, si no se ajustan adecuadamente a los objetivos europeos y y no se ofrece a las empresas cierta flexibilidad para elegir el modo más adecuado para conseguirlos

José Antonio Yela, director de Relaciones Institucionales de Eroski

“Nuestro objetivo es crecer en las regiones donde somos referencia”

1 Durante el 2021 aún hemos tenido que afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, desde el punto de vista social y económico. Paralelamente el consumo de los hogares se ha vuelto a diversificar por la reapertura de los locales de hostelería y de ocio, lo que ha derivado en una normalización del mercado para la gran distribución. En Eroski hemos seguido activando palancas como la omnicanalidad, el ahorro, el producto local, como elementos diferenciadores de nuestra organización.

2 Durante el próximo año continuará reinando una importante incertidumbre que, muy probablemente, estancará el consumo de los hogares. Esto afectará al sector de la gran distribución y a la práctica totalidad de los sectores económicos. Los fondos provenientes de Europa ayudarán a reactivar el consumo, clave para la positividad de los índices macroeconómicos. En Eroski afrontamos el 2022 como un año clave para la consolidación de la nueva etapa en la que creceremos en aquellas regiones donde somos referencia, como es el caso de Navarra.

3 Las instituciones deben facilitar y empujar al desarrollo del sector agroalimentario, tanto el primario como el de transformación, en claves de sostenibilidad medioambiental, social y económica para que siga siendo uno de los motores de la economía navarra y de cohesión social del medio rural.

Carlos Albillo, gerente Asociación Casco Antiguo de Pamplona

“Seguiremos apostando por la transición digital de nuestras empresas”

1 2021 ha seguido siendo un año complicado aunque mejor que el 2020. El comercio ha seguido lastrado por el impacto de la pandemia aunque mejorando las negras expectativas que teníamos en los inicios del año. La hostelería, por su parte, ha iniciado, a partir de verano, una senda de recuperación, tras muchos meses de continuos cierres y restricciones.

2 A pesar de ciertos datos esperanzadores 2022 seguirá siendo un año lleno de incertidumbre no solo por la imprevisible evolución de la pandemia sino también por la preocupante evolución de los precios de la energía y una inflación creciente que puede ralentizar el crecimiento y la recuperación económicas. Desde nuestra asociación seguiremos apostando por facilitar la transición digital de nuestras empresas como lo hemos venido haciendo hasta ahora.

3 Al Gobierno nacional le pedimos una adecuada gestión de los fondos europeos para que lleguen realmente a las empresas y sirvan para su rápida adaptación a un entorno cada vez más competitivo y digital. Al gobierno regional le pedimos un renovado impulso político para sacar adelante la ley foral de Áreas de Promoción Económicas que pueden ser un instrumento muy útil e importante para revitalizar nuestras zonas comerciales.

María Jesús Alonso Arteaga, Ensanche Área Comercial

“El asociacionismo es fundamental para hacer visible al comercio local”

1 Ha sido un año con una gran carga de trabajo de asesoramiento a nuestros asociados. De gran esfuerzo para fomentar el consumo local. Un año repleto de reuniones con instituciones uniendo fuerzas de varias asociaciones, para velar por los intereses de las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios de toda Navarra. El asociacionismo es indispensable hoy en día para conseguir hacer visibles a las pequeñas empresas y autónomos. El Covid ha sido y sigue siendo muy dañino para el sector.

2 Concretar previsiones en empleo, facturación, inversiones... En nuestra asociación hemos apostado por aumentar servicios y atención a nuestros asociados. Continuamos construyendo cimientos para ser cada año más autosuficientes, sin depender tanto de las subvenciones de instituciones, que son tan impredecibles.

3 Nuestra interlocución es con el Gobierno Foral, que es quien debe hacer llegar al Gobierno nacional las necesidades de las empresas navarras. Las ayudas que están establecidas no llegan y el nivel de adjudicación es muy bajo. El Gobierno debería hacer modificaciones para que más empresas accedan a este dinero tan necesario para subsistir. También deben tomar medidas como sea para frenar el impacto de la subida de la luz, así como realizar campañas a nivel nacional para propiciar un consumo local y responsable.