La plantilla de Cirmauto en Cordovilla mantiene la huelga contra el cierre y despido de la plantilla

ELA ha anunciado este miércoles que la plantilla del concesionario Cirmauto de Citroen (Cordovilla) continúa con la huelga indefinida iniciada hace una semana "en defensa de los 28 puestos de trabajo amenazados por el cierre que ha anunciado la empresa ".

El periodo de consultas del ERE finalizó este martes sin acuerdo, y la empresa, dice el sindicato, "no ha acreditado las causas económicas que alega para dicho cierre definitivo".

"La dirección de Cirmauto no ha aportado toda la documentación preceptiva, no ha mostrado ninguna disposición a justificar las causas, ni a contemplar medidas menos traumáticas que permitan el mantenimiento del empleo", añade ELA.

Y agrega que aunque la dirección no ha trasladado aún su decisión final sí que "ha anunciado su intención de ejecutar los despidos a finales de noviembre", por lo que anuncia que "iniciará la vía judicial para que el ERE sea declarado nulo, teniendo en cuenta que no se han acreditado las causas económicas alegadas y que no ha existido voluntad negociadora por parte de la empresa".

Denuncia asimismo que, "con la única intención de vulnerar el derecho de huelga, la empresa planteó el 6 de noviembre un cierre patronal que ELA ya ha puesto en manos de la Inspección de Trabajo" al entender que es "ilegal, vulnera derechos fundamentales y tiene como único objetivo dinamitar la huelga iniciada".

El sindicato insta además al Gobierno de Navarra para que "impida la destrucción de empleo en una empresa completamente viable y cuyo cierre sólo obedece a intereses especulativos" ya que, subraya, "los costes salariales solo suponen el 16% de las cuentas anuales, sus ingresos han aumentado un 6% en el periodo 2016-2019, y nunca ha estado en peligro de declararse en concurso de acreedores".