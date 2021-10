Pérez-Sala: “Nuestro modelo laboral ha fracasado; asumir sacrificios es inevitable”

Hace ya diez años que los jóvenes españoles salieron a las plazas para manifestar su descontento ante la falta de oportunidades provocada por los estragos de la crisis financiera del 2008 y mostrar su rechazo ante la política de austeridad puesta en marcha por los estados. Hoy, sin habernos recuperado todavía de esa crisis, la pandemia de la covid ha sumido al país en una nueva crisis económica y, en particular, social, con España a la cabeza del paro juvenil en la eurozona. “La preocupación de los padres por la educación que están dando a sus hijos y la España que les vamos a dejar se acrecienta cuando se observa que la mayor parte de los jóvenes que viven en España no sólo no encuentran trabajo sino que no tienen la educación necesaria para alcanzar sus metas profesionales, van a tener muy complicado contar con una pensión digna y, además, de eso, van a tener que soportar durante toda su vida una carga fiscal gigantesca porque tenemos una deuda que hay que pagar”.

Y ante este panorama que esta mañana ha descrito en Pamplona el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, no es casualidad que la palabra “responsabilidad” resurja con fuerza ahora que con los fondos Next Generation como acicate vuelve a tocar hablar de reformas. “Me conformaría con dejar a nuestros hijos un país como el que nos dejaron nuestros padres”, ha remarcado Pérez-Sala.

El análisis de esta problemática social ha centrado la charla- coloquio que ha protagonizado Manuel Pérez-Sala, durante una nueva sesión del ciclo de desayunos de trabajo DN Management a la que han asistido destacados representantes del mundo de la empresa y de la esfera institucional y política y en el que Pérez-Sala ha puesto el dedo en la llaga sobre los grandes retos que tenemos por delante como sociedad. “Es absolutamente indecente que vivamos con naturalidad con una tasa de desempleo juvenil del 40%”, ha apostillado.

Con la claridad que le caracteriza y espíritu constructivo, ha realizado primero un preciso diagnóstico de la situación para a continuación ofrecer claves de solución ante problemas que, advirtió, exigen hablar de “asumir sacrificios” . La receta que ha presentado no esta exenta de sacrificios. Pasa por una reforma del mercado laboral que permita que las tasas de desempleo “caigan drásticamente”. En la receta del Círculo de Empresarios, la oferta de formación continua figura como otro de los puntos fuertes.

El evento ha contado con la asistencia del consejero de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Mikel Irujo. La presentación del invitado ha corrido a cargo del presidente del Think Tank Institución Futuro, José María Aracana, aunque ha sido la responsable de comunicación del grupo La Información, Belén Galindo, quien ha dirigido la conversación con el presidente del Círculo de Empresarios con la que se ha clausurado el ciclo de desayunos de trabajo de este año y que han tenido como protagonistas a Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott; Luis Miguel Gilpérez, expresidente de Telefónica España; y José Domingo de Ampuero y Osma, presidente ejecutivo de Viscofan.

“Llevamos 10 años aplazando una serie de reformas e iniciativas que son ya inaplazables”. Una afirmación con la que Pérez-Sala ha anticipado el contenido del análisis que estaba por llegar dirigido a la necesidad de afrontar con determinación los retos que tenemos por delante, “si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo al menos por nuestros hijos”, ha dicho remarcando que en el Círculo de Empresarios no defienden los intereses de los empresarios sino los generales.

Pero, ¿cómo podemos darle la vuelta a las preocupantes cifras de paro juvenil?, le ha planteado Galindo para abrir el fuego del debate.

JÓVENES

“Se está haciendo un diagnóstico equivocado”

Ha empezando diciendo Manuel Pérez-Sala que la posición de España, tanto en Europa como en el mundo, se ha ido deteriorando y los problemas no se han resuelto, entre ellos el del paro juvenil. “Con un 40% de paro juvenil el gran problema de España está no en los que trabajan sino en los que se quedan fuera sistemáticamente”. Para dar la vuelta a la situación y antes de plantear soluciones hay que hacer primero un análisis en profundidad de la situación “con espíritu crítico” porque, ha remarcado, se está haciendo un diagnóstico equivocado”. Dice que nuestro mercado laboral cuenta con dos características preocupantes. La primera el desempleo, “que es algo crónico, con una tasa de paro que se ha mantenido por encima del 15% en los últimos 30 años. Es una cifra inasumible que demuestra que nuestro modelo laboral ha fracasado”. La segunda, la temporalidad que afecta fundamentalmente a los jóvenes, a las mujeres y a las personas con menor nivel de formación. Una situación ante la que, ha explicado, el Círculo de Empresarios ha analizado lo que se está haciendo en otros países para proponer cambios. “La temporalidad se arregla equiparando las indemnizaciones por despido de los contratos temporales e indefinidos”, ha remarcado que si esto fuera así, “el empresario no tendría ninguna duda a la hora de contratar” y que permitiría erradicar la temporalidad. “El empresario que más la utiliza es el propio Estado”. Lo que desde el Círculo de Empresarios plantean es una reforma de los modelos contractuales para dejarlos en tres: el de aprendizaje, el temporal, por causas perfectamente definidas, y el indefinido, “que debería ser el contrato por defecto”. Ha recordado que en Alemania, donde mejor funciona el mercado laboral de Europa, el coste del despido es de 15 días por año. “Para mejorar el dinamismo del mercado laboral planteamos reducir las indemnizaciones de despido improcedente de 33 a 20 días por año pero, a cambio, ofrecer al trabajador algo atractivo para que ese esfuerzo que tiene que hacer sea compensado”. Se trata de una compensación en la que seis de los días irían con cargo a un fondo y otros 14 con cargo a la empresa. “Lo atractivo de esto es que el trabajador contaría con un fondo de indemnización (la denominada mochila austriaca) que se aplicaría a todos los contratos laborales y que en caso de no utilizar podría conservar hasta su jubilación”.

FORMACIÓN CONTINUA

“Debemos ofrecer fórmulas de integración”

Considera necesario que las personas, tantos los jóvenes como los mayores cuenten con mecanismos de formación continua. Los jóvenes necesitan formación profesional dual. “En Alemania, el 50% de los jóvenes acaban sus estudios con esta formación, en España el 25% y en conjunto sólo el 3% de los españoles. Pero lo grave es que más del 30% de los jóvenes españoles no tienen formación para el empleo que es una de las principales causas del desempleo juvenil”. El retraso de la edad de jubilación que Pérez-Sala, da por hecho, obliga a ofrecer a los mayores fórmulas de integración en sus empresas y de formación continua. Ha recordado que según encuestas recientes los españoles quieren jubilarse más tarde y, para eso, deberán contar con la formación necesario.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

Para Pérez-Sala, el mero hecho de “tener hijos o nietos”, debe servir como motivación “para asumir sacrificios” que, por otro lado, tendrán alguna contrapartida positiva para nosotros. Ha llegado a hablar, de hecho, de sacrificios “virtuales”. “Hay que reducir las indemnizaciones por despido, pero si conseguimos bajar de un 15% de desempleo a un 6 o 7% nadie va a tener que preocuparse por su indemnización por despido porque si eso ocurre volvería a encontrar trabajo”, ha dicho para explicar el término “virtual”.