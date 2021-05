El director de Acción Exterior del Gobierno foral defiende que Navarra "tiene muy buena fama en la UE"

Actualizada 07/05/2021 a las 19:00

El director general de Acción Exterior del Gobierno foral, Sergio Pérez García, ha manifestado este viernes que Navarra "tiene muy buena fama en la Unión Europea", una "buena imagen". "Para la Comisión somos un territorio perfecto para llevar a cabo proyectos de demostración, somos un territorio pequeño, con un sistema universitario potente, con varios centros tecnológicos, con empresas pioneras...", ha destacado.

Pérez ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición del PSN, para explicar las líneas de trabajo de la Dirección General de Acción Exterior así como de la Oficina de Proyectos Europeos. Según ha dicho, "durante años se ha venido intensificando la acción del Gobierno de Navarra en acción exterior", un trabajo que se desarrolla desde varios departamentos.

Ha afirmado que "somos un Gobierno europeísta" y ha defendido que "formar parte de la Unión Europea ha sido un factor de desarrollo y cohesión social para Navarra, ha contribuido a situar a nuestra Comunidad a la cabeza de las regiones más avanzadas de Europa".

Según ha detallado, "somos una Comunidad pequeña y tenemos que ir donde más oportunidades haya de conseguir financiación y lo haremos desde la Oficina de Proyectos Europeos". Ha señalado que se trabajará así en tres ámbitos, uno de ellos 'Navarra en Europa' ya que "queremos tener más presencia en Europa".

El segundo es 'Navarra tranfronteriza e interregional' al ser Navarra una Comunidad que "por su ubicación está vinculada al hecho fronterizo y nuestra apuesta es seguir trabajando en este campo y formar parte de estos foros y dar soluciones a los problemas de proximidad". Un ejemplo, ha dicho, es la Eurorregión, donde "participamos porque es bueno para Navarra para conseguir resultados a través de esos foros, es una ventaja competitiva".

También se ha referido a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, entre otros foros. "Navarra transfronteriza lo seguiremos haciendo porque es apostar por cuidar a las personas, tener en mente lo bueno de la cooperación europea a través de la cooperación de proximidad", ha dicho.

En tercer lugar ha hablado de 'Navarra en el mundo', ámbito en el que "proponemos mejorar las relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior", así como "mejorar la imagen de Navarra en el exterior, proyectar la marca Navarra y lo haremos con internacionalización de congresos, entre otras iniciativas".

Ha afirmado Pérez que "tenemos muy buena posición". "Tenemos la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, somos una Comunidad de 600.000 habitantes con 8 centros tecnológicos, tenemos una ley de Ciencia y Tecnología pionera a nivel estatal, unas políticas medioambientales reconocidas a nivel europeo e internacional, unas empresas que captan financiación de I+D...", ha destacado, para añadir que "vamos a trabajar en comunicarlo, no tenemos que tener reparo en ir a Bruselas a decir que somos una Comunidad comprometida, rigurosa, con talento, con muchas virtudes".

En el turno de los grupos, la socialista Patricia Fanlo ha señalado que "la apuesta del Gobierno de Navarra es la UE, que es prioritaria ahora mismo, más en esta pandemia". "Esos proyectos navarros se tienen que plasmar en los fondos que van a venir de Europa", ha comentado, para señalar que la Oficina de Proyectos Europeos es "estratégica en este momento" y será "lanzadera de muchos proyectos".

Desde Navarra Suma, Iñaki Iriarte ha afirmado que "es primordial que la Oficina de Proyectos Europeos se erija en un agente activo de información y transparencia, que traduzca esa información, que agilice cualquier tramitación referida a Europa". A su juicio, la web de la Oficina "tiene mucho margen de mejora" y "es esencial hacerlo". Ha defendido que sería "más eficiente" una "gran oficina" en lugar de dos en el Gobierno. "Acción Exterior tendría una ubicación más lógica en el departamento de Presidencia o Desarrollo Económico", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado el "impulso convencido" que ha transmitido el director general de la implicación de Navarra y sus instituciones en el ámbito de la Unión Europea y ha resaltado el trabajo realizado desde el Ejecutivo desde julio de 2015. "La acción institucional y el trabajo con las instituciones de la UE nos afecta en el día a día", ha dicho, para añadir que ahora "tiene una especial trascendencia por el momento de pandemia".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha expuesto que, en este campo, "no se trata de hacer ruido porque lo importante son los resultados, marcarse objetivos y que redunden en beneficio de la sociedad navarra". Ha pedido que "no se queden con la fama y se echen a dormir y sigan trabajando" y ha animado a que se dé información desde la Oficina de Proyectos Europeos y "no se pongan trabas".

