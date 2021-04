Antonio Catalán: “He pasado un año durísimo con la pérdida de mi hijo”

C. L.

“Todos los premios son importantes, pero este, especialmente y como navarro, estoy encantado de recibirlo”, se sinceró este martes Antonio Catalán tras recibir el reconocimiento como Empresario del Año 2020, un galardón otorgado por la revista Negocios en Navarra con el patrocinio de Caixabank y el apoyo de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN). Visiblemente conmovido y, por momentos, con la voz quebrada, el presidente de AC Hotels by Marriot intentó no olvidar a nadie en sus dedicatorias y mencionó expresamente a su esposa, Susana Balenchana. Asimismo se acordó de los 450 investigadores que trabajan “de sol a sol” en el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y de los 4.000 empleados de su negocio hotelero. No obstante, Catalán expresó su convencimiento de la importante labor desempeñada por el conjunto de los empresarios durante la pandemia. En ese sentido, manifestó su solidaridad con quienes han perdido a sus seres queridos durante la pandemia del coronavirus.

El empresario corellano advirtió que la creciente digitalización va a provocar en muchos sectores “despidos masivos”, en clara alusión, sin mencionarlas expresamente, a las reducciones de personal que se están acometiendo en el sector bancario. Catalán dio por perdidos los años 20 y 21, pero apostó por volver a la normalidad desde 2022 para generar empleo y crecimiento económico. También aprovechó la tribuna para criticar a los poderes públicos por no hacer “todo lo posible por impulsar el sector turístico”. En la recta final de su intervención, el homenajeado confesó que, en lo personal, había sido “un año durísimo” tras la muerte de hijo Carlos, que falleció a los 44 años debido a un cáncer el pasado 11 de noviembre, y de su amigo y empresario Pepe Moya. “Espero que desde arriba nos ayuden a levantar esto”, dijo sin poder reprimir las lágrimas y provocando una estruendosa ovación del público asistente.

La ceremonia, durante la que también se homenajeó a la figura del difunto Manuel Torres, fue clausurada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que reconoció la necesidad colectiva de “realizar un esfuerzo titánico para superar esta crisis”. Chivite destacó a los “buenos empresarios” como Catalán o Torres, que consideran que “no basta con generar riqueza, sino que esta debe llegar a todos”. Así, ensalzó el sentido de “responsabilidad social” que “va mucho más allá de la cuenta de resultados”. “Ese sentido de la individualidad más egoísta ha dejado de tener sentido, si es que alguna vez lo tuvo, en este mundo completamente interdependiente”, expuso.

La presidenta advirtió que la crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19 “ha puesto en jaque” el actual modo de vida y reconoció que la recuperación era una labor que el Gobierno de Navarra no podrá afrontar en solitario, sino que precisará el concurso del resto de la sociedad civil. Lo dijo antes de indicar que el propio presidente de EE UU, Joe Biden, va a incrementar la fiscalidad “sobre las rentas altas y las empresas”.