Empresarios abogan por contratar a personas en riesgo de exclusión

Actualizada 27/04/2021 a las 06:00

Mujeres que quieren volver a trabajar después de un tiempo sin hacerlo, mayores de 50 años con experiencia laboral pero en el paro, inmigrantes, personas con discapacidad física o intelectual, jóvenes muy preparados y en busca de su primer empleo... Son algunas de las personas que, al margen de sus capacidades, presentan, ‘a priori’, una mayor dificultad para encontrar un empleo. Son hombres y mujeres, jóvenes, adultos o maduros, a los que se encasilla en el llamado ‘riesgo de inserción socio laboral’. Con el objetivo de contribuir a reflexionar sobre esta situación, Diario de Navarra ha dado voz a empresarios y directivos para que reflexionen, cuenten sus experiencias y aporten alguna solución. Y lo han hecho en el segundo encuentro del foro ‘Navarra Incluye’, impulsado por el rotativo, para ayudar a lograr esta inserción y una sociedad navarra “más justa y equilibrada”. El mes pasado intervinieron responsables de asociaciones sociales y el próximo, lo harán miembros de instituciones públicas. Los empresarios que intervinieron este lunes (el debate completo se puede ver en la web del periódico) abogaron por impulsar la contratación de estas personas en sus compañías y contaron sus propias experiencias. Así lo hicieron el responsable de Formación y Calidad de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Javier Iradier; el director del departamento de Personas y Organización de Florette, Daniel Ramos; y el copropietario del restaurante ‘Mixtura’, Pablo de la Peña.

Empresa e inclusión De la teoría a la práctica

Empresas comprometidas y sensibles con la diversidad y la igualdad de oportunidad “y no solo entre hombres y mujeres sino también cultural”. Así explicó Javier Iradier cómo las empresas navarras impulsan la contratación. Una reflexión que compartió Daniel Ramos. “Favorecemos la inserción de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad o los desempleados de larga duración. Debemos abrir las puertas a estos colectivos y que se sientan incluidos”. Realidad que también aplaudió el copropietario del restaurante ‘Mixtura’ (de comida ‘nikkei’, fusión entre la gastronomía japonesa y peruana), Pablo de la Peña. “Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica”, confesó y reconoció que la situación de las empresas difiere entre las multinacionales y las compañías de un empresario con nombre y apellidos. “Hay que hablar claro. Lo que se paga siempre es el talento”. Y recordó que, en contra de lo que la gente cree, un empresario no es una persona “con una buena casa o un coche caro”. “Si no un agente de transformación social”.

Prejuicios Mayor criba en la selección previa

Los tres ponentes coincidieron en que, a pesar de que queda mucho camino por recorrer, las empresas ya aplican estas prácticas de contratación en el día a día. “Pero necesitamos más apoyo desde las entidades sociales o las instituciones públicas”, demandó Javier Iradier. “Ya estamos comprobando que el rendimiento de las empresas mejora cuando nos enfocamos a las personas”. Daniel Ramos recordó que en Florette han organizado charlas para sus empleados sobre discapacidad, diversidad... “Debemos quitarnos los prejuicios y ver a las personas sin sesgos”. A de la Peña le “chirría” hablar de discapacidad. “Todos somos discapacitados. Yo llevo lentillas y otras personas, gafas o una prótesis en la cadera... Todos vamos a serlo en algún momento”. Reconoció, además, que a algunos empresarios les cuesta contratar a personas de más de 50 años, a mujeres, por los embarazos... “Los empresarios necesitamos que la gente que nos envían las asociaciones haya pasado por una criba mayor. ¡Yo estoy encantado de contratar a gente que tenga ganas de trabajar! Pero no siempre ocurre. El empresario debe valorar el talento y su momento más difícil es cuando tiene que despedir a alguien”. A este respecto, Daniel Ramos recordó que su experiencia es positiva. “Nos dejamos acompañar en la selección y la tasa de éxito de estos empleados es similar a la del resto de los trabajadores”.

Caminar juntos Dirección y personal

Pablo de la Peña, que antes de montar su restaurante ‘Mixtura’ trabajó en otros sectores (en la moda, con ‘El Naturalista’...), no cree que exista diferencia entre sectores (hostelería, moda...) a la hora de contratar a las personas con mayor riesgo de exclusión. “Lo importante es que ‘los de arriba’ (los propietarios o los directivos) estén alienados con otros departamentos, como Recursos Humanos. El bien más preciado de una empresa son las personas que trabajan ahí. ¡No hay que dedicarse tanto a los clientes!”. A este respecto, Iradier insistió en que, antes de contratar, hay que identificar bien los perfiles de las personas y ver cuáles son su dificultades. “En el caso de los jóvenes, su falta de experiencia; en el de algunas mujeres, que se han quedado ‘descolgadas’ del mercado laboral; en el de los mayores de 45, que están en la mitad de su trayectoria...”

Cambio cultural El mercado manda

Para Daniel Ramos, una vez que las empresas han contratado, la oportunidad de seguir trabajando depende de los empleados. “El 99% de nuestra plantilla es indefinida”. Iradier reconoció que está habiendo un cambio cultural y que es el mercado el que manda. “Los consumidores van más allá del producto y ahora todos los empleados pueden comunicar en sus redes sociales”. Una realidad sobre la que insistió de la Peña: “Las empresas que no hagan lo que dicen que son van a salir del mercado. Si una campaña de marketing no es real, no sirve. El consumidor lo descubrirá. Existe la selección natural”.

Jóvenes, formación y valor

Los ponentes de ‘Navarra Incluye’ respondieron, antes de concluir sus intervenciones, a las preguntas que les dejaron los responsables de entidades sociales en el foro de marzo (Carolina Ibáñez Otazu, del programa de empleo de Cáritas; Miguel Pérez Arbiol, de Fundación Ilundáin; Maite Iriso, directora del plan de empleo de Cruz Roja; y Jesús García Salguero, coordinador de Fundación Gaztelán). Así, se refirieron a la formación y contratación de personas en riesgo de exclusión sociolaboral; a la necesidad de contratar a jóvenes y al valor que aportan a las empresas personas con más dificultades. “Es necesario que los directivos de las compañías estén en contacto con jóvenes. Cuando hablo con ellos, salgo enriquecido porque ven cosas que yo no veo”, asegura Pablo de la Peña, copropietario del restaurante ‘Mixtura’. Una reflexión que comparte Daniel Ramos, director de personas y organización de Florette. “Colaboramos con más de 50 centros de enseñanza y vienen becarios a hacer prácticas. Pero no se quedan ahí. A muchos los contratamos”.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme