Grupo Virto, Congelados de Navarra y Gelagri invierten para ampliar la capacidad

Actualizada 19/04/2021 a las 10:06

Tres empresas navarras elaboran el 80% de toda la verdura congelada de España

La industria navarra de verduras congeladas no deja de invertir en aras de mejorar su competitividad a pesar de que no sopla el mejor de los vientos. El sector, desde ya más de un año, tiene prácticamente cegada una de sus dos ‘arterias’ comerciales en casi toda España y en otros muchos lugares del mundo: la hostelería y otros clientes que forman el llamado canal ‘food service’ y que también incluye el catering, hospitales, comedores industriales, hoteles, etc.

Grupo Virto, Congelados de Navarra y Gelagri elaboran el 80% de la verdura congelada de Navarra, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Verdura Congelada (Asevec). En este momento, las tres firmas están inmersas en una serie de inversiones, que suman proyectos por más de 100 millones, en tres centros que poseen Navarra (Grupo Virto en Funes; Congelados de Navarra en Fustiñana y Gelagri en Milagro).

Su denominador común es el aumento de su capacidad y, en casi todos los casos, el incremento de sus posibilidades de almacenamiento de producto congelado, algo que les permitirá dar mejor servicio a los requerimientos de sus clientes en productos tan sumamente estacionales como son las verduras y hortalizas.

Las tres empresas coinciden en señalar que la pandemia ha provocado que los ciudadanos compremos y gastemos más dinero en alimentos, como las verduras y platos preparados ultracongelados. Sin embargo, reconocen que este incremento del retail (comercio al público en tiendas de alimentación) - y que supone su otra gran ‘arteria’ comercial- no compensa lo perdido en el ‘food service’. De ahí, que aunque ya exportan más de la mitad de sus producciones, la búsqueda de más mercado por todo el mundo sea uno de sus principales retos para este 2021.

Y en este difícil contexto mundial, las tres empresas apuntan que la innovación en productos que contribuyan a mejorar la salud de las personas y la apuesta por la sostenibilidad en todos los pasos¡, desde el campo hasta el consumidor- son las dos grandes tendencias que marcan la evolución del sector.

Virto destina 32 millones a construir un nuevo almacén congelador en Funes

El grupo cuenta en Navarra con tres centros, un equipo de 1.000 personas y cultiva más de 7.500 hectáreas

La filosofía del Grupo Virto es reinvertir lo que genera para seguir siendo una compañía puntera y referente en el mercado de la verdura ultracongelada. En este momento, la firma que nació en Azagra en 1984 construye en Funes -localidad donde tiene otro centro de producción- una nueva cámara frigorífica de almacenamiento para el congelado en la que va a invertir 32 millones.

“La cámara de almacenamiento automático nos permitirá ampliar la capacidad de almacenaje en 50 millones de kilos de producto ultracongelado. Las nuevas instalaciones tienen una capacidad de 350 palés a la hora y puede almacenar más de 56.000 palés”, indican fuentes de la empresa.

Las obras del nuevo almacén congelador (ver recreación en la imagen adjunta a la información) comenzaron en octubre de 2020 y se prevé que la nueva cámara esté funcionando “para mayo del año que viene”. Sus dimensiones son de 180 metros de largo, 80 de ancho y 40 de altura.

Virto Group cuenta con 15 centros de especialidad en todo el mundo, de los que tres en Navarra (Azagra, Funes y Cortes), y con un equipo formado por más de 2.000 personas, de las que 1.000 trabajan en Navarra. La firma azagresa trabaja más de 45.000 hectáreas de cultivo de las cuales 7.500 se sitúan en Navarra.

Desde la empresa, que facturó en Navarra 363 millones de euros en 2020, exponen que el sector , al igual que otros, vive un momento “complicado”. “No obstante, la pandemia ha cambiado ciertos hábitos del consumidor y las verduras ultracongeladas han ganado un papel importante en este aspecto. Muchas personas las han descubierto y han desterrado falsos mitos. Son productos prácticos, con precios muy económicos, siempre de temporada, garantizando máxima calidad y frescura ya que se ultracongelan en pocas horas. Todo esto lleva a que se consideren claves en la cesta de la compra”, indican.

Para 2021, la firma señala que se aprecia que “aumenta la demanda de productos saludables, limpios, sin aditivos y que aporten beneficios al sistema inmunitario”.

El incremento de referencias ‘veggie’ y ‘plant-based’ (dieta basada en vegetales pero sin excluir algún producto de origen animal) está ligado a esta tendencia que, junto con la sostenibilidad, marcan el rumbo de este año. Siempre hablamos de que somos fabricantes de salud”, apunta.

Además, desde el grupo indican que el aumento experimentado en la venta retail (tiendas, supermercados, etc) “no ha absorbido todo” el volumen que se ha dejado de vender al canal de ‘food service’ (restaurantes, comedores, hoteles, etc). “Esperamos que con la vacunación, este sector pueda volver a funcionar con total normalidad”, señalan desde Grupo Virto.

Congelados de Navarra, 53 millones en dos cámaras para 100.000 palés

Las dos instalaciones se localizan en Fustiñana, una ya está finalizada y la segunda estará lista antes de finales de 2021

Durante los dos últimos años, Congelados de Navarra ha dedicado gran parte de su inversión a aumentar su capacidad de almacenaje y mejora productiva. Ahí se enmarca la inversión de 53 millones en la construcción de dos cámaras frigoríficas en la planta de Fustiñana. “El año pasado construimos una de las cámaras más grandes de Europa con capacidad de 84.000 palés y actualmente nos encontramos inmersos en la construcción de otra cámara para una capacidad de 18.000 palés que estará operativa antes de finalizar el 2021”, detalla la directora de Marketing, Myriam Ariz. La firma, que según sus datos facturó 223 millones en 2019 y que emplea a más de 600 personas en su dos centros en Navarra (Fustiñana y Arguedas), también realiza en este momento “inversiones por 10 millones en envasado y producción”.

Desde Congelados de Navarra , creada en 1998 y con seis centros en total, hacen una lectura positiva de la situación de esta categoría. “Somos conscientes de que vivimos una situación excepcional por la pandemia, pero somos una empresa que seguimos creciendo año tras año”, valora.

Las grandes tendencias, según la directiva, se observan en el eje salud - alimentación. “ Va a continuar siendo una de las grandes macrotendencias a nivel mundial. Un claro reflejo es el dinamismo en innovaciones que esta sufriendo el mercado de la alimentación con las propuestas ‘veggies’, proteína vegetal”. Ariz indica como otra tendencia fundamental la seguridad, como consecuencia de la pandemia, así como la sostenibilidad y el compromiso activo de las empresas con el entorno. “ La sociedad nos exige políticas que tengan un impacto positivo en todo lo que hacemos, desde el impacto en los envases, la utilización de energías renovables, etc”.

Ariz reconoce que los cierres y aperturas parciales de la hostelería les han afectado. “Por el contrario, los resultados del canal de retail (tiendas alimentación) ha tenido un comportamiento muy positivo. Este crecimiento ha venido para quedarse. Hemos vivido un incremento de la penetración de nuestros productos en los hogares. Hay más hogares que se han acercado a otras propuestas de verduras congeladas y han descubierto una calidad que no conocían o se esperaban. Sin embargo, estos buenos resultados de retail no han conseguido compensar las importantes caídas de ‘food service”, comenta.

Gelagri, en “mitad de la fase” de ampliar instalaciones por importe de 20 millones

El director de la planta y de Asevec destaca que la industria congeladora está creando empleo en el medio rural

La fábrica de Gelagri en Milagro está inmersa en una serie de inversiones por importe de 20 millones que inició en 2019 y que, según indica su director general, José Félix Liberal, se encuentran “en mitad de su fase”. El proyecto se ha centrado en comprar nuevos terrenos, ampliar las instalaciones eléctricas y frigoríficas, así como la zona de envasado. El objetivo es que incremente la capacidad productiva en un 30% más de envasado y la capacidad de almacenamiento, en un 125%.

El directivo explica que la plantilla suma 400 personas. “Cada año crecemos un 10% tanto en facturación como en empleo”, apunta. Propiedad del grupo alimentario francés Triskalia, la filial Gelagri, con otra planta en Córdoba y dos en Francia, factura más de 165 millones al año.

Liberal es también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec). Subraya la “enorme capacidad de adaptación” del sector, aplaude el “buen hacer” de esta industria en el manejo de la verdura y señala que “genera empleo sea la crisis que sea”. “Estas empresas vamos a seguir generando empleo en el medio rural y vamos a vender verdura de alta calidad por todo el mundo”, agrega en un mensaje optimista.

Con todo, reconoce que la covid está haciendo que estas empresas agroalimentarias vivan “un momento complicado” pero considera que también es “esperanzador” porque, sostiene, el futuro de las verduras “está asegurado”. “Estamos viendo que tanto para la salud de las personas, como para la salud del planeta no tenemos más remedio que consumir más verduras y en Navarra sabemos hacerlas muy bien”.

En cuanto a las tendencias, Liberal considera que, sobre todo, el consumidor quiere comer verdura de calidad “pero no quiere pasar mucho tiempo en la cocina”. “Hay que hacer las preparaciones lo más fácil posible porque ya no tenemos a la abuela o a la madre que se pasaba la mañana limpiando verdura. Y lo mismo en la restauración, cuando vamos todos casi a la vez y queremos que nos sirvan rápido”.

Además de esta “tendencia de fondo”, el directivo destaca que otra demanda creciente es la relacionada con la salud y la sostenibilidad. “Hay un consumidor que quiere comer verduras pero que el impacto en el campo y en el planeta sea el menor posible. Ahí está todo lo bio. La sostenibilidad en todas las partes del proceso es una tendencia fuertísima y somos empresas punteras en eso”. Para Liberal una gran baza de la verdura congelada es su precio. “Una bolsa de un kilo de guisantes en la tienda cuesta menos de 1,20 euros”. En cuanto al cierre del canal horeca, indica que les ha obligado a “vender más en gran público y más en otros países para intentar compensar”.

