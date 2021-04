¿Qué es una empresa "zombi" y cuántas hay en Navarra?

Actualizada 06/04/2021 a las 12:48

Las empresas 'zombis' son aquellas que no pueden cubrir sus gastos financieros con sus resultados. La crisis de la covid las ha puesto bajo la lupa ante el temor de que las ayudas que están recibiendo las compañías en este periodo de crisis sanitaria sean utilizadas para fines delictivos provocando una 'zombificación' del tejido empresarial. Y de ahí que se hayan intensificado las publicaciones sobre este tipo de empresas.

La última se ha conocido este martes. La ha realizado Informa D&B, compañía filial de Cesce, y revela que en Navarra existen 651 empresas 'zombis', el 7,7% de las sociedades mercantiles de más de diez años identificadas en el estudio.

Además, en la comunidad habría más de 33.000 (33.705) compañías que no tienen actividad comercial en el registro mercantil, en particular que no publican cuentas anuales, otra tipología de 'zombis' que no es nueva pero que se ha puesto de actualidad en las últimas semanas. De hecho, como se recoge en el informe, la Administración informó de la preparación de un régimen sancionador para las sociedades que no publican cuentas ante la sospecha de que puedan facilitar actividades fraudulentas como el blanqueo de dinero. La mayoría de estas sociedades se habrían constituido antes de 1995 y en los últimos cinco año se han identificado en toda España nada menos que 54.227.



Los sectores de construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones son los que acumulan en toda España una mayor cantidad de 'empresas zombis', que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática. Comercio es el siguiente, con un 17%. Los sectores con menor número de compañías en esta situación son administración (0,03%), industrias extractivas (0,36%), educación (1,43%), y sanidad (1,61%). En hostelería se encuentra el 4%, casi todas en la rama de servicios de alojamiento.

