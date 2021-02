El comité de MTorres pide al Gobierno foral que se implique

Actualizada 18/02/2021 a las 06:00

Representantes de CC OO y ELA se reunieron ayer por la tarde con el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, en relación con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 89 despidos en la planta de Torres de Elorz. Antes del encuentro, la responsable de negociación colectiva de ELA, Sonia Ontoria, reclamaba al Gobierno de Navarra “un ejercicio de responsabilidad” y que no se inhibiera del proceso negociador. En ese sentido, Ontoria recordó que MTorres respondía al perfil de empresas que apuestan por la I+D+i y la tecnología, un modelo por el que el departamento de Desarrollo Económico “apuesta” sobre todo respecto al tipo de personal técnico que contrata. “El Gobierno de Navarra tiene que acercarse al proceso y proteger el empleo de los trabajadores”, manifestó ante los medios.

Hoy tendrá lugar la segunda reunión del periodo de consultas del ERE, un encuentro en el que el comité (5 CC OO, 5 ELA y 3 CITE) espera una respuesta de la empresa a la petición conjunta con los representantes de la planta en Fuente Álamo (Murcia) para que se retire el ERE con los despidos como paso previo a analizar otras medidas. La representante de ELA anunciaba ayer que, si MTorres no renuncia al ERE, se pondrán en marcha movilizaciones. Desde CC OO no descartaban sumarse a posibles protestas, pero recordaban que no había nada decidido y abogaban por escuchar primero a la empresa. MTorres atraviesa un mal momento por el desplome del sector aeronáutico que representa la mitad de su facturación.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme