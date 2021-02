Los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en las comunidades limítrofes: País Vasco, La Rioja y Aragón

El informe de Adecco sobre los perfiles laborales más deficitarios por comunidades desgrana también la escasez de oferta en todas las comunidades. Aquí están señaladas las limítrofes a Navarra:

La Rioja

En el caso de la comunidad riojana es el sector industrial el que más problemas de escasez de talento presenta según el informe de Adecco. Así faltan profesionales de oficio como electricistas, fontaneros, pero, sobre todo, perfiles cualificados como técnicos de mantenimiento y soldadores.

El problema con los oficios es el poco atractivo que tienen para los jóvenes, la mayoría de ellos no se forma en estas profesiones. Con el personal de mantenimiento lo que sucede es que no salen suficientes promociones, se trata de una profesión sin paro en la región: cuando los estudiantes terminan su formación son directamente contratos por las empresas donde han realizado sus prácticas o colocados gracias a los acuerdos de formación dual, pero casi todos los candidatos tienen el puesto asegurado al finalizar sus estudios.

En La Rioja estas posiciones se mueven en una banda salarial de 25.000 euros brutos al año los perfiles de soldadores y en torno a los 30.000 euros el personal de mantenimiento.

País Vasco

El País Vasco presenta el segundo salario medio más elevado de España a la vez que tiene la tasa de paro más reducida. Pero estos buenos indicadores no son suficientes para evitar que en algunos sectores escasee el talento adecuado.

Así, en la región son deficitarios diferentes perfiles de sectores como el industrial en diversas ramas (afecta prácticamente a las tres provincias): metalurgia, automoción, logística, alimentación… el sector sanitario (especialmente en Guipúzcoa) y el sector tecnológico, principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa.

Para las categorías industriales se necesitan perfiles técnicos con experiencia, que son los más difíciles de cubrir: desde técnicos de mantenimiento y carretilleros a torneros, fresadores, delineantes mecánicos, instaladores y técnicos de mantenimiento de calderas, fontaneros, albañiles, electricistas, soldadores, ajustadores, mecánicos de coches, oficiales, rectificadores, forjadores, también pescateros y carniceros para el sector alimentario e ingenieros con idiomas.

Muchos de estos especialistas se encuentran ya trabajando y tienen dificultad para cambiar de puesto ya que no tienen la formación requerida, han adquirido los conocimientos trabajando, pero no cuentan con formación en regla. En otros casos, el problema está en que se demandan muchos más profesionales de los que salen de los centros educativos. Y en otro porcentaje, la congelación salarial hace que los profesionales no se muevan de empresa salvo que se mejoren las condiciones de remuneración.

Dentro del sector sanitario, se necesitan licenciados en Medicina de diferentes especialidades, así como enfermeros. Si estos profesionales escaseaban tradicionalmente, desde el comienzo de la pandemia, su déficit es crónico.

Por último, en el sector IT faltan programadores, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. Aquí la escasez es recurrente, como sucede en la mayoría de autonomías que buscan este tipo de perfiles, y es que la digitalización de las empresas va más rápida que la formación de nuevos perfiles. Esto hace que muchos de estos profesionales se encuentren en situación de pleno empleo en el País Vasco.

Sobre los rangos salariales, la comunidad es una de las regiones que mejores condiciones ofrece. Por ejemplo, los perfiles industriales pueden estar en el entorno de 25.000 a 30.000 euros brutos al año si tienen formación y experiencia.

Aragón

En la comunidad aragonesa, varios son los sectores afectados por la escasez de talento: logística y transporte, automoción, metalurgia, sanidad, farmacia, comercial e industria en general.

Así, en el sector logístico cuesta cubrir vacantes para conductores; en el sector del metal-automoción, la escasez se encuentra a la hora de contratar oficios como mecánicos, pintores, torneros, fresadores, soldadores, ajustadores, impresores, carpinteros… pero también técnicos de mantenimiento; en el área sanitaria hay una fuerte demanda de auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y personal de atención sociosanitaria, y en el área comercial faltan sobre todo comerciales especializados/as.

Además, por histórico, en algunas zonas como la provincia de Huesca se prevé que cuando la situación de pandemia y las restricciones a la movilidad y las actividades hosteleras finalicen, volverán las dificultades para encontrar perfiles cualificados de cocineros y camareros.

La principal dificultad para reclutar estos perfiles está en la falta de personal cualificado ya que a estos profesionales se les requiere una formación muy específica (ciclos de FP, titulaciones oficiales) o especializada en el área en el que opera la empresa contratante y la oferta no es suficiente para la gran demanda de ellos que hay actualmente. A esto se le debe sumar un desajuste entre la remuneración más competitiva de otras autonomías con las expectativas salariales de los candidatos. Y en el caso de la asistencia sanitaria, la problemática es doble pues además de la falta de personal cualificado se une el envejecimiento de la población en la autonomía y el consiguiente aumento de la demanda de estos profesionales.

La banda salarial en la que se mueven estos perfiles va desde los 18.000 euros a 26.000 euros brutos anuales en el sector industrial para los perfiles juniors y por encima de los 27.000 para los seniors dependiendo de la experiencia, nivel de responsabilidad, etc. Los comerciales se mueven en una banda salarial de 16.000 a 18.000 euros brutos anuales fijos más incentivos y son especialmente deficitarios en la provincia de Teruel.

Te puede interesar

La gran mayoría de estos perfiles gozan de pleno empleo en la autonomía aragonesa (salvo los profesionales que puedan verse afectados por un ERTE en estos momentos) y son perfiles muy buscados.