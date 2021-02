La plantilla de Trenasa piden poner fin a la incertidumbre sobre su futuro

Actualizada 05/02/2021 a las 12:29

Los trabajadores de la planta de Trenasa en Castejón han exigido al grupo CAF, en la primera de las concentraciones programadas para este mes de febrero, que acabe con la incertidumbre sobre la continuidad de la factoría.

“Necesitamos una solución ya, no podemos seguir más tiempo con esta incertidumbre", ha sostenido el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Molina, quien ha señalado que "hay compañeros que llevan cuatro meses en el ERTE y no sabemos cuándo van a poder reincorporarse a su puesto porque no vemos que manden carga de trabajo”.

Asimismo, ha incidido en que el ambiente que se respira es de “pesimismo” y ha reconocido que así resulta muy complicado ir a trabajar.

“No hay ninguna ilusión, trabajamos sin perspectivas de ningún tipo al estar todo el tiempo pensando qué va a pasar el día de mañana”, ha señalado el presidente del comité.

Molina ha anunciado que el próximo miércoles 10 de febrero podría haber alguna novedad sobre el futuro de la planta porque hay una reunión prevista con la dirección de la empresa.

“Vamos a ver qué noticias traen, sin son buenas, porque no nos pueden tener esperando a la firma de los contratos con RENFE, cuando esos contratos no se van a empezar a ejecutar hasta dentro de dos años”, ha apuntado el presidente del comité.

De momento, lo único que ha dicho la empresa sobre la continuidad de la actividad en Trenasa es que no puede dar más información a la plantilla debido a la incertidumbre que existe en relación con el proyecto RATP y a la falta de visibilidad sobre la posibilidad de contar con potenciales nuevos contratos en el mercado ferroviario español.

De ahí que la plantilla haya programado concentraciones los lunes y viernes en la puerta de la fábrica y haya solicitado permiso para realizar una concentración en Tudela el próximo 26 de febrero.

“Queremos seguir dando voz a este problema, que no es un problema de empleo solo de Castejón sino que afecta a toda la Ribera y, por ello, vamos a llevar a cabo esta concentración para que no caiga en el olvido, porque necesitamos una solución ya”, ha asegurado Molina.

En caso de continuidad de la planta, la dirección de la empresa tiene la posibilidad de reducir todavía más la actual plantilla de 76 trabajadores. “Si deciden continuar con la actividad en Castejón pueden dejarla en 55 trabajadores”, ha recordado Molina.

En el supuesto que el grupo CAF decidiera cerrar la factoría debería indemnizar a los trabajadores con 48 días por año trabajado más un fijo de 3.000 euros.

