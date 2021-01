Saiz señala que se creará una órgano trasversal ante los fondos Next Generation

Actualizada 28/01/2021 a las 15:04

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha explicado este jueves que el Ejecutivo está trabajando para la creación de un órgano trasversal Next Generation dentro de su departamento que realice "las funciones de coordinación, control, gestión presupuestaria contable y financiera y gestión del sistema de información de los fondos del plan de resilencia de la Administración foral".

Saiz ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta del PSN sobre los mecanismos de cogobernanza, control y ejecución presupuestaria y financiera para la atracción de los fondos Next Generation y ha señalado que "hemos de poner todos los instrumentos que tenemos a disposición en el Gobierno de Navarra para conseguir el éxito en este reto que se nos presenta". "Desde los diferentes departamentos el engranaje ha de ser perfecto", ha añadido.

La parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha señalado que España "ha logrado una preasignación de 70.000 millones de euros de los Next Generation", "de los que más de la mitad los deberán gestionar las CCAA". "Next Generation representa para Navarra una oportunidad única para acelerar la recuperación de la crisis y va a suponer para la Administración foral un reto administrativo y de gestión muy complejo", ha indicado.

"NAVARRA BIEN SITUADA"

Por otro lado, la consejera de Relaciones Institucionales del Ejecutivo, Ana Ollo, ha destacado, también en el pleno a una pregunta de Geroa Bai sobre dichos fondos, que "Navarra está muy bien situada en esos fondos". "Vamos a trabajar porque llegue el mayor número de fondos y creemos que tenemos los proyectos que están alineados con Europa", ha aseverado.

Ha expuesto la consejera que "el Gobierno defenderá el reparto territorial" y ha destacado que "Navarra tiene ya políticas muy consolidadas en estrategia verde, en estrategia digital... y deberemos que exigir que en ese reparto de fondos se vaya en alineación con Europa porque si no Europa no nos pasará los proyectos". "No cejaremos de reivindicar el papel de las CCAA, en este caso de Navarra, y de las entidades locales", ha apuntado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que comparte que "Navarra está bien posicionada en las líneas estratégicas de proyectos de desarrollo marcado por la UE". "Me preocupa que la realidad pueda quedar desdibujada por otros asuntos como el de la cogobernanza, el modelo sigue sin definirse a tres meses de que el Estado español presente su plan ante las autoridades europeas", ha dicho.