Otras industrias: Nuevas tendencias y retos y con la vista puesta en Europa

1. ¿Cómo ha sido 2020 para su empresa y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?

2. Perspectivas para 2021 ¿Qué cambios se han introducido en la actividad y se van a mantener?

3. ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y regional, y a las instituciones?

Yolanda Torres, vicepresidenta ejecutiva Grupo MTorres: "Al sector aeronáutico le va a costar salir de una crisis tan profunda"

1. Ha sido especialmente duro para nuestra empresa y para el sector aeronáutico. Al final del ciclo positivo que ya se preveía para 2020, con otro negativo hasta el lanzamiento de los nuevos modelos de avión por los grandes fabricantes en el periodo 2022-2023, se le ha unido la crisis sanitaria de la covid, que ha tenido un gran impacto en el sector aeronáutico.



2. Las perspectivas para nuestra empresa y para el sector en 2021 son complejas. Pese a las buenas expectativas que el anuncio de la vacuna contra la covid trae para la economía en general, el sector aeronáutico tardará en recuperarse de una crisis tan profunda y estructural. Se necesita entre otros la recuperación del Turismo, y la reorientación del sector hacia un nuevo ciclo económico que no se vislumbra antes del 2023.



3. A los gobiernos nacionales, autonómicos e instituciones les pediría más coherencia y compromiso con la situación y los tiempos que vivimos. Unión a todos los niveles políticos, apoyo a los sectores más desfavorecidos por esta crisis, y ayudas para la industria y el comercio como vehículos para volver a generar riqueza y empleo.

Alfonso Antoñanzas, director general Exkalsa: “No nos podemos permitir perder el tren de las ayudas europeas”



1. Como esenciales, hemos tenido todas las ventajas y todos los inconvenientes propias de ese calificativo. Hemos mantenido la actividad, pero hemos tenido poco apoyo en cuanto a herramientas puestas a disposición por las Administraciones para desarrollarla. Empezamos el año creciendo, la covid-19 nos frenó durante cinco meses, hemos recuperado y vuelto a crecer en los cuatro últimos.



2. 2021 se presenta como una gran oportunidad para continuar creciendo. Nuestra empresa y el sector necesitan ponerse al día con todos los proyectos que no se han podido acometer en 2020, en el que atender en crecimiento de la demanda de la población y garantizar el abastecimiento de alimentos ha sido la prioridad. De lo mucho implantado, se mantendrá todo lo que afecta a la seguridad y salud laboral.



3. Las ayudas europeas del NG EU, son de tal magnitud que, si se aplican bien y con prontitud, tendrán un fuerte impacto en la recuperación y el desarrollo económico de los próximos años. No nos podemos permitir perder este tren. Al gobierno regional le pediría que vele por que las empresas navarras y compitamos en igualdad con las del resto de las regiones, equiparando la parte fiscal y laboral.

Ignacio Salazar, CEO Geoalcali: “A los gobiernos les pedimos el cumplimiento de sus obligaciones”



1. Nuestro objetivo para el año 2020 es tener el proyecto Muga (mina de potasa en la zona de Sangüesa) preparado para empezar la construcción. Hemos conseguido este objetivo en todos los aspectos: ingeniería, empezando construcción de equipos críticos, apoyo de los mercados... ; estamos sólo a la espera que termine el proceso de revisión de la concesión minera que también se esperaba para final de año.



2. Existe una preocupación con la cantidad de tiempo que está llevando a las tres administraciones (Navarra, Aragón y Central) terminar la revisión de la concesión minera. Una vez conseguida, el plan es avanzar lo antes posible con la construcción del proyecto. El proyecto Muga generará en torno a 1000 empleos en esta fase de construcción. En estos momentos difíciles, una buena noticia para el empleo.



3. Lo mismo que pedimos al sector privado. Ser eficientes en el cumplimiento de sus obligaciones. Vivimos en un mundo tremendamente competitivo. Solamente las empresas y los países que hagan las cosas bien y sepan utilizar sus recursos eficientemente van a ser capaces de atraer la inversión y el empleo de calidad que todos queremos para nuestra comunidad.

Paco Irujo, director gerente Bildu Lan: “Gracias al esfuerzo de trabajadores y empresa no hemos tenido ERTE”





1. Está resultando un año duro en muchos aspectos, y en el económico también como consecuencia de ellos. Gracias al gran esfuerzo y sacrificio de trabajadores y empresa hemos conseguido no recurrir a ERTE, pero la pandemia ha supuesto para Bildu Lan disminución de volumen de negocio y de resultado.



2. Además de la irrupción por obligación del teletrabajo, que se va a quedar, hemos implementado herramientas de flexibilidad laboral para adaptarnos al nivel de ocupación, y sobre todo, en nuestro caso, hemos reforzado nuestra apuesta por la política de personas por encima de otras variables de carácter económico. El objetivo para 2021 es recuperar volumen de negocio por encima de los de 2019.



3. Honestidad, transparencia y credibilidad. Que la toma de decisiones sea coherente teniendo a las personas, los ciudadanos, como objetivo último. Olvidarse de colores políticos y de medir las consecuencias de sus actos en votos. Ser capaces de definir políticas a medio plazo en temas básicos que conlleven acuerdos y pactos de Estado.

Ignacio Razquin, director general Koxka: “Es necesario un acuerdo del brexit que permita competir en igualdad”



1 Ha supuesto un año complicado debido a la pandemia, todos los sectores han sido perjudicados por una crisis inesperada que nos ha golpeado. Koxka opera en un sector señalado como esencial así que a pesar se sufrir un parón en el segundo trimestre nos hemos recuperado en la segunda parte del año. Concluimos 2020 con unas ventas similares a 2019 y un resultado operativo positivo, lo cual es una gran noticia dadas las circunstancias



2. A pesar de la incertidumbre existente las cadenas de distribución invertirán en remodelaciones de sus tiendas y en expansión, así que esperamos un crecimiento importante para 2021, orientado en los mercados de Europa y Latinoamérica. Durante los años precedentes hemos invertido de manera importante en I+D y para el próximo ejercicio orientamos las inversiones en fortalecer la red comercial en los mercados objetivo



3. Solicitamos a los gobiernos navarro y español estabilidad y un entorno adecuado para invertir y seguir creciendo. Asimismo, solicitamos políticas adecuadas que aseguren la retención del talento. Por otro lado, necesitamos un acuerdo del brexit que nos permita competir en el Reino Unido en condiciones similares a las actuales.

Yolanda Falcón, directora general Falcón Electrónica: "“Hace falta una apuesta decidida por las empresas y los autónomos”

1. Ha sido un año complejo y sin embargo satisfactorio. Este año hemos puesto a prueba y demostrado nuestra fortaleza y capacidad frente a cambios drásticos e inesperados, por lo que estamos muy orgullosos del equipo que formamos Falcon. Algunos de nuestros clientes han sufrido descensos de demanda y hemos podido apoyarles.



2. Se espera que el 2021 sea un año de recuperación económica. Las medidas de protección seguirán hasta que los riesgos disminuyan o se eliminen completamente. La digitalización se ha acelerado. Las videoconferencias han sustituido a las reuniones presenciales aumentando la eficiencia de nuestro tiempo.

3. Debe haber una evolución absoluta en el sistema de sanidad que elimine los problemas que durante años se vienen denunciando por la ciudadanía y los propios profesionales. Por supuesto, que también centren sus esfuerzos en apoyar a empresas y autónomos para que podamos seguir en la senda del crecimiento y la creación de empleo y para que aquellos que más han sufrido con la covid-19 puedan recuperarse.

Ramón San Martín, director Caramelos El Caserío: "Las nuevas tendencias de consumo han llegado para quedarse"

1. Ha sido muy complicado. Desde abril hemos tenido casi el 50% de nuestros canales de venta con restricciones. La caída de ventas en nuestro sector ha sido muy intensa y a nosotros nos ha llevado a tener que aplicar un ERTE de reducción de jornada para poder paliar las consecuencias.



2. Las perspectivas para el primer trimestre son casi iguales a las que hemos vivido desde septiembre. Continuarán las restricciones y nuestro canal tradicional seguirá sufriendo mucho. Nuestra empresa no ha permanecido estática y hemos llegado a importantes acuerdos para poder garantizar la producción de caramelos con algunas de las principales empresas del sector. Por lo que en la medida que vayamos implantando los nuevos acuerdos de fabricación, podremos doblegar la curva tan negativa que hemos tenido durante este año. 2021 será donde creemos podemos volver a la normalidad. Creo firmemente que las nuevas tendencias de consumo han llegado para quedarse, por lo que tenemos que aprender a vivir con la digitalización.



3. Les pediría claridad, sinceridad y sobre todo empatía. No podemos hacer esta nueva transición solos, debemos apoyarnos tanto instituciones como empresas y consumidores. Somos mucho más de lo que hoy estamos viviendo y tenemos que demostrar que lo que hemos vivido nos ha servido para aprender y emprender.

Mar González Paredes, directora gerente Tracasa Instrumental: "La coordinación entre gobiernos va a ser vital para los fondos de la UE"

1. La pandemia ha puesto de manifiesto el valor de la digitalización, no solo como medio para dar respuesta a las limitaciones generadas por la covid, sino también como elemento de transformación y creación de oportunidades. En este contexto, hemos implementado soluciones adaptadas en materia de digitalización, gestión del territorio y atención al ciudadano. Y lo hemos hecho apoyándonos en dos pilares fundamentales: el dominio de la tecnología y la excelente capacidad de nuestra plantilla.



2. Los fondos Next Generation EU serán una oportunidad para crecer y adaptarse al que deberá ser el nuevo modelo económico y social. Tracasa Instrumental aportará su conocimiento en el desarrollo de estrategias eficientes en el ámbito de las TIC y las geociencias para el Gobierno de Navarra, mientras que Tracasa intensificará la innovación en digitalización y sistemas geoespaciales para entidades públicas de ámbito nacional e internacional.



3. Trabajar en la gobernanza y la simplificación administrativa para articular los mecanismos de gestión de los fondos europeos, en los que la coordinación entre gobiernos es vital. Las regiones deberán ser capaces de concretar los grandes proyectos, articulando la colaboración público-privada con el objetivo de sembrar capacidades competitivas en sus propios territorios. Será clave invertir en conocimiento y talento.

Ana Monreal, directora de operaciones IAR: "Nuestra plantilla está ahora distribuida por toda España"



1. Ha sido para nuestra empresa un año interesante. La llegada de la covid nos hizo reinventarnos a nivel organizativo, y tengo que decir que la experiencia ha sido muy positiva. La pandemia ha acelerado el lanzamiento de proyectos de digitalización, por lo que, en nuestro caso, podemos decir que ha supuesto nuevas oportunidades que en marzo no hubiéramos imaginado.



2. Antes de la llegada de la covid teníamos una gran dificultad en incorporar nuevo personal en iAR, ya que siempre buscábamos que los nuevos compañeros se encontraran físicamente en Pamplona. La llegada del teletrabajo nos ha hecho cambiar de mentalidad y ahora mismo tenemos compañeros distribuidos en todo el territorio nacional, sin que esto haya afectado a la calidad de los proyectos.



3. Pediría que, ahora que parece que van a llegar 140.000 millones de fondos europeos para la digitalización, se consiga establecer un procedimiento ágil con el fin de aprovechar al máximo esta oportunidad. Debe tenerse en cuenta también proyectos de optimización de procesos, que son tan necesarios como precursores de la digitalización en algunos casos, y no solo proyectos innovadores.

José Ignacio García de Albizu, director GL Huntsman-Inquinasa: "Hemos introducido un nuevo compuesto para el sector aeronáutico"

1. En el sector químico el impacto de la pandemia ha sido moderado, en la medida que constituimos una actividad esencial que abastece a sectores muy diversos. En Hunstman Pamplona ha pasado algo parecido, con un mercado agroquímico que se ha mantenido muy bien, mientras que el relacionado con la automoción sufrió una caída significativa, particularmente durante la primera ola.



2. Las perspectivas para el 2021 en el sector químico son relativamente optimistas, dado que la mayoría de los sectores a los que abastece han mostrado ya claras señales de recuperación. En nuestra fábrica, a la recuperación antes mencionada, hemos de sumar la introducción de un nuevo compuesto destinado al mercado aeronáutico, en el que hemos estado trabajando en los últimos años.



3. Ojalá esta pandemia supusiera un punto de inflexión que trajera consigo mejoras evidentes y necesarias en nuestro modelo productivo, principalmente en áreas como la digitalización y la sostenibilidad. En ese sentido, pediría estabilidad institucional, capacidad de llegar a acuerdos, y también amplitud de miras a nuestros políticos. El Fondo de Recuperación Europeo supone una oportunidad única para España que no podemos desaprovechar.

Santiago Osés, director de planta Rockwool: "La rehabilitación va a acelerarse gracias a los fondos europeos"

1. Este año ha tenido luces y sombras, debido a la covid, según los segmentos del mercado. En obra nueva, dominada por el residencial y las naves logísticas, la reactivación de proyectos ha sido bastante rápida y cerrando el año con crecimientos respecto a 2019. El descenso de las ventas de segunda mano y la escasa inversión en el sector hotelero y comercial han lastrado el mercado de la rehabilitación.



2. En 2021 el panorama es incierto. Por un lado el residencial de obra nueva está desacelerando, y a juzgar por la actividad de visados y licencias de obras, seguirá en 2021. En cambio esperamos un repunte de la rehabilitación, que podría acentuarse aún más con la llegada de los fondos de recuperación de la Unión Europea. La parte de edificios logísticos puede mantener una buena tendencia, gracias a la continua expansión del comercio electrónico.



3. Asegurar que los fondos procedentes de la Unión Europea no quedan sin utilizarse por falta de proyectos. El impulso a la rehabilitación, clave en nuestro sector, ha de tener el efecto de arrastrar capital privado además de las subvenciones públicas, requiriendo un marco regulatorio claro y una sencillez burocrática en la tramitación de las ayudas, permisos, etc. A su vez incentivar la reducción de la demanda energética como paso previo a hacer la transición hacía una energía verde.

José Miguel Guibert, director general Tiruña: "Nuestros clientes están superando la crisis relativamente bien"

1. Este año que termina ha sido complicado por la pandemia que seguimos sufriendo. Pero a nivel general ha ido mejor de lo esperado ya que nuestros clientes están superando la crisis relativamente bien pues trabajan en el sector del cartón que no se ha visto tan afectado como otros.



2. Afrontamos el próximo año con incertidumbres pero confiados en que la situación vaya mejorando. En las empresas los cambios principales han sido las inversiones en sistemas de comunicación y videoconferencias, el cambio en la red comercial para dar servicio al mercado de forma telemática y la implantación de medidas preventivas para evitar posibles contagios



3. Creo que la población y las empresas han estado muy por encima de los gobiernos. Estamos en una crisis de la que vamos a salir con la ayuda de Europa. Para ello debemos usar el fondo que vamos a recibir con planes que ayuden a las empresas y con la colaboración entre el sector público y privado, ya que de la evolución de este último depende la forma en que superemos la crisis.

Félix Guindulain Busto, consejero delegado Jofemar: "El gobierno debe evitar la excesiva burocracia para impulsar negocios"

1. Ha sido un año duro por la excepcional situación que nos han tocado vivir con la pandemia, pero gracias a las fortalezas de nuestra empresa (innovación, internacionalización y digitalización) y a la colaboración y esfuerzo de todos los empleados de la compañía hemos conseguido mantener un nivel de actividad adecuado para las difíciles circunstancias vividas.



2. Las perspectivas se antojan duras, vienen marcadas fundamentalmente con la posibilidad de la reactivación del consumo y de la superación de la pandemia global que hoy tenemos. En función de estos dos aspectos y en qué momento de 2021 se den, podremos valorar de una manera más certera las perspectivas del 2021. Hay verdaderos dramas de salud, económicos y de libertad.



3. La verdad es que nosotros somos una empresa que no nos gusta pedir en exceso a los demás y preferimos centrarnos en cómo podemos mejorar nosotros y seguir avanzando,. Aun así, para nosotros es muy importante que los gobiernos dejen hacer y trabajar a las empresas, evitando el intervencionismo, la implantación de barreras y sobre todo la excesiva burocracia existente para poner en marcha cualquier iniciativa. Debemos ser conscientes todos que vamos en el mismo barco.

Francisco González Cudeiro, consejero delegado EstellaPrint: "Creemos que el confinamiento ha potenciado la lectura"

1. La actividad editorial se paralizó durante el confinamiento en primavera por el cierre de librerías y está teniendo un comportamiento positivo tras el verano. La actividad de packaging alimentario, considerada esencial, tuvo por el contrario una subida muy fuerte de demanda en ese periodo, pero se suavizó posteriormente. Globalmente, y a pesar del covid, prevemos un ejercicio 2020 cercano a 2019 en sus principales magnitudes. Nuestro Grupo, División y Plantas productivas han realizado una labor preventiva muy exhaustiva con relación al covid, lo que nos ha permitido hasta la fecha mantener unos índices muy bajos de contagio, así como el desarrollo de las actividades productivas con cierta normalidad.

2. Creemos que los confinamientos han incrementado la lectura, no solo digital sino también en papel, aunque prevemos un año con fuertes interrogantes en el mercado por la crisis económica y su consecuencia en el consumo. Pensamos potenciar la actividad editorial exportadora a USA, donde ya en 2020 hemos tenido un crecimiento importante. La nueva ley educativa podrá generar cambios curriculares y de libros de texto, aunque probablemente a partir del 2022.

3. La lucha contra el covid debe estar muy coordinada entre los dos gobiernos ya que es un problema global del país y de Europa y debiera ser su mayor preocupación.

Fernando Gil Bayona, director general BSH Electrodomésticos España: "Necesitamos unidad de mercado para evitar el desorden autonómico"

1. Un año desigual. Empezó suave, llegó la pandemia y caímos en ventas como nunca. Tuvimos que cerrar las fábricas. La segunda parte del año fue excepcional. En conjunto (año 20 versus año 2019) vamos a vender menos, pero con más rentabilidad. La covid ha afectado en el tempo de la venta, fruto de los confinamientos. Ha crecido mucho la venta on line de nuestros clientes y la nuestra propia. Los confinamientos nos han hecho avanzar en el teletrabajo y un avance muy importante en eficiencia de los procesos.

2. Todo va a depender de la evolución de la pandemia y de la eficacia de las vacunas. La primera parte del año seguirá siendo buena. Creo que tendremos un año parecido a 2020 en volumen. Los cambios son el teletrabajo y venta on line, sobre lo que veníamos haciendo de lanzamiento de nuevos productos y fabricación para mercado nacional y exportación. La digitalización seguirá siendo un elemento de inversión. Pero ya era así antes.

3. Tenemos presencia en Cantabria, Navarra y Aragón. España necesita ya como elemento de competitividad una unidad de mercado. No puede ser el desorden que vivimos hoy entre Gobierno Central y CCAA. Estamos dando una imagen incómoda, confusa y poco clara. Nosotros competimos con plantas en muchos países que ofrecen más seguridad jurídica, menos fiscalidad y más facilidades.

Domingo Sánchez, gerente Forjados Orgués: "Es necesaria una fiscalidad atractiva para el empresariado"

1. Las empresas del sector, en general, han experimentado a lo largo del año un ligero crecimiento de actividad, aunque los resultados económicos del ejercicio no han resultado del todo proporcionales a ese incremento de actividad.



2. Excepto el periodo de confinamiento, que supuso un cierre total de actividad, nuestra empresa, no ha sufrido afecciones reseñables. Las perspectiva son preocupantes y no es precisamente por el sector en sí. El alto porcentaje de inactividad de otros sectores, como la hostelería y el comercio, y el número de ERTE, hacen prever una ralentización en la inversión inmobiliaria y de obras. Lo cambios que hemos introducido principalmente son de organización en materia de prevención y seguridad, al menos hasta que estos términos queden garantizados, hasta que llegue la vacuna que “normalice” toda actividad.



3. Les pediría reconsideración en las decisiones que toman en diferentes materias que motiven al empresariado ribero, navarro y foráneo. Así, resultaría necesaria una fiscalidad atractiva, potenciación del PAI para favorecer la internacionalización de las empresas, implantación de un régimen sancionador contra la morosidad, restauración ordenada de la subvención de formación a las empresas y un compromiso del Gobierno foral para desarrollar las etapas del Plan de Activación de la Estrategia Inteligente de la Ribera.

Pedro María Busto, director general Saint Gobain: "Habría que mantener el poder adquisitivo y evitar subir los impuestos"

1. Los abrasivos, por su carácter multimercado, han tenido un comportamiento desigual dentro de la tónica general de caída de actividad. Este inolvidable año ha puesto a prueba nuestra resiliencia, y la hemos superado: nuestros equipos han sabido adaptarse a las circunstancias tan especiales y han dado lo mejor para mantener la empresa y atender a nuestros clientes.



2. La prioridad ha sido y seguirá siendo la seguridad de nuestros colaboradores. Muchas de las acciones preventivas en vigor se mantendrán en diferentes grados y otras se desarrollarán aún más como el teletrabajo, la digitalización o las medidas destinadas a reducir el impacto de la huella de CO2.

3. Es necesario dar medios a las empresas para permitir adaptarse eficientemente a los altibajos de actividad. Es imprescindible ayudar a que la empresa privada cree empleo y poder así generar riqueza en el país. Habría que evitar subir impuestos, que reducen el poder adquisitivo de las personas, y reducir el gasto público: no podemos permitirnos subvencionar estructuralmente nuestra economía.

Jesús Pérez Llano, presidente de TEDCAS: "Las previsiones apuntan a una fuerte aceleración desde la mitad de 2021"

1. Ha sido sin duda un año desafiante que nos ha obligado a sacar lo mejor de nosotros mismos. A nivel sectorial, los quirófanos han disminuido mucho su actividad y eso ha afectado negativamente a las empresas. A nivel industrial la digitalización se ha acelerado. Gracias a nuestra flexibilidad el año en conjunto ha sido positivo para la empresa. Nosotros ya teníamos implantado el teletrabajo y metodologías de gestión ágiles que nos han ayudado mucho.



2. Esperamos un 2021 a dos velocidades, empezando similar al 2020 y acelerando mucho en la segunda parte. La digitalización, las metodologías de trabajo ágiles, los sistemas que evitan el contacto y que permiten medir diversos parámetros están aquí para quedarse. Las perspectivas tanto para la empresa como para los sectores sanitario e industrial son buenos.



3. Un apoyo a la innovación que permita a España estar entre los líderes del sector. Debemos apoyar la innovación en todos los frentes: investigación en la universidad, innovación en las empresas y formación en nuevas tecnologías no solo para los futuros profesionales, sino también para el crecimiento de los actuales. Los incentivos y políticas fiscales deben estar orientadas a fortalecer estos pilares.

Santiago Sala, director general Grupo APEX: "Las ventas en hostelería han caído, pero han crecido en el comercio"

1. El sector de alimentación ha sufrido las restricciones de actividad y movilidad de forma distinta en función de los canales de venta. Así, la hostelería, el vending o las colectividades se han visto muy afectados en negativo, mientras que las grandes superficies y las tiendas de proximidad han incrementado mucho sus ventas. En Apex hemos seguido esta misma tendencia general, pero hemos logrado continuar creciendo en ventas y rentabilidad.



2. La crisis económica y de empleo afectará para mal al consumo. Consecuencia del mismo esperamos tasas de crecimiento negativas en el sector. Como empresa, tenemos planes en cuanto a productos y mercados que deben posibilitarnos continuar creciendo y trataremos de complementarlo con crecimiento vía adquisiciones.



3. Austeridad en el gasto, ajustada a la caída de ingresos, foco en ayudar a la inversión generadora de empleo y a la modernización y crecimiento de las empresas como vía de ganar competitividad y asegurar el bienestar futuro. Mirar a largo plazo y no a corto.

Juan José Suárez, presidente de Grupo Azkoyen: "Hay que recuperar empleo trasladado a países de bajo coste"

1. Las medidas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 se tradujeron en una fuerte contracción de la actividad económica en el segundo trimestre del año y en el resto del ejercicio. Esto ha afectado al desarrollo de los mercados del Grupo Azkoyen, principalmente en las divisiones de Coffee & Vending Systems y la de Payment Technologies, siendo los efectos mucho más limitados en Time & Security.

2. Los anuncios con los primeros datos de efectividad de las vacunas y su aplicación a lo largo de 2021 refuerzan la idea de que lo peor ha quedado atrás. Durante estos meses nuestra compañía ha apostado, y lo va a seguir haciendo, por la innovación en sus diferentes divisiones, con el lanzamiento de nuevos productos y la incorporación de tecnologías digitales, cuya demanda se verá favorecida conforme se vayan repartiendo los fondos europeos Next Generation, que promueven el impulso de la economía digital.

3. Está demostrado que las economías donde el peso del sector industrial en el PIB es mayor, presentan mayor resistencia a las crisis económicas. Por tanto, pido a gobiernos nacional y regional políticas que ayuden a la reindustrialización, al desarrollo de la industria manufacturera, de manera que recuperemos progresivamente parte del empleo “industrial” que durante las últimas décadas se ha trasladado a países de bajo coste.

Luis Unceta, director general de Industrias San Isidro (ISIMAR): "Se está empezando a notar la puesta a punto de la hostelería para 2021"

1. Ha sido un año de incertidumbre y mucho de improvisación para el sector industrial. Nunca habíamos esperado con tanta expectación el BOE. Nuestro canal principal es el horeca, dónde la covid ha afectado significativamente. A pesar de ello, y gracias a la internacionalización, nuestra bajada en ventas ha sido moderada.



2. Nuestro sector es uno de lo más castigados por la crisis, porque vendemos muebles para la hostelería. Así, dependemos del turismo, de que la gente pueda salir a comer, cenar, tomar unas cañas y que haya inversión en reformas, aperturas. A pesar de todo ello, el sector ha comenzado a descontar que habrá una vacuna en marzo-mayo. Las reformas y la puesta apunto de los locales y hoteles se está empezando a notar. Seguimos invirtiendo y estamos inmersos en la apertura de un showroom en Nueva York y en la ampliación de la estructura en EE UU y México.



3. Al gobierno regional le pediría que mire a otras regiones dónde apoyan a las pymes y le dotan de recursos para ayudarles a la internacionalización y modernización de sus instalaciones. Aquí cerca, en el País Vasco, se están haciendo las cosas muy bien y ayudando a las empresas en estos procesos de transformación. Deberíamos también aprovechar el régimen foral para que seamos más competitivos. A nivel nacional le pediría estabilidad, moderación y pactos.

Javier Creixell, director general Magnesitas Navarra: "Se ha evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro"

1. Este año celebrábamos el 75 aniversario. Sin embargo, las circunstancias han querido que lo recordemos como el de la pandemia. Hemos vivido una situación sin precedentes que ha obligado a adaptarse a toda la compañía. Para nuestro sector, esta pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras cadenas de suministro, donde las actividades extractivas resultan fundamentales ya que el 70% de la industria europea depende de ellas.



2. En nuestro caso, y a pesar de que estamos en un entorno muy volátil y de gran incertidumbre, el óxido de magnesio es una materia prima imprescindible para poder asegurar el funcionamiento de sectores tan esenciales y estratégicos como son la nutrición animal, la agricultura o la industria siderúrgica. Para la recuperación va a ser fundamental tener una vacuna efectiva con relativa prontitud. Además, queremos seguir avanzando en nuestro proyecto de Artesiaga.



3. Necesitamos gobiernos estables, con liderazgos fuertes, capaces de tender puentes y alcanzar grandes consensos, que generen confianza y estabilidad. Europa ha estado a la altura de las circunstancias con la mayor movilización de recursos de la historia, y no podemos desaprovechar esta oportunidad para lanzar un ambicioso programa de apoyo y transformación de nuestra la actividad industrial, que es clave para la competitividad, el progreso y el desarrollo.

Raquel Gasco, directora de planta Puente la Reina Schneider: "Hemos fabricado muchos enchufes para hospitales de campaña"

1. Hemos sido considerados industria esencial y no hemos parado un solo día de producir. Durante las semanas del confinamiento fabricamos muchos de los interruptores y enchufes que necesitaban los hospitales de campaña. No ha sido un año sencillo, hemos tenido una notable variabilidad en la demanda a la que nos hemos tenido que adaptar con agilidad. Pero el alto nivel de digitalización y flexibilidad que tiene la planta nos ha ayudado a tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno y esto, añadido a la diversificación de mercados para los que trabajamos, nos ha ayudado a estar al lado de nuestro cliente. Es un año que cerraremos con resultados similares al anterior.

2. 2021 va a ser un año de transición, con un entorno todavía incierto. La pandemia no ha cambiado nuestras prioridades, todo lo contrario, hay dos grandes transformaciones que la pandemia ha acelerado. Por un lado, tenemos una mayor conciencia de la necesidad de ser aún más sostenibles y, por otro, hemos constado que la transformación digital es urgente, se han acortado los plazos.

3. Les pediría que focalicen sus esfuerzos en medidas que ayuden a las empresas a aumentar su competitividad, que pasa por dos cosas: acelerar su transformación digital y ayudarlas a atraer y gestionar talento. Y que se favorezca que la pyme pueda acceder a los fondos de la Unión Europea.

J. Marc Rodríguez, director fábrica Essity Manager Allo: "El gobierno debería consultar las necesidades de la clase empresarial"

1.Este ha sido un año que nos ha servido para probar nuestras capacidades como organización, para poner a prueba nuestra resiliencia. Essity es una empresa dedicada a desarrollar, producir y comercializar productos y servicios de higiene y salud, y sólo gracias al trabajo y compromiso de todos de nuestros colaboradores lo hemos podido gestionar satisfactoriamente.



2. Hemos implementado todas las medidas conocidas para garantizar la seguridad de nuestros empleados durante esta época tan excepcional que estamos viviendo. Estas medidas de seguridad se van a mantener y, si es necesario, ampliar, gracias a lo cual hemos podido asegurar nuestra actividad industrial y mantener al mercado abastecido de productos de primera necesidad. En Essity continuaremos focalizados en ello.



3. Desde el punto de vista social, en este momento de grandes dificultades, pienso que es muy importante asegurar que no nos dejamos a nadie atrás y que conseguimos mantener el bienestar del máximo número de personas. Desde el punto de vista empresarial, es necesario reactivar todos los sectores económicos para lo que sería deseable que los gobiernos, tanto el nacional como el regional, consultaran al sector empresarial cuáles son nuestras necesidades y cómo nos pueden ayudar.

José Antonio Canales, CEO Grupo Viscofan: "Para la recuperación hay que apostar por ser una región competitiva"

1. Obviamente la pandemia ha agitado todas las estructuras y eso incluye también a Viscofan y a nuestro sector. Afortunadamente nuestros productos pertenecen a la alimentación básica de millones de hogares de todo el mundo y la demanda ha crecido. Ante el reto que nos ha exigido hay que destacar el esfuerzo, compromiso y trabajo llevado a cabo por un equipo humano sensacional que ha estado a la altura del reto que se nos ha presentado.



2. Vivimos tiempos de incertidumbre y es muy difícil hacer pronósticos hasta que hayamos vencido completamente a la covid. En términos generales seguirá habiendo crecimiento, y ese enfoque operativo, flexibilidad y adaptación a entornos cambiantes es algo que se va a mantener también en 2021.



3. Coordinación y apoyo para que la recuperación de la crisis sanitaria y económica sea lo más rápido posible. La economía se ha quedado muy dañada y para recuperarse hay que apostar por ser una región competitiva. Navarra tiene que liderar la digitalización y las energías renovables, apoyando especialmente el despliegue del hidrógeno verde como solución sostenible de la industria ante el cambio climático. Adicionalmente hay que incluir medidas fiscales que faciliten la inversión, el empleo y la atracción de talento.

Juan Córdoba, director general Isringhausen Spain: "La situación del sector del transporte colectivo será muy complicada"

1. 2020 ha sido complicado con un inicio muy positivo hasta la llegada de la pandemia. El confinamiento paralizó completamente la actividad en las plantas de Madrid, Valladolid (IVECO) y Tramagal MFTE. En Pamplona continuamos con nuestra actividad tras la adaptación de las instalaciones a las normativas covid. A partir de junio, la evolución has sido diferente en función de los sectores: muy positiva en el transporte (camión, furgoneta), estable en el vehículo “off road”, muy negativa y sin horizonte de recuperación en el transporte colectivo.



2. En general para el grupo ISRINGHAUSEN y a nivel mundial las expectativas son positivas, salvo en el sector del transporte colectivo en el que la situación será muy complicada. Se han introducido cambios en los procesos y procedimientos para asegurar, en lo posible, la seguridad de nuestro equipo. Estos cambios se mantendrán hasta la erradicación de la pandemia.



3. Creo que lo fundamental es una acción coordinada y basada en criterios objetivos demostrables y sin cambios constantes. La situación no es fácil y en organizaciones globales es difícil entender el alto nivel de inseguridad jurídica, en el área laboral, con la que estamos conviviendo desde marzo. Por otro lado y en el campo de las ayudas, el concepto “impacto covid por pertenencia la cadena de suministro” debiera adaptarse a la realidad.

Richard Izquierdo, director de Marketing de Lizarte: "Los gobiernos deben concienciarse respecto a la economía circular"

1. 2020 ha sido un año realmente convulso, y en nuestro caso podríamos dividirlo en tres fases: pre pandemia, en la cual estábamos alcanzando los objetivos que nos marcamos, el confinamiento en el que la actividad de Lizarte como del sector cayó de manera notable, y la fase de desescalada en la que el objetivo general y alcanzable es mantener las cifras del curso pasado.



2. Nuestras perspectivas son optimistas ya que nuestro sector ha respondido muy bien ante esta crisis y seguimos generando oportunidades de negocio tanto a nivel nacional como internacional. Como cambios estratégicos clave, la concentración en la distribución de nuestro sector y la transformación digital han sido y serán factores clave en los próximos años.



3. Por la naturaleza del negocio de Lizarte, dedicada a la reconstrucción de recambios para la automoción utilizando componentes que han llegado al final de su vida útil, le pediría a Gobiernos e instituciones la mayor concienciación posible y real con la economía circular en todos los sectores de actividad clave de nuestra economía.

Pedro Rubio, gerente Papeles ElCarmen Packaging Solutions: "Se debe dinamizar a las actividades que generan valor y empleo"

1. Este año 2020 ha venido marcado de manera indudable por la pandemia en la que estamos inmersos, lo que ha derivado en una clara asimetría en el comportamiento de los clientes , con alta demanda en el sector alimentario en toda su extensión, pero la desaparición de otros por las limitaciones a la actividad vividas. No obstante el resumen final, lo podemos calificar de positivo.



2. Incertidumbre, tanto por la evolución económica general, como para nuestra empresa y sector en particular por la introducción de elementos impositivos que pueden poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías. Flexibilidad y orientación a cliente, internacionalización e innovación, impulsados de manera clara en 2020, son claves en nuestra actividad para el próximo año.



3. En la parte que nos ocupa, apoyo a las empresas en todos los aspectos de su actividad, más si cabe en estos momentos, donde las políticas de aceleración de la recuperación serán fundamentales. Si no se focalizan en dinamizar a las actividades que generan valor y empleo en la sociedad, y en nuestro sector no parece que vaya a ser así, el camino será mucho más largo y difícil.

David Iranzo, director general Global Solutions: "Tendremos que vivir con grandes incógnitas y amenazas continuas"

1. El año 2020 ha sido un año muy duro. La situación provocada por la Covid ha sido de enorme incertidumbre y con grandes altibajos que impedían tener una perspectiva clara. Nuestro sector ha sufrido mucho con grandes bajadas de mercado. En lo que respecta a GM, hemos sufrido pero nuestra diversificación en mercados y sectores nos ha ayudado. Hemos tomado medidas paliativas y hemos puesto el foco en lo realmente importante. Nos ha permitido volver a reflexionar sobre nuestro negocio y priorizar para el futuro.



2. La reflexión estratégica a la que hemos sometido a nuestra organización nos ha marcado las líneas que queremos seguir. En 2021 vamos a seguir la senda establecida y vamos a acelerar las metas que nos proponíamos en nuestra estrategia de crecimiento. Seguiremos teniendo que vivir con grandes incógnitas y con amenazas continuas pero hemos apostado por nuestro proyecto y sobretodo vamos a buscar cumplir objetivos a corto plazo en la dirección correcta.



3. Estabilidad, sentido común y criterio. Las empresas son el motor de la economía y la inversión empresarial el combustible que lo alimenta. Se debe apoyar a las empresas que aportan valor con sus productos, con sus impuestos y con su equipo humano. No podemos pensar sólo a corto plazo con medidas populistas.

Gabriel Iturralde, director general Liebher Industrias Metálicas: "Prevemos recuperar en 2021 los niveles de facturación pre covid"

1. Ha sido un año difícil, obviamente muy diferente, y que ha requerido de mucha buena voluntad por parte de todos, en la empresa y en la sociedad, para conseguir sacar la situación adelante. A nivel de facturación hemos sufrido lógicamente el efecto del covid, no de manera crítica, aunque es cierto que esperábamos un crecimiento importante que no se ha producido.



2. En 2021 esperamos recuperar los niveles de facturación previos a esta crisis. Prevemos que el sector siga igual, la demanda de nuestro producto seguirá contenida a nivel nacional y creciente en centro Europa. Los cambios introducidos en la actividad han sido fruto de la necesidad, ahora hay que trabajarlos para quedarnos lo mejor de ellos para el futuro.



3. Servicios públicos de alta calidad sin detrimento de la iniciativa privada. Un sistema educativo apartidista y con visión de largo plazo. Control de la deuda. Y en general, empatía con la sociedad que dirigen, sus prioridades y sus necesidades, en lugar de las suyas propias.

Jesús Izcue, director general corporativo ArcelorMittal España: "Los próximos seis meses seguirán marcados por la volatilidad"

1. La pandemia de la covid-19 y las medidas restrictivas adoptadas han venido a agravar la crisis que ye venía sufriendo el sector del acero en Europa, afectado por la sobrecapacidad mundial y la falta de medidas de salvaguarda efectivas frente a las importaciones de países extracomunitarios. Como aspecto positivo, hemos demostrado a lo largo de este año que somos más flexibles y tenemos mayor capacidad de adaptación de lo que posiblemente pensábamos.



2. Estamos inmersos en una segunda ola de esta pandemia y es probable que veamos una tercera. Por tanto, es muy aventurado anticipar cómo va a comportarse la economía en 2021. Debemos asumir que los próximos seis meses seguirán probablemente marcados por la volatilidad y tendremos que seguir adaptándonos para convivir con la covid hasta que se disponga de una vacuna efectiva.



3. Para conseguir el objetivo de descarbonizar los procesos y avanzar hacia una economía con bajos niveles de carbono, la siderurgia necesita no solo seguridad jurídica, sino el apoyo de los Estados miembros y de la Comisión Europea para afrontar con éxito este período de transición, y una apuesta real, decidida y coordinada de las Administraciones que, reduciendo burocracia, abogue por el futuro del sector industrial.

Íñigo Gomariz, director general Mitsubishi Logisnext Europe: "El nuevo año se presenta convulso y difícil pero lo afrontamos optimistas"

1. Esta crisis sanitaria ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y respuesta ante una situación tan severa. Hemos sido capaces de adaptarnos y dar una respuesta rápida ante las amenazas que se han ido produciendo desde marzo y cuyos efectos seguirán en el tiempo. Mitsubishi Logisnext Europe, se encontraba inmersa en el reto de la transición ecológica en su gama de producto y el covid ha ralentizado este proceso.



2. El próximo año se presenta convulso y difícil de predecir, pero no nos queda otra que, con prudencia, convivir con el virus sin descuidar nuestra actividad productiva. Mitsubishi Logisnext Europa se muestra cautelosamente optimista. Hemos trabajado en el análisis de los riesgos que puedan afectar a la gestión para adaptarnos a los distintos escenarios que plantea la nueva realidad, con el fin garantizar la integridad y trazabilidad de nuestros procesos.



3. Flexibilidad y más agilidad por parte de la administración en sus respuestas o gestiones. Apoyo a las empresas navarras mediante subvenciones y medidas fiscales cuando sea posible, pero también dando visibilidad y apoyo corporativo cuando se necesite. La magnitud del reto al que nos enfrentamos requiere un acuerdo político que se mantenga durante varias legislaturas.

Benito de Orte, director Metronics Technologies: "Arrancaremos ventas en una nueva línea que subirá la facturación"

1. Las ventas se detuvieron durante los dos meses de confinamiento, después hemos vuelto a niveles de venta estables. Una vez más nos hemos beneficiado de estar presentes a la vez en los epígrafes alimentario, tecnológico, y en el de la exportación (95%), lo cual hace una mezcla que está resultando adecuada en las crisis (2009, 2020). Teletrabajo parcial y trabajo casi normal.



2. Para 2021 se prevén ventas estables en el negocio de base. Arrancaremos ventas en una nueva línea de producto que subirá la facturación. Una parte de la plantilla está haciendo teletrabajo. En la empresa se evitan grupos y se están poniendo en marcha maquinaria en modo remoto, incluso en Nueva Zelanda. Estamos desarrollando el servicio técnico para minimizar viajes.



3. Potenciar los sectores que mejor han pasado las crisis, sin olvidar los problemas sociales gravísimos de quienes no han tenido esta suerte. Es una pena que una gran parte de la economía se base en actividades no esenciales que se resienten fácilmente, aunque hay que reconocer que queremos que se nos satisfaga esa demanda. Complicado. Preveamos la gran crisis medioambiental con tiempo.

Ignacio Landa, director general de Smurfit Kappa Cordovilla: "Nuestros embalajes han jugado un papel clave en esta crisis"

1. Ha sido un año de retos, de adaptación a las necesidades del mercado, de que nuestro equipo se esforzara al máximo, siempre primando su salud y seguridad, para que nuestros clientes pudieran hacer llegar productos básicos y de primera necesidad a todos los hogares. Un escenario donde nuestros embalajes han jugado un papel clave.



2. Entendemos que en 2021 la sostenibilidad y circularidad estarán cada vez más presentes en las empresas y el eCommerce se consolidará como uno de los principales canales de venta. Seguiremos invirtiendo en Innovación para poder abastecer a nuestros clientes con las soluciones de embalaje más adecuadas para sus productos y cadenas logísticas, siempre con las máximas garantías.



3. El escenario actual requiere que trabajemos todos unidos, coordinando políticas y esfuerzos con objeto de salir cuanto antes de la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos. Nuestra prioridad debe ser preservar la salud de todos los ciudadanos, pero también la de nuestro tejido empresarial, muy tocado durante todos estos meses, y que va a necesitar ayuda para remontar el vuelo y así seguir generando bienestar y empleo..

Ignacio Álvarez, CEO Grupo Mecacontrol: "Aspiramos a consolidar la fabriación de EPIs y a recuperar las ventas"

1. 2020 ha sido un año con un fuerte impacto a la baja en la cifra de ventas y la covid ha supuesto un gran reto. Hemos tenido que adaptarnos a demandas muy variables, con fuertes bajadas al principio y subidas inesperadas en el último cuatrimestre del año.



2. 2021 es un año lleno de incertidumbre en nuestras principales líneas de negocio (automoción, electrodoméstico, construcción), ya que aunque se espera una ligera mejoría hay mucho miedo a una posible tercera ola y a sus consecuencias. En nuestra actividad, ha supuesto un cambio importante ya que en 2020 iniciamos una nueva línea de actividad con la fabricación de EPIs como mascarillas tipo FFP2, FFP3, y pantallas faciales. En 2021 esperamos consolidar esta nueva línea de negocio y recuperar parte del volumen perdido en 2020 en nuestras líneas históricas.



3. Le pediría que sigan apostando por la industria como motor de desarollo del país. Muchas empresas estamos haciendo unos esfuerzos tremendos en inversiones. Al gobierno regional, que siga apoyando a las empresas de aquí, y siga en la línea de confianza y aproximación de productos estratégicos que no deben venir de la otra punta del mundo. A las instituciones, mayor agilidad; las cosas ocurren a una velocidad tremenda y o vas a ese ritmo o te quedas fuera.