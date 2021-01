Biofarma: Crecimiento y apuesta firme por las tecnologías digitales

1 ¿Cómo ha sido 2020 para su empresa y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?

2 Perspectivas para 2021 ¿Qué cambios se han introducido en la actividad y se van a mantener?

3 ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y regional, y a las instituciones?

Verónica Madrid, directora geneal de Geiserpharma: “Hemos cumplido los objetivos que nos marcamos en enero”1 Este año no ha sido un año fácil, se ha tratado de un año donde nos hemos tenido que adaptar a nuevas situaciones constantemente, migración al mundo on line en tiempo record, apuesta por la digitalización de nuestros procesos, coordinación de nuestros proyectos y clientes sin poder viajar... Todo esto ha sido un gran reto, pero he de decir que el resultado ha sido 100% satisfactorio gracias a todo el esfuerzo y compromiso del equipo. Este año ha sido duro pero hemos cumplido los objetivos que nos marcamos en enero, incluso hemos incorporado personas al equipo en plena pandemia y cerramos el año con un reconocimiento importante, Premio Pyme Navarra 2020.2 2021 es un año de consolidación del equipo, que ha crecido un 23% este año y mantenemos nuestro objetivo de expandirnos fuera de Europa, donde ya tenemos una visibilidad y reconocimiento relevante. Alguno de los cambios que mantendremos será la apuesta iniciada en 2020 por la digitalización de nuestros procesos, buscando la facilidad y eficiencia del trabajo.3 Que apuesten por la I+D de nuestro país apoyando a las pymes que invertimos en innovación , investigación y desarrollo. Que acompañen a las empresas que buscan la eficiencia de sus procesos y que luchan dia a dia por generar empleo.