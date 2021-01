Renovables: Una transición energética que se acelera

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

1. ¿Cómo ha sido 2020 para su empresa y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?

2. Perspectivas para 2021 ¿Qué cambios se han introducido en la actividad y se van a mantener?

3. ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y regional, y a las instituciones?

Javier Coloma, director División Energía y Redes en Ingeteam: “Regulación y planes de energías renovables deben acompasarse”



1. No ha sido un mal año para Ingeteam a nivel global. Es más, dada la singularidad y las dificultades que se han vivido, se puede decir que ha sido un buen año. La covid ha afectado a los sectores en los que desarrollamos nuestra actividad de forma desigual, pero en general no ha sido un impacto muy negativo. La gran mayoría de los proyectos en los que estábamos inmersos han seguido con sus planes de ejecución a pesar de las dificultades.



2. Las perspectivas para 2021 son buenas. El sector de las energías renovables sigue adelante con sus planes de crecimiento, con lo que podemos prever un buen año. Existe la incertidumbre de los posibles efectos de la covid en los proyectos en fases iniciales, y que deben ejecutarse en 2021. Se han introducido en nuestra forma de trabajar medidas de flexibilidad y teletrabajo para adaptarnos a la situación. Algunas de estas medidas seguramente se mantendrán también después de superar la pandemia.



3. Se debe acompasar la regulación relativa a los sectores de las energías renovables y de la electrificación de la sociedad en general a los ambiciosos planes anunciados por los gobiernos y administraciones. Es importante que dicha regulación no suponga un freno y sí un impulso a estos planes, cuyos objetivos son muy beneficiosos para la sociedad y para la industria, sobre todo en Navarra.

Diego Oliver, director general de Enhol: “Son necesarias medidas para agilizar los procesos administrativos”



1. Ha sido un año complicado en todos los ámbitos. Afortunadamente Enhol es un grupo diversificado cuya principal actividad es la energía renovable. Este sector, pese a todo, está viviendo un buen momento. Con máxima rigurosidad hemos implementado, en los casos que ha sido posible, medidas de teletrabajo y de seguridad en base a las recomendaciones sanitarias. En el segundo semestre del año, hemos finalizado la construcción de 90MW en dos parques eólicos situados en Ablitas y Cabanillas.



2. Las expectativas para 2021 son muy buenas. Hablando de inversiones, el año que viene esperamos iniciar la construcción de tres proyectos eólicos con una potencia total instalada de 126 MW y tres fotovoltaicos de 174 MW en total, todos ellos ubicados en la Ribera de Navarra. En cuanto a servicios, contamos con contratos importantes cerrados.



3. El sentido común, la transparencia y la estabilidad de las normas en la gobernanza son componentes claves en el desarrollo empresarial. Son necesarias medidas por parte del Gobierno que apoyen el sector, sobre todo pensando en agilizar los procedimientos administrativos. Una estabilidad del marco regulatorio es crucial, que apueste por la descarbonización, la generación distribuida, el autoconsumo y que facilite la firma de contratos de suministro de energía “PPA” con grandes industriales.

Enrique Pedrosa, director general de Siemens Gamesa España: “Va a haber una gran cantidad de fondos para proyectos verdes”



1. Ha sido un año complicado para el sector eólico en general porque se ha mantenido la presión sobre los precios de la energía, un coste elevado de las materias primas y la consecuente reducción de márgenes. A esto se ha añadido la pandemia de la covid-19, que ha impactado en nuestras cuentas básicamente por retrasos en algunos proyectos.



2. La energía renovable será fundamental en la recuperación económica, con una gran cantidad de fondos para proyectos verdes. Esto, junto con las subastas ya anunciadas, aumentará la demanda e impulsará las nuevas tecnologías. Nuestra apuesta por la innovación, con el centro de I+D de Navarra como protagonista, y las medidas ya puestas en marcha para ganar competitividad serán claves para aprovechar este crecimiento.



3. Para que el sector eólico avance es importante un marco regulatorio estable, leyes que faciliten e impulsen el avance de la energía renovable y procesos sencillos y rápidos en la obtención de los permisos necesarios para poner en marcha un parque o nuevas tecnologías. Yo creo que en España estamos en el camino adecuado.

Eneko Sanz, director general Nabrawind Technologies: “La transición ecológica debe sustentarse en las tecnologías maduras”



1. En lo referente a los proyectos en marcha y adquisición de nuevos proyectos, el impacto ha sido reducido. Igualmente, la actividad comercial ha seguido avanzando y se están formalizando nuevos proyectos. No obstante, es cierto que el coronavirus ha afectado a los plazos de algunos de ellos, que han sufrido leves retrasos derivados de las restricciones de movilidad.



2. El sector eólico se ha convertido en piedra angular de la recuperación post-covid, por lo que las perspectivas son positivas. En nuestro caso particular, estamos en la fase de entrada al mercado y por tanto con unas perspectivas de crecimiento superiores al de nuestro propio sector. Por otro lado, la actividad de la empresa se ha visto beneficiada por la digitalización global y, en concreto, el teletrabajo.



3. El sector de la energía necesita planificación y estabilidad para que pueda desarrollarse. Hay que tener en cuenta que algunos proyectos, como los de offshore, pueden tener un plazo de desarrollo de hasta ocho años. En esta línea, sería bueno también que se apoye el desarrollo y despliegue de tecnologías que ayuden a rebajar el coste de la energía. Sin embargo, esta necesidad de inversión en desarrollo no debe quedarse solo en las tecnologías más innovadoras. Son precisamente las tecnologías más maduras, como solar fotovoltaica y eólica terrestre, las que deben liderar la transición ecológica.

Rafael Mateo, CEO de la división de energía de Acciona: “Las Administraciones deben ser efectivas con la recuperación verde”



1. Durante este año, la división de energía de Acciona ha demostrado su resiliencia para hacer frente a la caída de la demanda eléctrica, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Hemos mantenido las operaciones y el ritmo de incorporación de nuevos activos gracias al buen desempeño de los profesionales de la compañía.



2. Acciona va a cumplir con creces su plan de crecimiento de 1GW de media anual hasta 2024 y está en una posición privilegiada para aprovechar el momento de expansión que viven las renovables. Para 2021 ya tenemos programado el inicio de construcción de proyectos que suman más de 2,4GW. El protagonismo de la descarbonización en la recuperación económica es una gran oportunidad para Acciona, para España y para el planeta.



3. El objetivo para las Administraciones ha de ser una implementación efectiva de los planes de recuperación verde, cada uno en el nivel de decisión. Eso implicará, más allá de la canalización de fondos públicos previstos, la movilización de la inversión privada hacia proyectos de descarbonización, clave para conseguir con el impacto industrial, de empleo y económico que se busca.