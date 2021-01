Automoción: Todas las esperanzas puestas en la reactivación de 2021

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

1. ¿Cómo ha sido 2020 para su empresa y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?

2. Perspectivas para 2021 ¿Qué cambios se han introducido en la actividad y se van a mantener?

3. ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y regional, y a las instituciones?

Emilio Sáenz, presidente de Volkswagen Navarra: “Necesitamos estímulos para reactivar la demanda de coches”

1. En 2020, en Volkswagen Navarra vamos a producir un 19% menos de coches que los previstos inicialmente, lo que supone un impacto altísimo sobre los costes por unidad y la liquidez. La causa es, evidentemente, el impacto brutal de la covid sobre la demanda y la producción. Pero también es cierto que la crisis nos ha obligado a ser más ágiles y flexibles, y ese aprendizaje nos ayudará a ser mejores y más eficientes.



2. A expensas de la evolución de la pandemia, 2021 se presenta ilusionante para Volkswagen Navarra porque será un año con dos lanzamientos -el nuevo Polo remodelado, en junio, y un nuevo CUV, en septiembre- y porque será la primera vez en la historia de nuestra fábrica en la que vamos a producir tres modelos diferentes sobre la misma línea, con la máxima estandarización de procesos y flexibilidad, para dar una respuesta ágil a las demandas del mercado.



3. Desde un punto de vista industrial, el compromiso gubernamental e institucional con la automoción debe ser claro y sostenido en el tiempo para crear las condiciones necesarias para que Navarra y España sean atractivos a las inversiones. Además, necesitamos estímulos para reactivar la demanda y renovar un parque de vehículos muy antiguo y contaminante, y dar paso a coches más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Jon Angulo, gerente de Hidrorubber: “Nuestros clientes no nos dan previsiones para 2021 o son poco fiables”



1. Para Hidro Rubber no ha sido un año malo. Cerramos el 2020 con un 7% menos de facturación respecto al año 2019, que fue récord en facturación de nuestra historia. Nadie entiende muy bien por qué pero el sector de automoción está a tope. La covid nos influyó solo en abril, mayo y junio en términos de facturación. En términos de incertidumbre, desde marzo hasta no se sabe cuándo…



2. La perspectiva es una incógnita. Muchos clientes no nos dan previsiones para el 2021, y otros nos las han dado diciéndonos que nos les hagamos mucho caso. Nadie sabe los coches que se van a vender el año que viene. Depende de si hay vacuna o no, del número de contagios y de fallecimientos, de decisiones gubernamentales y políticas. Para mí el mayor cambio es que no podemos mirar a largo. Tenemos que aprender a gestionar en el corto- medio plazo y ser mucho más flexibles. Adicionalmente, somos una empresa que viaja mucho, y ahora viajamos por Zoom, Temas, Skype o cualquier otra plataforma.



3. Mensajes claros que dejen fuera la interpretación. Algo tan sencillo como: Las medidas son estas, explicando el qué, cómo, quién, cuándo, dónde y por qué. Evitar las filtraciones. Antes de que se apruebe algo y se publique en el BOE, circula ya un borrador. Que aprendan a sumar. Aprender a gestionar en la incertidumbre. Dimitir cuando no se está a la altura.

Alberto González Villanueva, director general Arkal Automotive: “Es difícil competir con la factura eléctrica más cara de Europa”

1. Ha sido un año para olvidar a nivel económico y social para todo el Grupo excepto la división de China, que ha mejorado sus previsiones; el sector de automoción ha perdido un trimestre completo. La covid nos ha hecho replantearnos procesos productivos y protocolos capaces de convivir con la pandemia.



2. Durante 2021 esperamos recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia y en el segundo semestre aumentar apreciablemente. Hemos sido capaces de gestionar diferentes áreas de la Empresa a través del trabajo online, aumentando nuestra flexibilidad.



3. Necesitamos políticas económicas y reformas que ayuden a las empresas a mejorar su competitividad (la foralidad debería servir como motor de crecimiento y no como freno fiscalizador) ya que esto repercutirá en el beneficio común de trabajadores, empleadores y el conjunto de la sociedad. Tenemos la factura eléctrica de las más caras de Europa y la fiscalidad de las más altas de España, con lo que es difícil competir.

Francisco Ceberio, gerente de Frenos Iruña: “Los distintos gobiernos deben dar ejemplo de trabajo en equipo”

1. Podemos hablar de tres periodos diferentes. El primer trimestre y hasta mediados de marzo, fue normal en cuanto a ventas y gestión. En el segundo periodo hasta finales del verano, las ventas se redujeron un 30%. Gracias a las medidas adoptadas, hemos evitado hasta el momento problemas de salud en la plantilla y cerrado el ejercicio en positivo. No obstante, los resultados han sido inferiores por las menores ventas y las presiones de precios a la baja en los clientes y subidas de costes en algunos proveedores.



2. Prevemos una recuperación del negocio en más del 20% sobre el año anterior. La automoción muestra cifras mejores a las del año anterior. En el sector eólico, la cifra para 2021 parece que puede mantenerse e incluso mejorar por la nueva situación política en USA. La empresa se quiere iniciar con fuerza su transformación digital en diferentes ámbitos y plantas.



3. Dar ejemplo de trabajo en equipo y plantear directrices para resolver los problemas sanitarios, sociales y económicos, aparcando las disputas partidarias. Entendemos que se requieren grandes pactos que huyan de protagonismos. Apoyar a todo el tejido industrial y principalmente a las pymes y autónomos. Entiendo que todos somos conscientes, de que a pesar de las ayudas europeas no podemos seguir más tiempo generando déficit públicos y enormes deudas.

José Antonio Olangua, gerente de Gestamp Navarra: “Los fondos europeos pueden servir de impulso para la industria”

1. Esta crisis ha supuesto un tremendo impacto para el conjunto de la economía y la sociedad. El sector de la automoción, y Gestamp en su conjunto, como proveedor los principales fabricantes de vehículos, ha tenido que aplicar medidas para adaptarse a un mercado en contracción y afrontar un escenario de incertidumbre, con el objetivo de proteger el futuro de un sector que es esencial para la economía y el empleo en España.



2. Durante los meses de confinamiento Gestamp Navarra paralizó gran parte de su actividad, pero la producción ha ido recuperando el ritmo paulinamente y en estos momentos la mayor parte de las plantas operan con normalidad. Esta crisis nos ha permitido implementar medidas para mejorar la coordinación entre equipos y buscar la máxima eficiencia en nuestra producción y vamos a seguir esta línea.



3. El sector industrial en general y la automoción en particular son importantes generadores de empleo a nivel nacional, y en muchos casos son empleos de alta cualificación. Por esta razón, es esencial que las instituciones apoyen esta actividad y en este sentido, los fondos de ayuda europeos pueden suponer un gran impulso para mejorar la eficiencia e incrementar la transformación digital de la industria.

Miguel Ugalde, director gerente Mapsa Sociedad Cooperativa: “Hemos tenido que renunciar a parte de nuestras vacaciones”

1. Ha sido un año muy duro, como para casi todo el mundo. Como primera prioridad, hemos tenido que diseñar e implantar con carácter de urgencia todas las medidas de prevención sanitaria que recomendaron las autoridades sanitarias y los especialistas de nuestro servicio médico y de nuestro servicio de prevención. En segundo término, a la vista de lo que el parón de actividad, así como la subsecuente arrancada paulatina, decidimos como cooperativa, prescindir de parte de nuestras vacaciones.



2. Las perspectivas, si bien son halagüeñas, tienen una gran componente de incertidumbre desde el punto de vista del comportamiento del mercado del automóvil. Como cuota de mercado, la hemos mantenido intacta, incluso hemos tenido ocasión de hacerla progresar ligeramente, pero la verdadera pregunta es si estos rebrotes que estamos viendo van a tener o no un impacto significativo sobre la venta de automóviles.



3. Al Gobierno del Estado, le insistiría en la revisión del diseño del plan de ayudas para la adquisición de vehículos nuevos, que es muy poco atractivo para los vehículos convencionales. A nivel regional, aconsejaría que siguiera profundizando en la actitud proactiva demostrada. En este sentido la cooperación con el Clúster de Automoción y el conjunto de este sector industrial en general, es vital para la garantía de la actividad económica y el empleo.