Las empresas que se deslocalicen devolverán las ayudas recibidas en los 8 años anteriores

Actualizada 27/11/2020 a las 16:03

Navarra cuenta desde ayer con un “nuevo paraguas” para hacer que las empresas que deslocalicen toda o parte de su producción devuelvan con un recargo del 20% más intereses las ayudas recibidas en los ocho años anteriores. La ley aprobada ayer es una versión bastante rebajada del texto que había presentado EH Bildu, autor de la iniciativa.



Dejó constancia de ello la socialista Ainhoa Unzu al asegurar que la norma se aprobaba, “pero no en los términos que pretendía EH Bildu. Eso no era prudente, ni aconsejable”. Tan conscientes parecían los socios del Gobierno del efecto que esta primera ley en España contra las deslocalizaciones puede tener en futuras inversiones que le cambiaron hasta el nombre y la rebautizaron como: ‘Ley sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial’.



Se dejan fuera ayudas a I+D+i



Una de las concesiones que tuvo que hacer Bildu para que PSN y Geroa Bai apoyaran su iniciativa es que se dejen fuera del ámbito de esta Ley la subvenciones tendentes a fomentar actividades de I+D+i cuya finalidad sea “mejorar la competitividad o la transferencia del conocimiento”. Ello sin perjuicio de que en las bases reguladoras de cada convocatoria el departamento competente pueda establecer las obligaciones que estime oportunas en función de la actuación específica que se pretenda impulsar. Tampoco sale adelante su pretensión de que la empresa que se deslocalice y sus socios dejen de percibir ayudas durante los 10 años siguientes.



También fue necesaria una enmienda para clarificar qué es una deslocalización. A los efectos de la nueva ley foral, se entiende por deslocalización empresarial “el cese o la reducción significativa de la actividad de una empresa mientras, simultáneamente o en el plazo de los tres años anteriores o posteriores, desarrolla fuera de Navarra la misma actividad por sí misma o por medio de otra con la que guarde alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio”. Para hablar de deslocalización, en el sentido de desplazamiento de la producción, será preciso un incremento del nivel de actividad “proporcional” al que se haya dejado de producir en Navarra.



Asimismo se entiende por “reducción significativa de la actividad” la merma del personal “a menos de la mitad, siempre y cuanto afecte al menos a 25 trabajadores”. Para los cálculos oportunos se atenderá al “promedio de la plantilla en los dos años anteriores al momento en que concurran el cese o la rebaja de la producción. No se tendrá en cuenta los trabajadores de ETTS o subcontratas como pretendía EH Bildu.



NA+, único voto en contra



Navarra Suma fue el único grupo que voto en contra de la ley. Carlos Pérez-Nievas afirmó que esta es “una ley totalmente inútil” ya que existen procedimientos establecidos para devolución de ayudas recibidas en estos casos y consideró que es “un lavado de imagen para los señores de Bildu”. En este sentido, criticó que la coalición “durante años apoyó el impuesto revolucionario a los empresarios que se tuvieron que marchar y deslocalizar su empresa” y aseguró que “otro efecto deslocalizador son sus sindicatos, ELA y LAB”.

Claves de la ley



1 ¿Qué es la deslocalización empresarial? A efectos de esta ley, es el cese o la reducción significativa de la actividad de una empresa mientras, simultáneamente o en el plazo de los tres años anteriores o posteriores, desarrolla fuera de Navarra la misma actividad por sí misma o por medio de otra con la que guarde alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio.



2 ¿Qué se entiende por reducción significativa de la actividad? La merma del personal de la empresa “a menos de la mitad, siempre y cuanto afecte al menos a 25 trabajadores”. Para los cálculos oportunos se atenderá al “promedio de la plantilla en los dos años anteriores al momento en que concurran el cese o la rebaja de la producción”. No se tendrá en cuenta a trabajadores de subcontratas o ETTs para el cálculo.



3 ¿Qué supondrá la declaración de deslocalización empresarial por parte del Gobierno de Navarra? Supondrá la obligación de la empresa a reintegrar las subvenciones percibidas en los últimos ocho años -con un recargo del 20%-, más el interés de demora devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento de abono. La Ley resulta de aplicación a las empresas con centro de trabajo en Navarra y a las fundaciones y asociaciones que operan en el ámbito empresarial.



4 ¿Hay algún tipo de retroactividad? Según lo dispuesto en la nueva Ley, para cuyo desarrollo reglamentario se otorgan seis meses al Gobierno, gozará de retroactividad en su aplicación a las ayudas públicas, siempre que “la deslocalización se produzca a partir de la entrada en vigor de esta norma y no hayan transcurrido ocho años desde la concesión de la subvención”. El recargo, sin embargo, “sólo se podrá repercutir a las subvenciones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la Ley”. La declaración de deslocalización empresarial, que podrá iniciarse en el plazo de los cuatro años siguientes a su consumación,



5 ¿Hay algún tipo de ayudas que quedan exentas de ser reintegradas? Se dejan fuera del ámbito de esta Ley la subvenciones tendentes a fomentar actividades de I+D+i cuya finalidad sea “mejorar la competitividad o la transferencia del conocimiento”.



6 ¿Y si las empresas inician nuevas actividades? No existe deslocalización si la empresa, directamente o por medio de otra inicia nuevas actividades empresariales en Navarra que supongan la “creación de un número similar o superior a los puestos de trabajo suprimidos”.

Día de cafés descafeinados y una tila



La cafeína fue la metáfora del día. La portavoz de EH Bildu, Arantza Izurdiaga, se confesó: “Nosotros somos más de café cargado, pero cuando no hay otra cosa...”. Mikel Buil (Podemos) celebró que a todos les gustara el café. A todos no. Marisa de Simón (I-E) dio el pésame a EH Bildu, pero ella no tragaba con el aguachirri y se abstuvo. Carlos Pérez Nievas, en cambio, pidió una tila “porque es lo que hace falta para aguantarles a ustedes (dirigido al resto) en el debate de esta proposición”.



Te puede interesar