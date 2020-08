Termina sin acuerdo la negociación del ERE de extinción en Gamesa Aoiz

La plantilla criticó duramente al Gobierno de Navarra por no impedir el cierre de la planta de palas.

Actualizada 08/08/2020 a las 06:00

No por esperada, la noticia ha resultado menos dolorosa. El viernes concluyó de la peor forma el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo que contemplaba el cierre de la fábrica de palas de Siemens Gamesa en Aoiz y el despido de sus 239 empleados. La falta de sintonía entre las partes, con una multinacional decidida a aplicar la medida a toda costa y un comité que trataba desesperadamente mantener la actividad, ha provocado que el expediente termine sin acuerdo y, según fija la normativa vigente, la empresa pueda ceñirse al pago mínimo de 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidades.

El proceso negociador había derivado en un diálogo de sordos en el que los representantes de la multinacional reclamaban al comité (6 ELA, 4 LAB, 2 UGT y 1 CC OO) que negociara las condiciones de los despidos, las recolocaciones y las prejubilaciones, pero la parte social consideraba que no debía entrar en esa propuesta al entender que las causas alegadas, organizativas y productivas, no estaban justificadas. Además, el comité argumentaba que no podía validar el cierre de la fábrica y los despidos, sino que su papel debía ajustarse a defender los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad.

Sin tiempo para cambiar de estrategia, la compañía remitió el jueves una propuesta final que mejoraba sustancialmente las anteriores, pero que la plantilla rechazó en asamblea al creer que había margen de mejora. Entre otras, dicha propuesta contemplaba elevar la indemnización a 45 días por año trabajado con un mínimo de 30.000 euros brutos, así como un número indeterminado de prejubilaciones y recolocaciones. En la reunión de ayer, la última para poder llegar a un acuerdo salvo que se pactara una prórroga a la que la multinacional se negó en redondo, la parte social pidió a la empresa que mejorara las condiciones de los despidos, pero sin avenirse a firmar el expediente. Este punto fue el que finalmente llevó a los negociadores de la compañía a levantarse de la mesa sin acuerdo, ya que sostenían que dichas concesiones sin la firma del comité exponía a la empresa a un riesgo de judicialización inaceptable.

En los últimos compases del encuentro, el comité intentó que la multinacional aceptara prorrogar las negociaciones hasta el lunes para tener tiempo de celebrar las oportunas asambleas para informar a los trabajadores, petición que los representantes de Siemens Gamesa consideraron que solo iba a servir para prolongar la agonía. A falta de conocer algún movimiento de última hora, al cierre de la edición no había noticias de que ninguna de las partes hubiera cedido en su postura.

