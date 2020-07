Reyes Calderón, nueva protagonista de 'Comversaciones Más Cerca'

Actualizada 16/07/2020 a las 16:19

La economista, profesora de la UNAV y escritora vallisoletana, afincada desde hace más de 35 años en Navarra, reflexiona acerca de la importancia de la comunicación en el gobierno corporativo de las empresas en una videoentrevista en ‘Comversaciones Más Cerca’. A partir del jueves 16 de julio comparte sus reflexiones en la web www.comversaciones.es

Pamplona, 15 de julio. “Gobernar una corporación es conversar con todos los grupos de interés que están a tu alrededor. Gobernar una empresa es tener presente a los trabajadores, a tus clientes, a tus proveedores, a la sociedad misma. Gobernar es una colección de conversaciones circulares que rodean todo lo que hace la compañía. En ese sentido, en la medida en que gobernar es estar en permanente conversación, divulgación de datos, explicación de lo que haces o hacer estrategia con tus grupos de interés. Si no entiendes que la comunicación es esencial y no solo es importante cuando viene una crisis, entonces, apaga. Apaga y vete”. Son palabras de Reyes Calderón, economista, profesora de la Universidad de Navarra y escritora, en la videoentrevista de ‘Comversaciones Más Cerca’ que estará disponible desde el jueves 16 de julio en la web www.comversaciones.es.

En esta entrevista, Reyes Calderón reflexiona sobre la importancia de integrar desde un principio la comunicación en la estrategia y en el gobierno corporativo de las empresas y, entre otras cuestiones, cómo se comunican las empresas con la sociedad, el papel de la comunicación como elemento clave en la reactivación económica de las corporaciones tras la COVID-19 o analiza la figura del dircom como figura relevante en la comunicación interna y externa de las compañías: “Yo no entiendo un comité de Dirección en el que no esté el director de Comunicación, porque la dirección de Comunicación es transversal. Tiene que estar en todas las áreas. Si el director de Comunicación no sabe qué hace su empresa desde el punto de vista productivo, no sabe cuál es su estrategia, no sabe cuáles son sus problemas, no sabe cuál es su relación con el medio ambiente, es difícil que pueda comunicar hacia afuera. (…) Las compañías, en este sentido, todavía son muy ‘ingenieriles’. Han separado el mundo del negocio, pero, en la sociedad de la hipertransparencia en la que estamos viviendo, a ese planteamiento le quedan dos telediarios o uno”, afirma Calderón en el video.

Comversaciones Más Cerca es un proyecto impulsado por Brandok Comunicación, con la colaboración de Caja Rural de Navarra, que nace con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. El núcleo de la iniciativa es una plataforma en la que semanalmente se publican videoentrevistas a personas vinculadas de algún modo a Navarra en las que muestran de qué manera la comunicación les ayuda en su día a día. Hablamos de profesionales del periodismo, de la arquitectura, de la medicina, deportistas, entrenadores, directivos de empresas y blogueros, entre otras profesiones.

El ciclo fue abierto el jueves 28 de mayo por Elena Sánchez, periodista de TVE, y tras ella han compartido sus reflexiones el arquitecto Patxi Mangado; Javier Armentia, coordinador del Planetario de Pamplona; Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra; el chef Koldo Rodero; el pediatra especialista en oncología infantil Javier Molina Garicano; Jon Angulo, gerente de Hidro Rubber; y la escritora Reyes Calderón. La golfista Carlota Ciganda y Cristina Sotro, presidenta de Amedna, serán las dos últimas protagonistas antes de la pausa veraniega. ‘Comversaciones Más Cerca’ volverá en septiembre con nuevos testimonios.

Comversaciones Más Cerca utiliza el formato vídeo para distribuir las historias inspiradoras de las personas entrevistadas, que comparten sus experiencias dirigiéndose a profesionales, expertos del sector, marcas, empresarios pero también directamente a cualquier persona interesada en escuchar y aprender cómo aplicar la comunicación en cualquier ámbito de su vida.

Las novedades y vídeos se comparten cada jueves desde la propia página web del proyecto www.comversaciones.es, en Diario de Navarra y su edición digital, en redes sociales, así como en los espacios digitales de Brandok y de Caja Rural de Navarra.