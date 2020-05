¿Por qué aún no he cobrado el ERTE?

20/05/2020 a las 06:00

El SEPE abonó en abril en Navarra 50.487 prestaciones contributivas -incluyen ERTE y prestaciones normales de desempleo-, pero no todos los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, con derecho a prestación como cualquier otro desempleado, entraron ese mes en la nómina del paro. La avalancha de solicitudes y la falta de personal desbordó la capacidad del SEPE y cientos de expedientes se quedaron sin tramitar. Otros fueron devueltos por contener errores. No todos se habrán podido subsanar cuando se cierre la nómina de mayo. El director territorial del SEPE en Navarra, Luis María García Ortego, trata de arrojar algo de luz respondiendo a las preguntas que se hacen muchos de los trabajadores que siguen sin cobrar .



¿Cuántas prestaciones siguen pendientes?

En abril se quedaron sin tramitar alrededor del 20% de los ERTE presentados que afectan a unos 15.000 trabajadores. La previsión es que a lo largo de este mes eso pueda quedar resuelto.



¿También los ERTE de empresas son sedes en varias provincias?

Sí. Esos ERTE tampoco entraron en la paga de abril.



¿Cuántos se devolvieron por contener errores?

En abril se registraron más de 6.000 errores en expedientes ya tramitados lo que provocó que el sistema devolviera la prestación, ya aprobada, de los trabajadores a los que afectaban dichos errores. Una circunstancia que ha podido provocar que en una misma empresa haya trabajadores que han cobrado su prestación y otros que todavía no.



¿Por qué no se pudo llegar a tiempo?

Tecnológicamente se consiguió que los sistemas del SEPE estuvieran preparados para poder tramitar todos los expedientes, pero el SEPE asegura la capacidad humana, “aún con la intensidad y dedicación de la plantilla”, ha sido muy limitada.



¿Y este mes? ¿Se llegará a tiempo?

Del 1 al 14 de mayo se han tramitado 17.000 prestaciones de ERTE. De ellas, una parte importante derivan de los más de 6.000 errores consignados en abril. No todos se han podido corregir. En esos 17.000 también se incluyen los ERTE que estaban sin tramitar y las modificaciones en expedientes ya aprobados. Por ejemplo, por nuevos trabajadores que han entrado en regulación en los meses de abril y mayo, pero que no se habían tramitado en abril.



¿Cuántas prestaciones tramitarán este mes?

El director provincial del SEPE estima que en mayo van a poder tramitar 23.000 prestaciones de ERTE, aunque también advierte de que ese dato puede incluir a algunas personas por duplicado (por ajustes de errores o calendarios) que ya cobraron anteriormente en el cierre de nómina de abril. De esas 23.000 prestaciones, unas 15.000 serán de los ERTE que quedaron sin tramitar en abril, otros 6.000 de corrección de errores de abril y los otros 2.000 obedecerán a las modificaciones antes mencionadas en expedientes ya aprobados.



¿Se están anticipando prestaciones?

Las patronales bancarias firmaron un convenio con el Ministerio de Trabajo y el SEPE para hacer anticipos sin coste a los trabajadores afectados una vez les fuera reconocida la prestación y así evitar que tuvieran que esperar hasta el mes siguiente para cobrar. Esos anticipos se están produciendo y, de hecho, se ha realizado ya una primera oleada de anticipos y esta semana habrá otra. Sin embargo, para que los afectados por un ERTE con la prestación ya aprobada y que todavía no han cobrado puedan beneficiarse de esos anticipos, deben tener cuenta en alguna de las entidades que ha suscrito el convenio. En el caso de Navarra, explican desde el SEPE, ni Caja Rural de Navarra, ni Laboral Kutxa firmaron el convenio. Sí lo suscribieron otras como Caixabank, Santader o BBVA.



¿Se cobrará en mayo el incremento por hijo?

Para poder realizar el abono, el SEPE tiene primero que recabar la información de los hijos que dan derecho a superar el límite de la prestación. Después, debe grabarlos en el sistema nacional y, por último, regularizar las prestaciones que fueron concedidas en su momento. Para la primera parte ya han empezado a solicitar colaboración de las empresas, pero además están viendo la posibilidad de obtener los datos de la Hacienda Foral, una negociación que a día de hoy está pendiente.



¿Se podrán completar ese trámite a tiempo?

No en todos los casos. El SEPE ha empezado a recibir datos que está procesando, pero no se prevé que todos puedan llegar a tiempo para elpago de mayo. En todo caso, precisa el SEPE, la prioridad en estos momentos es depurar errores y grabar modificacones y ERTE que todavía están pendientes.



¿Qué requisitos deben cumplir los hijos?

Ser menores de 26 años, o mayor con discapacidad, o personas menores acogidas, que conviven o dependen económicamente del perceptor y que el hijo no tenga rentas mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional.



¿Qué errores han sido los más frecuentes en los expedientes?

Los que incluyen cuentas de bancos inexistentes actualmente, como las que empiezan por 2054 que es el código de la antigua Caja Navarra, algo que se está subsanando mediante un proceso automatizado. También se han aportado en los expedientes presentados cuentas mal codificadas, por tener más o menos dígitos, y se han facilitado cuentas de bancos extranjeros (fundamentalmente de Francia). En muchos casos, lo han hecho empresas cercanas al país vecino donde algunos trabajadores han consignado cuentas de dicho país para el cobro de la prestación. Hay que tener en cuenta que el sistema informático del SEPE no admite pagos a cuentas extranjeras. La solución a ese problema pasa por que el trabajador proporcione una cuenta de entidad bancaria española en la que figure como titular, bien ya abierta o bien de nueva apertura.



¿Van a poder solventar todos esos errores?

El SEPE estima que habrá un número pequeño (pero importante) de personas que a finales de mayo no van a tener su prestación aprobada. Al igual que ocurrió en abril, se van a dar muchos errores que no se van a poder solventar a tiempo.



¿Cómo está siendo la comunicación con las empresas?

El SEPE ha abierto un canal de comunicación tanto con las empresas, como con el Colegio de Graduados Sociales y con los sindicatos por el que se les da la opción de recopilar las incidencias que les vayan llegando.



¿Atienden llamadas de particulares?

Según datos de los servicios centrales de Madrid, se han atendido entre un 10 y un 20% de los intentos de llamada. El director del organismo en Navarra justifica ese bajo porcentaje asegurando que se trata de un sistema dimensionado a nivel nacional para atender a 600.000 personas en desempleo, pero no más de tres millones, como ahora, debido a situaciones de desempleo temporal.



¿Han reforzado la atención telefónica?

Sí, pero, aún y todo, explica García Ortego, “el volumen de gente que tenemos atendiendo resulta insuficiente para dar respuesta a todos los que lo solicitan”. Explica que el servicio de atención telefónica que se ofrece a quien pueda tener una incidencia con su prestación, no sólo implica que se le atienda sino que lo normal es que esa incidencia se resuelva sobre la marcha lo que dilata la llamada hasta los 15 minutos.

¿Van a abrir las oficinas el 25 de mayo? ¿Se atenderá sólo con cita?



La reincorporación y adaptación del empleo público a la desescalada implica que en la fase 2, en la que se prevé entre Navarra a partir del 25 de mayo, se abran al público las oficinas de la Administración con cita previa y limitación de aforo. En el caso de las del SEPE, los locales son compartidos por funcionarios del Estado y de la comunidad. El SEPE y el SNE ya están trabajando sobre la reapertura aunque la decisión todavía no se ha adoptado. Por un lado, se está haciendo un estudio en materia de prevención y se espera saber en qué condiciones van a estar los trabajadores (cuándo van a estar en oficina y cuántos teletrabajando). Desde el SEPE se ha solicitado un protocolo frente a las agresiones verbales o físicas que puedan llegar a sufrir sus trabajadores por parte de afectados ‘cabreados’ por no haber cobrado la prestación. En cuanto a la organización, la idea con la que se trabaja es que la atención sea únicamente por cita previa que se espera se pueda solicitar tanto por teléfono como a través de la web.

