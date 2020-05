Los autónomos podrán pedir las ayudas navarras a partir de junio

20/05/2020 a las 06:00

Los autónomos navarros afectados en sus negocios por la crisis del coronavirus podrán empezar a solicitar la ayuda directa que dará el Gobierno foral a partir de la primera semana de junio. Navarra cuenta con un total de 47.000 autónomos.



CERCA DE 35 MILLONES



La ayuda consiste en un pago único, que en el caso de quienes tengan reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad y cumplan los requisitos alcanzará los 2.200 euros. Hay que recordar que la Seguridad Social ya ha reconocido a casi 15.000 autónomos navarros esta prestación por cese de actividad.



Hay otra ayuda de entre 700 y 800 euros, según los ingresos familiares, para los que no hayan cesado su actividad, pero cuya facturación se haya visto reducida en al menos un 30% del promedio de facturación del semestre anterior o en el caso de los agrarios, de la campaña anterior.



La tramitación se ha retrasado unos días. La previsión del departamento de Desarrollo Económico que dirige el consejero Manu Ayerdi era publicar el pasado lunes 18 de mayo en el Boletín Oficial de Navarra (BON) la orden foral que detalla el procedimiento para pedir estas ayudas, de modo que el proceso se pudiese abrir 7 días hábiles después. Sin embargo, se decidió no publicar la orden hasta que este miércoles el Gobierno apruebe en su sesión semanal la dotación presupuestaria con la que afrontará la medida. El gasto se podría acercar a los 35 millones, indicaron desde Desarrollo Económico.



UNA PRESTACIÓN GARANTIZADA



Finalmente será este jueves 21 de mayo cuando el BON publique esa orden foral detallando el procedimiento para solicitar la ayuda, un trámite que se tendrá que realizar por internet. El plazo para pedir este pago se abrirá la primera semana de junio y se cerrará el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. El consejero Ayerdi ya avanzó que para la tramitación de la ayuda van a contar con “entidades colaboradoras”. Esperan que sean miles las solicitudes.



Esta es una prestación garantizada. Eso quiere decir que no hay una partida económica cerrada para sufragarla, sino que será ampliable, de manera que puedan cobrar la ayuda todas las personas que la pidan y cumplan los requisitos. No dependerá del momento en el que se presente la solicitud.

DOS TIPOS DE AYUDA

AYUDA DE 2.200 EUROS

Posibles beneficiarios: Los que tengan reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad, si cumplen requisitos como un límite de ingresos de 4 veces el IPREM con carácter general. Deberán permanecer en alta como autónomos en la Seguridad Social y en el IAE 12 meses tras finalizar la prestación por cese, o se restará de la ayuda la parte proporcional incumplida.



AYUDA DE 700 EUROS

Posibles beneficiarios: Los que no se acojan a la prestación por cese de actividad, cuya facturación en el mes anterior se haya visto reducida en al menos un 30% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior (o de la campaña anterior para los agricultores). Según los ingresos, puede ser de 800 euros.

