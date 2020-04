Actualizada 23/04/2020 a las 16:33

Las ayudas directas que dará Navarra a los autónomos afectados por la crisis sanitaria incluirán a los autónomos agrarios. La presidenta María Chivite avanzó que el Ejecutivo aprobará para ello el 29 de abril un cambio en la normativa. Además, modificarán el condicionante relativo a los ingresos por el de rendimientos y realizarán algún ajuste técnico para “aportar agilidad en la ayuda”. Así lo destacó ayer en el pleno del Parlamento que aprobó por unanimidad convalidar el decreto de ley foral del Ejecutivo con el respaldo económico a los autónomos y otras medidas ante el coronavirus. La presidenta sostuvo que ninguna otra Comunidad ha aprobado ayudas “tan ambiciosas” para este colectivo, tan “progresistas” y que cuentan además con las aportaciones “de todos los grupos” de la Cámara.



El Ejecutivo deberá concretar los detalles para solicitar esta ayuda que se podrá reclamar por internet hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Consistirá en un único pago de 2.200 euros para los autónomos que reciban la prestación extraordinaria del Estado por el cese obligado de su actividad ante el estado de alarma, y si cumplen unos requisitos. Cerca de 10.000 autónomos navarros tienen ya reconocida la prestación del Estado.



La segunda ayuda es de 700 euros, que podrá ser de 800 en función de los ingresos, para los que no se hayan visto forzados al cese, pero hayan tenido una reducción de al menos un 30% en su facturación respecto al semestre natural anterior.



El coste de ambas medidas será de al menos 25 millones de euros, aunque Bildu estima que podría alcanzar los 50 millones.



NA+ demanda flexibilidad



En el pleno hubo un cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición. Navarra Suma y Bildu recordaron que el Ejecutivo y sus socios rechazaron sus propuestas para los autónomos argumentando que no había dinero, cuando las medidas convalidadas ayer tendrán el mismo coste. PSN y Geroa Bai sostuvieron que son muy distintas y que el Ejecutivo llevaba tiempo trabajando en ellas.



Javier Esparza (NA+) reclamó al Gobierno flexibilidad, ya que las ayudas están “vinculadas a mantener el empleo 12 meses” , cuando muchos autónomos tardarán en recuperar la normalidad más allá del final del estado de alarma.

Ayudas a autónomos



AYUDA DE 2.200 EUROS

Quiénes tendrán derecho: Los que tengan reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad, si cumplen requisitos como un límite de ingresos ahora de 4 veces el IPREM. Deberán permanecer en alta como autónomos en la Seguridad Social y en el IAE 12 meses tras finalizar la prestación por cese, o se restará la parte proporcional incumplida.



AYUDA DE 700 EUROS

Beneficiarios: Los que no se acojan a la prestación por cese de actividad, cuya facturación en el mes anterior se haya visto reducida en al menos un 30% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Según sus ingresos, puede ser de 800.



PLAZOS de SOLICITUD

Desde que se abra hasta el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma. Son compatibles con otras ayudas, pero el importe total no puede superar su facturación mensual media de 2019.

En la sesión plenaria



Control financiero de las contrataciones

Los contratos que deban realizarse con urgencia para afrontar la pandemia no tendrán la fiscalización previa que de ordinario realiza la intervención. Ahora se ha incluido que estén sometidas al control financiero permanente, a propuesta de EH Bildu, puntualizó su portavoz Adolfo Araiz.



Donaciones de dinero al Gobierno

La norma convalidada elimina trámites a la hora de que el Gobierno pueda recibir donaciones económicas y de equipamiento y suministros para hacer frente a la crisis sanitaria. En el caso de donaciones económicas de particulares, supondrá una deducción del 25% en la cuota del IRPF; y en el caso de empresas, tendrán la consideración de gasto deducible en el Impuesto de Sociedades. El dinero donado se podrá destinar a gastos en equipamiento e infraestructuras sanitarias, suministros, contratación de personal, investigación y otras actuaciones necesarias ante la crisis. Las donaciones también podrán ir destinadas al apoyo al sector cultural.



Apoyo financiero a servicios sociales locales

Las entidades locales con servicios sociales de base contarán con una financiación extraordinaria para hacer frente a los gastos originados por la pandemia. 500.000 euros serán distribuidos en función del número de personas de esas zonas que sean beneficiarias de renta garantizada (25%), desempleadas (25%), de las que estén por debajo del umbral de la pobreza (20%), menores de 18 años (10%), mayores de 64 (10%) y personas contagiadas de coronavirus (10%).



Adelantar el pago en contratos públicos

El Ejecutivo podrá autorizar el abono del precio de los contratos públicos, total o parcialmente, con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista, “siempre que fuera imprescindible según la situación del mercado”. El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se alegró de la medida y aseguró que se perdieron compras de test, EPIs o mascarillas porque no estaba contemplado este adelanto.



NA+ no logra que se debata como ley

La norma con ayudas a autónomos y otras actuaciones fue convalidada por el Parlamento y no se tramitó como proyecto de ley, algo que había pedido NA+ para añadir medidas. El resto de grupos se opuso. Javier Esparza (NA+) dijo que querían incluir 5 millones de euros en avales a agricultores y ganaderos o ayudas para personas mayores y con discapacidad que estén en sus casas por haber cerrado los centros de día o haber salido de las residencias. El socialista Ramón Alzórriz replicó que lo que quería Esparza era sacar “rédito político” con esas enmiendas, ya que esas medidas “ya se dan”.



Difícil acceso a ayudas telemáticas

Mikel Buil, de Podemos, denunció la dificultad de las personas vulnerables para recibir ayudas que deben tramitarse vía telemática y reclamó que se les dé una solución.