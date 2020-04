La dirección de VW Navarra ve aconsejable acordar un nuevo ERTE por si fuera necesario

Actualizada 20/04/2020 a las 16:50

La dirección de Volkswagen Navarra ha planteado este lunes al comité de empresa que, ante el desconocimiento y las dudas de la compatibilidad del inicio de la actividad con el mantenimiento del ERTE por fuerza mayor para parte de la plantilla, sería aconsejable iniciar los trámites para acordar un nuevo ERTE.



Según ha trasladado, de ser necesario este nuevo expediente, se basaría en causas organizativas, derivadas de preservar la salud de la plantilla, y productivas, derivadas de los proveedores, las campas y los concesionarios, "que diese cobertura a la parte de la plantilla que no sea convocada a trabajar", ha informado la sección sindical de UGT de la fábrica.



La dirección de la planta y el comité de empresa han mantenido este lunes una reunión, en la que se ha señalado que conformaría la primera del periodo de consultas que la ley establece y que el objetivo sería hacer otra reunión este martes en la que se den todos los detalles "para si es caso suscribir dicho ERTE el próximo viernes, para ser utilizado en caso que este ERTE que tenemos en vigor no sea compatible".



UGT ha trasladado que, "ante esta indefinición que se manifiesta y con el objetivo de dar cobertura y garantías laborales y económicas a toda la plantilla, mostramos nuestra disposición a llegar a un acuerdo de nuevo ERTE para ser utilizado si es caso".



MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19



En cuanto a las medidas de protección contra el Covid-19, se han repasado las que ya se han establecido y se ha informado de otras que están en evolución. Se ha referido así a que "está ya configurada tanto la campaña de información como el plan de acogida". La campaña informativa que se distribuirá por varios canales (cartelería, APP...) arrancará con la entrega de un folleto el día de recogida del primer kit. Con respecto al plan de acogida se ha señalado que se llevará a cabo el primer día y constará de información sobre las normas de actuación, videos sobre la utilización de los EPIS, un cuestionario sobre la situación familiar con respecto al coronavirus y un consentimiento de haber recibido la información.



Según ha precisado UGT, se ha recalcado que la mascarilla debe ser utilizada en todo el recinto de fábrica; se ha accedido a eliminar el torno; se han conseguido gafas de seguridad y se trabaja en conseguir spray para pulverizar las gafas graduadas; y se van a habilitar las máquinas de vending pero siendo muy escrupulosos donde tomar alimentos y bebidas.



En cuanto a la recogida de EPIS, se plantea hacerlo esta semana y de no dar tiempo, priorizar esta semana a los del turno 1 y la que viene a los del 2. Toda la fábrica va a tener señalizados los recorridos desde el mismo parking y queda suspendido el bus interno.



Con respecto al colectivo de riesgo, el servicio médico ha informado de que el miércoles se prevé acabar con las llamadas a todo aquel que emitió correo con patologías. De igual manera ha informado que debido a los cambios legislativos, se ha debido rellamar a compañeros con patologías concretas para actualizar su situación. En este sentido, se ha señalado que el personal con patologías que tenga dudas debe ponerse en contacto con servicio médico. Por último, ha comunicado que este lunes ha llegado un camión con 29.000 mascarillas del tipo FFP2.



Ha detallado también que se va a realizar una estimación de cuánto personal va a dejar a lavar la ropa en fábrica, para cuantificar el aumento de lavados de la misma. Y sobre los componentes de los grupos de desplazamiento de pausa, se está ultimando el trabajo organizativo y se espera poder dar datos este martes de su composición para "minimizarlos lo máximo posible y aumentar los descansos".



Por último se ha indicado de nuevo que este documento no deja de ser abierto a la evolución de la situación y en su caso se establecerán más medidas o eliminar algunas que dejen de ser necesarias.



UGT ha manifestado que han puesto de manifiesto que "se recojan medidas de esta parte como la de los tornos aunque seguimos insistiendo en la validez de otras propuestas como la eliminación del fichaje a la salida para promover una salida escalonada". "Hemos solicitado por último enviar toda la información preparada con la antelación suficiente para su lectura y hemos recordado que nuestra voluntad, no siendo técnicos en esta materia, es preservar y garantizar la seguridad y salud de todos", ha añadido.