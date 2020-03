Fagor Ederlan Tafalla cierra desde hoy y hasta nuevo aviso

24/03/2020 a las 06:00

Fagor Ederlan Tafalla, empresa dedicada a la fundición de bloques y culatas para motores, cesa su actividad desde hoy y de manera indefinida. Igual que ha sucedido con tantas otras empresas a lo largo y ancho de la comunidad, la situación provocada por el avance del coronavirus ha obligado a tomar esta decisión al comité nombrado para abordar esta problemática sanitaria y que ha estado conformado por el consejo rector, el conserjo social y la dirección de la empresa. La factoría de la ciudad del Cidacos es la empresa más importante de la Zona Media ya que emplea a más de 700 personas, unos 750 entre socios y trabajadores. La decisión se hizo oficial ayer en torno a la una y media de la tarde y se aprobó la tramitación de un ERTE. Al no haberse iniciado todavía la tramitación se desconoce las condiciones que se reflejarán en dicho expediente regulador.



Desde la empresa confirmaron este lunes por la tarde la noticia pero indicaron que no iban a hacer más declaraciones al respecto. Otras fuentes consultadas por este periódico explicaron que ya la semana pasada la factoría estuvo funcionando con servicios básicos -para cubrir compromisos- tanto el miércoles y el viernes -el jueves fue día festivo en Navarra- con el objetivo de preparar las instalaciones de la empresa para dotarlas de una mayor seguridad para proteger así a todos los empleados evitando posibles contagios ante el avance del covid-19 experimentado en los últimos días.



El lunes y el martes se trabajó con normalidad y fue éste último día por la noche cuando se anunció que se iban a aplicar nuevas medidas de seguridad que exigían mantener la empresa con los servicios básicos. Lo que se había trasladado es que este martes 24 se retomaría la actividad normal ya con las nuevas medidas de seguridad implantadas.



Este cierre hasta nuevo aviso de la factoría tafallesa afectará no sólo a la ciudad del Cidacos y a Olite, lugares de procedencia de la mayor parte de la plantilla, sino a toda la comarca.

