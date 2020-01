La creatividad, clave para el desarrollo profesional en las industrias creativas de Navarra

Actualizada 29/01/2020 a las 10:53

La creatividad es la principal habilidad transversal que deben tener las personas que quieran trabajar en las industrias creativas y digitales. Pero creatividad entendida de una forma muy amplia: creatividad como pensamiento crítico, como actitud permanente a la hora de afrontar cualquier iniciativa, como capacidad de curiosidad, como elemento diferenciador en el mercado, como capacidad de hacer cosas nuevas y diferentes a lo que ya existe. Creatividad como palanca para innovar y, sobre todo, para tener buenas ideas. Para Carlos Mangado, experto en marketing y patrocinio, “la idea es lo realmente importante de cualquier proyecto; luego hay que ejecutarla y cada iniciativa tendrá mayor o menor complejidad, pero lo difícil y lo diferenciador es tener una buena idea. A mí me interesa trabajar con personas que tengan buenas ideas que nos diferencien del resto. Y a las personas creativas hay que darles confianza para que no tengan miedo a equivocarse. Cuando les das la oportunidad de equivocarse, sin consecuencias, crecen y sacan lo mejor de sí mismas”.



Esta es la principal conclusión de la tercera jornada del Proyecto El Empleo y la Formación Profesional, que reunió en La fábrica de gomas a varias personas profesionales del ámbito de las industrias creativas y digitales para intercambiar sus puntos de vista. El Proyecto El Empleo y la Formación Profesional quiere dar respuesta a un reto: conseguir que la formación profesional y la formación profesional para el empleo se adapten a las necesidades empresariales para favorecer la empleabilidad de las personas. Para llevar este propósito a cabo, 3 direcciones del Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, el Servicio Navarro de Empleo y el Observatorio de Realidad Social, han organizado seis sesiones con profesionales de los recursos humanos y directivos de empresas y otras entidades en las que estos expresan su punto de vista acerca de las habilidades transversales que deberían adquirir las personas que quieran incorporarse al mercado laboral. Con estos datos, las personas responsables de la formación profesional y la formación profesional para el empleo podrán preparar una oferta formativa más adecuada a las realidades empresariales. La sesión dedicada a las industrias culturales y digitales ha sido la tercera, tras las dedicadas a energías renovables, y al sector turístico.



CAPACIDADES TRANSVERSALES



Todas las personas asistentes plantearon las habilidades transversales que, a su juicio, eran más importantes en este sector. Así, Karla Rosales, adjunta a la directora de Comunicación y Desarrollo del Museo Universidad de Navarra, destacó la creatividad como una actitud permanente a la hora de afrontar cualquier situación. Y añadió la capacidad de curiosidad y de reflexión como otro elemento clave en este sector. “La capacidad de reflexión es muy importante para saber si lo que hemos hecho ha sido lo más adecuado y para saber qué hemos aprendido. Además es fundamental para mejorar la empatía y la capacidad de resiliencia”, concluyó.



Para Oskia Ugarte, codirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Huarte, es fundamental formar a las personas jóvenes para que tengan iniciativa y muestren una actitud activa y autónoma, ya que muchas de ellas mantienen, inicialmente, una actitud pasiva: “Hay que generar un clima de confianza para que estas personas sientan que tienen mucho que aportar a la empresa. En cuanto les das confianza se abren como flores”, sostuvo. Por otra parte, destacó la capacidad de pensamiento crítico como un valor imprescindible. “En esta sociedad el pensamiento crítico está infravalorado y es algo que me parece muy necesario, especialmente en las personas jóvenes”.



Joaquín Torrents, secretario de la Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra, hizo hincapié en la capacidad de especialización como habilidad transversal. “Para nosotros es fundamental contar con profesionales especializados. Queremos que si alguna productora viene a rodar a Navarra pueda contar con técnicos de aquí porque están bien preparados. La capacidad de especialización como valor transversal es clave para nosotros”, comentó. Por otra parte, destacó la importancia de contar con profesionales con buena actitud: “con ganas de aprender, que trabajen con respeto a los demás y a la profesión y que sepan trabajar en equipo”.



Ana Zabalegui, directora de Corola y de Mecenalia, coincidió con Joaquín Torrents en la importancia de la actitud y las ganas de aprender, “sobre todo en un mundo digital en el que todo cambia a gran velocidad”. Y añadió otras capacidades imprescindibles, como la orientación al cliente, la capacidad de responder a los retos de forma autónoma y la importancia de saber trabajar en equipo”.



Carlos Mangado, experto en marketing y patrocinio y vinculado a la industria del entretenimiento, destacó la necesidad de que las personas que trabajen en este sector tengan un alto grado de curiosidad con un fin: la innovación. “Las personas que nos dedicamos a las industrias culturales o digitales tenemos que estar innovando de forma permanente y por eso tenemos que estar despiertas, con la mente abierta, tener capacidad de adaptación, proactividad y capacidad de anticipación”.



Javier Iradiel, responsable de Formación de la CEN, coincidía con Carlos Mangado en la importancia de la capacidad de innovación de las personas del sector. “Si en este sector no innovas tienes muy poco recorrido”. A lo que añadió otras capacidades fundamentales, como las habilidades en comunicación. Aunque si algo destacó en su intervención fue la visión de negocio. “Tengo la sensación de que en este sector falta visión de negocio. Los profesionales se centran en innovar y en sorprender, pero en muchas ocasiones estas innovaciones carecen de un modelo de negocio”.



Marta Martínez, directora de Comunicación y Desarrollo del Museo Universidad de Navarra, indicó que las personas jóvenes que se están formando tienen que adquirir seguridad en sí mismas y deben tener capacidad de comunicación para saber darse a conocer. “Los jóvenes tienen que saber que ellos son el producto y tienen que saber venderse”. Por eso la formación en comunicación es tan importante.



Para finalizar, Tomás Rodríguez, director general de FP de Navarra, emplazó a las personas asistentes a pensar en las habilidades requeridas en los empleos de dentro de quince años, muchos de los cuales son inimaginables hoy.

