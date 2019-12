CC OO y UGT convocan huelga en gasolineras los días 5 y 9 de diciembre

Actualizada 01/12/2019 a las 14:25

Tras no haber llegado a un acuerdo en el Acto de Mediación en el SIMA (Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje), CC OO y UGT han convocado una huelga en el sector de las gasolineras para los días 5 y 9 de diciembre.

La convocatoria de huelga, que coincide con el día previo al inicio del puente de la Constitución y con el último día festivo que algunas regiones han trasladado al día 9, afecta a 56.000 trabajadores de los más de 11.000 centros de trabajo del sector en España.

En opinión de CC OO, la actitud de la patronal del sector a nivel estatal es inasumible ya que se plantea un retroceso en salarios y derechos importante. Tal y como ha denunciado el sindicato, la patronal propone un incremento del 1.3% para 2019 y un 0.7% para 2020 y 2021, por debajo del IPC.

Además de ello CC OO ha criticado que la patronal, no accede a regular las categorías profesionales para otras tareas como servir bocadillos, café, etc., algo que no entra en las funciones de expendedores/as o vendedor/a expendedor/a y que se les obliga a realizar.

CC OO ha criticado que la patronal pretenda eliminar de la ropa de trabajo un par de botas y un pantalón al año, ya que el sindicato entiende que estas prendas no solo son ropa de trabajo, también son equipos de protección que se deterioran, siendo necesaria su reposición para trabajar con seguridad.

Entre los recortes planteados por la patronal también se constata la intención de eliminar la compensación por traslados entre distintos centros de trabajo que supone el abono de 0.22Euros/Km. y 16 euros de dieta si la distancia es superior a 30 kms, tampoco están dispuestos a compensar las labores de limpieza que se realizan.

