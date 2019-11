Trabajo contabiliza 73 huelgas en Navarra hasta agosto con más de 4.000 participantes

Actualizada 30/11/2019 a las 11:02

Navarra ha registrado un total de 73 huelgas entre los meses de enero y agosto de este año, 54 más que en el mismo periodo de 2018, en las que han participado 4.165 trabajadores, 2.501 más que el año anterior, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social consultados por Europa Press.

En la Comunidad foral se contabilizaron un total de 13.582 jornadas no trabajadas por estas huelgas, lo que representa un incremento de 11.414 jornadas que en los primeros ocho meses de 2018. Según estos datos, se registraron una medida de 57,1 trabajadores participantes por huelga y una tasa de 3,3 jornadas no trabajadas por participante.

En números absolutos, Navarra es la tercera comunidad autónoma, junto con Madrid, en la que más huelgas se han registrado entre enero y agosto, con 73. Se sitúan por detrás de País Vasco, con 162, y Cataluña, con 99.

Por su parte, en lo que respecta al mes de agosto, en la Comunidad foral se han registrado seis huelgas, con 401 participantes y un total de 2.880 jornadas no trabajadas.

En el conjunto del país, el número de huelgas que se desarrollaron durante el periodo de enero a agosto de 2019 fue de 582, con 179.171 trabajadores participantes y un total de 536.234 jornadas no trabajadas. Por ámbito sectorial, las huelgas de empresa fueron 558 (95,9%) mientras que de sector tan solo se comunican 24 huelgas (4,1%).

En cuanto a los trabajadores participantes, el 67,9% lo hicieron en huelgas de empresa y el 32,1% en huelgas de sector, y respecto a las jornadas no trabajadas, el 62,2% fueron en huelgas de empresa y el 37,8% en huelgas de sector. La media de trabajadores participantes por huelga de sector o de empresa fue 308 y el número medio de jornadas no trabajadas por huelga en este caso ascendió a 921,4.

Por ámbito institucional, la mayor conflictividad laboral en número de huelgas se registró en el sector privado con 497 (85,4%) huelgas, 125.679 (70,1%) trabajadores participantes y 455.154 (84,9%) jornadas no trabajadas. Al sector público le correspondieron 77 (13,2%) huelgas, con 50.376 (28,1%) trabajadores participantes y 75.326 (14,0%) jornadas no trabajadas.

Por motivación, 576 huelgas lo fueron por motivos estrictamente laborales de las que, la mayor parte, 377, fueron realizadas por motivos laborales no derivados del proceso de negociación colectiva, con 90.569 participantes y 252.492 jornadas no trabajadas.

La información ofrecida por el Ministerio se refiere a todas las huelgas y cierres patronales de los que se ha tenido conocimiento, exista o no constancia administrativa previa de su convocatoria, excepto las que no implican jornadas no trabajadas, como las llamadas huelgas de celo; las de duración inferior a una hora, las que se refieren a actividades convencionalmente no productivas -como las huelgas de estudiantes-, y las que afectan a colectivos sin derecho a huelga, como el personal militar y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

