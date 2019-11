El sector renovable reclama reglas claras para la transición energética

23/11/2019 a las 06:00

Ante una situación de emergencia climática, la eficiencia energética y la sustitución del consumo de combustibles fósiles por energías de origen renovable son el camino a seguir. La UE se ha comprometido a incrementar la cuota de las energías renovables sobre el consumo final de energía en un 32% en el año 2030. Y Navarra es aún más ambiciosa: eleva el porcentaje al 50% -hoy supera por poco el 22%-. Pero los retos que afronta el sector para conseguirlo ya no están ni en la tecnología ni en el capital sino en la regulación. Y es que la pregunta ya no es si la generación puede ser 100% renovable porque todos los expertos coinciden no sólo en que tecnológicamente se puede sino en que lo va a ser, sino qué se necesita para surfear con éxito esa segunda oleada de renovables que trae la transición energética. Fue lo que se les planteó a los expertos del sector renovable que este viernes participaron en el II Pamplona Forum organizado por Diario de Navarra y NavarraCapital, con el patrocinio de Laboral Kutxa, e inaugurado por el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi.



Durante toda la mañana se habló de las perspectivas, los retos y los riesgos de esa transición, pero también de soluciones. En lo que todos los ponentes coincidieron fue en que para que el cambio que se avecina tenga recorrido, las reglas del juego tienen que estar claras y el mercado eléctrico debe adaptarse a los requerimientos de las nuevas tecnologías. La idea la resumió Javier Coloma, director de la División de Energía y Redes de Ingeteam: “Meter más renovables en el sistema sin cambiar la forma de fijar los precios es suicida”. Hay que tener en cuenta que el mercado eléctrico, que fija precios de forma marginalista, está preparado para tecnologías que tienen unos costes variables altos como las energías fósiles. En opinión de este especialista, en las renovables el coste es predecible por lo que se podría fijar un coste justo para esa instalación durante su vida útil. Después fue Mikel Sojo, director de procesos de Innovación Tecnológica en la división de Energía Acciona, quien habló de la necesidad de adaptar “la arquitectura” del mercado para que seamos capaces de dar respuestas más ágiles.



Otra de las claves de la jornada la aportó Antonio González, delegado regional de la zona norte de Red Eléctrica de España quien recalcó que para surfear la ola de la transición lo que el operador del sistema necesita es “un compromiso firme y serio de las administraciones”. Reprochó que desde 2009 no haya habido una apuesta clara y firme en Navarra por implantar más parques eólicos. “Si queremos pasar de 1000 a 2.000 MW todo pasa por tener una capacidad de evacuación que permita que esa energía generada en Navarra tenga vía de evacuación”, remarcó después de que el consejero Ayerdi hubiera aludido a que con los MW renovables que la comunidad tiene en cartera duplicará su capacidad instalada. Se refirió González a los 15 años que tarda de media en tramitarse una línea eléctrica de 400kv aludiendo a la línea de evacuación entre Navarra y País Vasco, parada desde hace varios años.



La jornada terminó con la intervención del presidente del consejo del grupo La Información (Diario de Navarra), Virgilio Sagüés, y de Tito Navarro, representante de NavarraCapital.es, entidades organizadoras del evento.

“Navarra puede perder su liderazgo si no se adapta”



Los seis primeros aerogeneradores del Perdón empezaron a girar en diciembre de 1994 y han terminado situando a la Comunidad foral como referente nacional en el sector de las renovables con cerca de 1.000 MW de generación instalados de las diferentes tecnologías. Sin embargo, la competencia con respecto a otro polos de innovación es cada vez mayor y Navarra podría perder ese liderazgo si no se adapta a tiempo a la transformación energética y encuentra incentivos para retener el talento, las empresas y los centros de decisión en su territorio. La advertencia la lanzó José Javier Ripa, director comercial de UL para Europa y Latinoamérica, una corporación internacional con sede en la comunidad. UL, con 190 localizaciones en todo el mundo, ha certificado la mayor parte de los aerogeneradores que se producen y diseñan en la comunidad, “por eso estamos implantados aquí”, remarcó. Y de ahí que su advertencia sobre el peligro de que todo ese empleo, empresas y riqueza que se generó hace 20 años esté en “serio riesgo” de perderse no fuera baladí. Animó a la comunidad y a sus empresas a poner “toda la carne en el asador” con “nuevos productos y negocios” para conseguir generar “la ola que hace 20 años se hizo aquí y nos llevó a donde estamos”. “Nos hemos instalado en una especie de autocomplacencia sobre lo bien que hemos hecho las cosas, pero el reto ahora es más complicado. Hace falta más y mejor regulacion, más implicación de las administracion y romper el falso debate de la competitividad. Si queremos que las energías renovables abastezcan al consumo en el mayor porcentaje posible tenemos que apostar por ello y no sale gratis”, concluyó.



Mikel Sojo, director de procesos de Innovación Tecnológica en la división de Energía de Accciona, animó a la Comunidad foral, donde el grupo tiene el 28% del empleo y el 65% de la potencia instalada, a ser “pionera” en la transición energética. “Si queremos que la energía renovable sea la fuente predominante, la competitividad no puede estar dedicada a bajar precios de forma artificial sino a nuevas prestaciones”, remarcó Javier Coloma, director de la División de Energía y Redes de Ingetema. El director general de Solaris Bus Ibérica, Kepa Mendikute, habló del hidrógeno como fuente alternativa y reconoció que aunque a su compañía aún le queda mucho recorrido respecto al bus eléctrico “ no va parar. Tenemos una previsión de producción de 2.000 vehículos eléctricos al año”.

“La búsqueda de la eficiencia provocará cambios sociales”



Para abordar la transformación necesaria en pro de la sostenibilidad energética va a ser necesario un “cambio profundo en la sociedad”, que debe dejar atrás el concepto de consumo de energía y pensar en el “uso de la energía”, según expuso ayer el gerente del Operador Energético del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Zardoya, durante su intervención en II Pamplona Forum celebrado en el Colegio de Médicos de Pamplona. Este técnico apuntó que el consistorio había dado “grandes pasos” en la mejora de la eficiencia, pero reconoció que de los 4.500 GWh de consumo anual, sólo el 1% provenía de producción propia, un porcentaje que debía crecer para acercarse a las metas establecidas para el final de la próxima década.



Solartia es de las pocas empresas navarras dedicadas a las energías renovables que proliferaron a comienzos de siglo y ha sobrevivido a la criba de la crisis económica. “Apostamos por el autoconsumo y tuvimos que hacerlo fuera de España”, expuso su director general, Emilio Mendívil. Puso como ejemplo el desarrollo en una isla del Caribe, con 8.000 habitantes, de una microrred equipada con 2,2 MWh de energía solar, baterías y nuevos generadores diésel, gracias a lo que se lograron ahorros del 50% de combustible.



La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, centró su intervención en el papel que está jugando Naveac, entidad pública que coordina el trabajo de la Administración foral, los centros tecnológicos y la industria, para promover la transformación del tejido productivo navarro asociado al automóvil hacia las oportunidades que ofrecerán los vehículos eléctricos, autónomos y conectados. Tras mencionar algunas iniciativas, como la inversión en la fábrica de autobuses híbridos y eléctricos Vectia en Castejón, Irigoien destacó la apuesta por facilitar en Navarra las pruebas de coches autónomos y conectados, para lo que la Policía Foral había designado 28 rutas y se estaba habilitando en una de ellas la infraestructura 5G.



“Hay mucho margen para seguir invirtiendo en energías renovables en Navarra”, comenzó diciendo el director general del grupo Enhol, Diego Oliver. El máximo responsable de esta empresa promotora de parques añadió que en Navarra hay instalados 1.000 GW de potencia eólica y fotovoltaica, cifra que se duplicará “en los próximos dos o tres años”.

