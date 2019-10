La ministra Calviño destaca en Pamplona las perspectivas positivas de la economía navarra

Actualizada 23/10/2019 a las 22:21

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que Navarra es una de las comunidades que mejor comportamiento económico están mostrando y, por tanto, ha considerado que sus perspectivas son positivas.



Calviño, quien ha participado en Pamplona en un encuentro con empresarios y agentes económicos de Navarra, ha declarado que la Comunidad foral "tiene un crecimiento muy notable, un crecimiento del empleo, un comportamiento del sector exterior extremadamente positivo y por tanto las perspectivas son positivas". "Ahora bien, en Navarra, como el conjunto del Estado español, como el conjunto de España, no podemos aislarnos de las tensiones y el enfriamiento económico en el ámbito internacional", ha señalado a los medios de comunicación.



En ese sentido, ha comentado que la fase de crecimiento económico español se está moderando y "existen determinadas incertidumbres de cara al futuro", pero "España está capeando mejor que otros países esta situación, que es menos positiva desde el punto de vista internacional". En ese contexto, ha indicado, Navarra va a ser una de las comunidades que "podrá seguir también mejorando la calidad del empleo, reduciendo la desigualdad y proporcionando un mayor bienestar a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma".



Calviño ha comparecido acompañada por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que es, ha dicho, "una mujer que ha logrado constituir un Gobierno que representa la pluralidad de la población en Navarra y que además está centrado en resolver los problemas de los ciudadanos, la creación de empleo de calidad, la lucha contra el fraude fiscal, aquellas cuestiones que son verdaderamente importantes en el día a día de las personas".



Por otro lado, al ser preguntada sobre la llamada al diálogo de los empresarios catalanes, la ministra ha asegurado que es "imprescindible" abrir "una nueva fase constructiva en la que los catalanes hablen con los catalanes". La ministra ha deseado que se establezca "un proceso de diálogo por parte de todos los partidos políticos de Cataluña y que por fin empecemos a poner fin a esta quiebra social, a esta tensión, a este problema de convivencia que llevamos arrastrando desde hace años y que tanto daño ha causado en la sociedad catalana".



Al respecto, ha lamentado que "el escenario de inseguridad jurídica y de inestabilidad política que hemos vivido en estos años no crea el clima más propicio para la inversión ni la creación de empleo, el crecimiento económico o la actividad empresarial" en Cataluña. "En estos últimos días, las escenas de violencia que hemos visto, aunque estén concentradas y localizadas, aunque su impacto económico directo no sea muy significativo, evidentemente dan una mala imagen de Cataluña al mundo y no son positivas desde ese punto de vista", ha agregado.



Por ello, ha confiado en que "se ponga fin a esta fase de violencia y de exaltación en las calles y que cuanto antes podamos entrar en una fase mucho más constructiva en la que los catalanes hablen con los catalanes, se establezca un diálogo entre los distintos partidos políticos, y empecemos a cerrar las heridas que se han creado durante estos años y la tensión social".



El objetivo, ha resaltado, es abrir "una fase más positiva también desde el punto de vista económico para que Cataluña juegue el papel que le corresponde como uno de los motores del crecimiento y de bienestar en España".



Acerca del contexto europeo, ha apuntado que Alemania, "uno de los motores del crecimiento económico" de la UE, está "en un escenario de crecimiento relativamente plano, porque en la economía alemana tiene un peso muy importante las manufacturas, que dependen más de la evolución del comercio internacional".



Por este motivo, ha aseverado, "todos esperamos que cuanto antes Alemania recupere el pulso económico" y que "releve en cierto sentido a España, que en este momento es uno de los pocos países que sigue registrando unas tasas de crecimiento notables y tiene unas perspectivas positivas de cara al año 2020".

