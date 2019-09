La dirección de Douglas y los sindicatos llegan a un preacuerdo tras dos jornadas de huelga

Actualizada 16/09/2019 a las 11:11

La dirección de la compañía Douglas y la representación sindical han alcanzado un preacuerdo, tras dos jornadas de huelga, sobre la modificación sustancial de condiciones laborales planteada por la empresa.

UGT ha valorado que, aunque quedan diferentes aspectos todavía abiertos que han retrasado la firma definitiva del acuerdo, "el compromiso, el esfuerzo y la movilización de la plantilla han sido decisivos para desbloquear la situación y posibilitar este preacuerdo en la última reunión del periodo de consultas".

El preacuerdo firmado supone "una mejora sustancial respecto a las propuestas y medidas planteadas por la empresa", según UGT. Así, entre otros aspectos, toda la plantilla disfrutará, al menos, de 11 fines de semana libres al año (sábado y domingo); se limita el trabajo en domingos y festivos a un porcentaje en función de las aperturas de las tiendas; y los turnos de trabajo serán fijos (turno de mañana y tarde), y solamente se podrán variar un máximo de 28 días al año y únicamente en las tiendas de horario continuo.

Además, se han fijado turnos de referencia para la mañana y tarde, con horarios fijos toda la semana, sólo se podrán variar hasta un máximo de dos horas, dos días a la semana, únicamente por recepción del pedido y limpieza.

En virtud del preacuerdo alcanzado, los horarios se tienen que entregar con un mes de antelación, se ha pactado un sistema de incentivos para toda la plantilla, no se van a modificar los contratos de los trabajadores que no tienen la obligación de trabajar los domingos, y no se va a reducir el salario a ningún trabajador.

