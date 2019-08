Premios nacionales de ingeniería a Ana Monreal y das-Nano

23/08/2019 a las 06:00

Los premios nacionales de ingeniería industrial van a tener a Navarra como protagonista, al lograr dos de los ocho galardones, que se entregarán en Madrid el 19 de septiembre: Ana Monreal Vidal ha sido distinguida con el Premio Nacional en la categoría de Ingeniero del Año y la firma das-Nano, con el galardón a la Empresa Innovadora 2019.



INGENIERA DEL AÑO



El reconocimiento de Ana Monreal Vidal (Pamplona, 1984) en la categoría de Mejor Ingeniero Industrial del Año, distingue, según el decano del Colegio de Navarra y presidente también del CGCOII, Miguel Iriberri, “el carácter emprendedor” de esta joven ingeniera que es cofundadora de cuatro empresas líderes en tecnología industrial.



La distinguida con el Premio a Mejor Ingeniero Industrial del Año estudió la carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Pública de Navarra, entre 2002 y 2007, y, posteriormente, defendió su tesis fin de carrera sobre el Estudio de Viabilidad de una Pila De Combustible Hidráulica. Es cofundadora de IAR, Smart Lean Solution y Bambrai.



EMPRESA INNOVADORA



Por su parte, das-Nano, una empresa con sede en Tajonar, ha sido galardonada con el Premio Nacional Empresa Innovadora por lo avanzado de sus productos y el uso de tecnologías vanguardistas como la inteligencia artificial basada en redes neuronales y las ondas de Terahercio para abordar soluciones a problemáticas, que hasta hoy, no habían podido ser resueltas mediante tecnologías tradicionales.



Entre sus clientes se encuentran empresas de talla mundial como Airbus, Siemens-Gamesa, BBVA o el Banco Central Europeo. La compañía también fue reconocida el pasado mes de abril por el NIST (National Institute of Standars and Technology), que situó su software biométrico en el top 3 de los más fiables a escala mundial, quedando por delante de colosos como Google o Facebook.



“Das-Nano es un ejemplo de apuesta por la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Su afán por encontrar soluciones innovadoras a los problemas reales de las empresas no solo beneficia al tejido industrial, sino que también contribuye al desarrollo de la sociedad” afirma Miguel Iriberri sobre la empresa.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+