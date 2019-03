Actualizada 07/03/2019 a las 09:17

El escaso seguimiento a la huelga convocada por CC OO en la compañía de transportes Igoa y Patxi, que está siendo secundada por unos 25 conductores de los 150 con los que cuentan las cuatro empresas del grupo, no ha desanimado al sindicato, que aseguró ayer que continuará con las protestas por el preacuerdo firmado por la central mayoritaria, UGT, con la dirección.

Según denunciaba ayer CC OO, los representantes de UGT, que suman ocho representantes por los dos de CC OO, han aceptado unos salarios que se mantendrán durante cinco años más por debajo de lo estipulado en el convenio sectorial. Los trabajadores que siguieron ayer la huelga se concentraron ante el Parlamento.

Desde UGT recordaron que el acuerdo alcanzado con la empresa significa recuperar “dos terceras partes de lo perdido en 2013 tras el acuerdo que firmó entonces el único delegado de CC OO”, que supuso una pérdida de ingresos de 6.000 euros anuales. El grupo Igoa y Patxi se encarga de una parte importante de los servicios de transporte de Volkswagen Navarra.

