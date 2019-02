Viscofan obtiene un beneficio de 123,7 millones de euros en 2018, un 1,4 por ciento más

Actualizada 28/02/2019 a las 18:20

El resultado neto del Grupo Viscofan en 2018 sumó 123,7 millones de euros, lo que supone un 1,4 por ciento más que el año anterior, con el cuarto trimestre contribuyendo en 35 millones, tras crecer un 17,5% frente al mismo trimestre del año anterior.

El beneficio antes de impuestos acumulado a diciembre de 2018 asciende a 147,3 millones con un gasto por Impuesto de Sociedades de 23,6 millones, una tasa fiscal efectiva del 16% (16,1% en el mismo periodo del ejercicio anterior), según un hecho relevante remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El EBITDA acumulado alcanza los 208,8 millones de euros, un 1,2% por debajo de 2017. Según explica la compañía, la desfavorable evolución de los tipos de cambio erosiona en más de 14,2 millones el EBITDA reportado a 2018.

En el acumulado anual, el importe neto de la cifra de negocios del Grupo Viscofan se sitúa en 786 millones, un 1 por ciento por encima del año anterior.

Desglosado por naturaleza de ingresos, las ventas de envolturas reportadas contribuyen con 741,4 millones de euros, un 1 por ciento más respecto a 2017, y los ingresos por venta de energía de cogeneración aportan 44,7 millones de euros, un 1,4 por ciento más que el año anterior.

En el conjunto del año se han invertido 71,6 millones frente a los 107,2 millones invertidos en 2017, siendo la inversión más significativa de ambos ejercicios la construcción de la planta de la localidad navarra de Cáseda y la instalación de una nueva tecnología para la producción de envolturas basadas en viscosa (celulósica y fibrosa).

La deuda bancaria neta a diciembre de 2018 se sitúa en 79,6 millones, superior a los 41,1 millones a diciembre de 2017 debido al incremento de la remuneración a los accionistas, a las inversiones de transformación de la compañía y la adquisición de Globus en noviembre de 2018.

El Consejo de Administración ha propuesto para su aprobación en la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo complementario de 0,95 euros por acción a pagar el próximo 6 de junio de 2019.

La remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2018 se compone de una remuneración ordinaria total de 1,60 euros por acción, y un dividendo extraordinario de 0,13 euros por acción.

El presidente del Grupo Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, ha afirmado que "los resultados del cuarto trimestre vuelven a mostrar la fortaleza de Viscofan que ha desplegado con éxito sus iniciativas de transformación interna, mientras que ha tenido que adaptarse a un entorno de mercado exigente debido a la debilidad en las divisas y al alza en los costes de producción".

Según ha añadido, "el crecimiento del mercado de envolturas, las mejoras del parque industrial, la incorporación de nuevas compañías, y la dedicación y compromiso del excelente equipo humano nos sitúan en una situación privilegiada para seguir avanzando en nuestro plan 'More to be' y alcanzar nuevos crecimientos en las principales magnitudes de resultados en 2019".

Así, en cuanto a las perspectivas para 2019, los primeros meses del año confirman la tendencia de crecimiento en los volúmenes de mercado, aunque se mantiene cierta presión en los precios de las materias primas y energía, según explica la compañía.

El Grupo Viscofan encara la segunda mitad del plan estratégico 'More to be 2020' con el objetivo de reducir su estructura de costes y seguir mejorando los niveles de servicio y de desarrollo tecnológico.

En este contexto, el Grupo Viscofan espera crecer en ingresos entre un 6% y un 8%, en EBITDA recurrente entre un 10% y un 13% y en resultado neto entre un 8% y un 14%, apoyándose en una inversión de 60 millones de euros, un descenso superior al 15% frente a la inversión de 2018.

