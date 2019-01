CC OO calcula que 3.000 falsos autónomos pueden estar trabajando en Navarra

Actualizada 30/01/2019 a las 11:19

CC OO ha alertado este miércoles de la extensión del fenómeno de los falsos cooperativistas en diversos sectores y ha calculado que cerca de 3.000 personas podrían estar siendo utilizadas como falsos autónomos en Navarra, especialmente en el sector cárnico, transportes, construcción y servicios.



Por este motivo, CC OO de Navarra, a través de Izquierda-Ezkerra, ha presentado una proposición de ley que modifica la ley de cooperativas existente para que las mismas queden descalificadas cuando haya una infracción muy grave por parte de la Inspección de Trabajo y además suponga un importante perjuicio económico o social.



El secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Navarra, Josema Romeo, ha asegurado en conferencia de prensa que, en este asunto, "nos jugamos mucho", porque se corre el riesgo de llegar a un "mercado dual", en el que haya "trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos".



Esta ley, ha declarado, "no va a terminar con las falsas cooperativas, pero sí lo va a poner más complicado", ya que tendrá un efecto disuasorio y, en caso de infracción, punitivo.



Romeo ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen esta proposición y, al Gobierno de Navarra, a que tome medidas para acabar con este fenómeno.



El secretario general de la Federación de Servicios de CC OO de Navarra, Josu Ros, ha señalado que, gracias al acuerdo alcanzado en la empresa Uvesa, donde se ha solucionado el problema de 650 falsos autónomos, "se ha podido destapar una realidad laboral" de un colectivo importante de personas que están trabajando "sin normas laborales".



Se trata, ha denunciado, de una realidad que afecta sobre todo a la juventud y a personas sin recursos, que ven en la figura del falso autónomo una oportunidad de incorporación al mercado laboral.



Ros ha apuntado que muchas de estas personas trabajan para plataformas digitales "que más tienen que ver con el esclavismo laboral que con una empresa al uso".



El sindicalista ha pedido a la ciudadanía que sea consciente de que "cuando pides una pizza o unas hamburguesas", las entrega alguien que está "cobrando una miseria" y, además, "sin derechos laborales".



Estos servicios, ha comentado, se gestionan por multinacionales que están en contacto telemáticamente con los trabajadores para los repartos, por lo que "no hay una empresa física al uso".



Por otro lado, en el sector del transporte, ha denunciado CC OO, se ha detectado la contratación de camioneros autónomos, incluso de otros países, y en la construcción trabajan asimismo autónomos "a un precio no acorde al convenio" y sin derechos laborales.



Ros ha explicado que CC OO no ha presentado aún denuncias en Inspección de Trabajo, pero va a solicitar que se emitan informes de este organismo sobre los falsos autónomos en Navarra.

