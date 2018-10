Actualizada 18/10/2018 a las 11:47

Una representación de profesionales y supervivientes de acosos sexuales en el trabajo ha pedido este martes en comisión parlamentaria la elaboración de protocolos específicos para estos casos y una estrategia de intervención dirigida a un "cambio cultural" en las empresas.



Así lo ha manifestado Malu Ziordia en una sesión de trabajo parlamentaria realizada a petición de Podemos-Orain Bai, donde ha comparecido junto a María José Lecuona e Irma Giménez, quienes han expuesto sus experiencias personales.



En palabras de Ziordia, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo son "expresiones de violencia en el ámbito laboral" que "violan otros derechos" y conllevan "riegos de carácter psicosocial", pues suelen afectar a la salud de las personas que sufren este tipo de violencia.

Por ello, ha pedido la elaboración de distintos protocolos para los dos citados tipos de acoso, ya que "son cuestiones diferentes y tienen rasgos específicos que requieren un tratamiento específico".



Tras considerar que dichos protocolos "deberían hacerse de forma participada", ha destacado la necesidad de impartir formación "a todas las partes de la empresa" (tanto a la dirección como a los trabajadores y sindicatos) y de difundir la existencia del mencionado protocolo.



Un protocolo que, a su juicio, debería incluir además un seguimiento y evaluación. "Que las empresas determinen quién se ocupa de estos casos y que todo el mundo sepa cómo acceder a ellas -ha solicitado-, que no formen parte de la dirección y que sean mujeres, aunque en algunos casos también sean hombres".



Sin embargo, ha advertido que "un protocolo no es suficiente para prevenir", de forma que ha abogado por desarrollar una "intervención dirigida a un cambio cultural" mediante la que se llegue a una mentalidad de "tolerancia cero" ante ciertos comportamientos.



Por su parte, María José Lecuona ha querido poner de relieve las "devastadoras" consecuencias de este tipo de violencia. Además, Lecuona, que sufrió diversas actitudes inapropiadas por parte de un supervisor, ha denunciado la actitud del sindicato al que acudió y la indefensión que experimentó.



En la misma línea se ha mostrado Irma Giménez, que se enfrentó a una persona "conflictiva" que, entre otras cuestiones, acosaba a trabajadoras y la amenazó de muerte al plantarle cara. "Estoy bastante decepcionada con el tema sindical -ha lamentado-, nadie me ha apoyado, ni sindicato, ni empresa, ni nadie".



Tras mostrarse "totalmente desprotegida", ha explicado que tuvo que denunciar este hecho a la Policía Nacional ante la inacción de su empresa. Los grupos parlamentarios, que han aplaudido la valentía de las comparecientes, han trasladado su apoyo y han apostado por la erradicación de esta problemática.

Selección DN+