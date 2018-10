Actualizada 18/10/2018 a las 13:55

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra celebró el martes 9 de octubre de 2018 su Asamblea Extraordinaria en la sede de la Asociación.

El nuevo presidente de AJE Navarra, Javier Vidorreta Salillas, fue declarado electo tras finalizar el proceso electoral. Vidorreta, hasta ahora vocal de la asociación, tiene 29 años y es natural de Tudela, licenciado en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica con Intensificación en Diseño Industrial por la UPNA. Es fundador y director creativo de Vidorreta Design, estudio de diseño de producto y marca, así como director creativo de Txarli Factory, empresa dedicada a la producción de juegos de mesa y miniaturas.

Vidorreta expuso los ejes de actuación de la nueva Junta para el periodo, así como las actividades y acciones a desarrollar, en un programa que tiene como valores fundamentales "la generación de valor para los asociados, creando oportunidades y promoviendo la unión entre los empresarios y empresarias navarros, así como visibilizar y empoderar la asociación dentro de la sociedad navarra como un agente clave y de referencia en materia de emprendimiento y empresariado joven", según la nota de prensa. A su vez, aspiran a la descentralización de la actividad, mediante el acercamiento a todos los territorios de la Comunidad foral.

La candidatura que resultó elegida está conformada por 11 jóvenes empresarios y empresarias que lideran pymes navarras de múltiples sectores y que reflejan la propia diversidad de AJE Navarra.

Composición de la nueva junta directiva de AJE Navarra:



PRESIDENTE: Javier Vidorreta Salillas, 29 años, Vidorreta Design y Txarli Factory

VICEPRESIDENTA: Ana Martínez Tanco, 39 años, Martan Autoescuela de Maquinaria

SECRETARIA: Amaya Orduña Ullate, 39 años, IMEL Consultores

TESORERA: Maite del Portillo Ros, 30 años, Adapta e Integra

VOCALES:

Mikel Beroiz Rosino, 38 años, Berola Consulting

Carlo Bindoni, 35 años, New Horizons Consulting

Ion Esandi Mateo, 37 años, Lifeak Job Accommodation Solutions for Life

Hugo González Jiménez , 30 años, Gonzalez Jimenez Seguros y Finanzas

Ciro Larrañeta López, 37 años, Tetra Consulting and Engineering

Adrián Miranda Falces, 28 años, Multihelpers

Ion Sevillano García, 31 años, Ruta 360



Etiquetas AJE Navarra

Selección DN+