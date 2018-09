Actualizada 13/09/2018 a las 18:14

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, no repetirá al frente de la patronal navarra tras las próximas elecciones que la entidad celebrará previsiblemente a principios del próximo año.

"Yo he manifestado mi interés en marcharme ya después de dos legislaturas, oficialmente ya lo materializaremos en su momento", ha manifestado Sarría, en una entrevista a Onda Cero.

El presidente de los empresarios navarros también se ha referido a la próxima cita electoral de la CEOE que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre y ha considerado que Antonio Garamendi, que ya ha anunciado que presentará su candidatura, tiene "muy altas posibilidades" de ser elegido.

En otro orden de cosas, Sarría se ha referido a la reforma fiscal aprobada por el actual Gobierno y ha considerado que "los pasos que se han dado en Navarra en todo lo relativo al sistema impositivo ha sido perjudicial para esta comunidad".

"Hemos endurecido la tributación en su conjunto y eso no es bueno, al final subiendo los impuestos no se recauda más, sino que al final se recauda menos", ha sostenido el presidente de los empresarios navarros, quien ha defendido que la Comunidad foral "debe volver a un sistema de tributación que sea equivalente al conjunto de España, que no perjudique a las rentas a las empresas y que tenga sentido".

Según ha indicado, "lo que ha traído la reforma fiscal que hizo el Gobierno ha sido la deslocalización de muchos patrimonios" y ha opinado que "si este sistema fiscal continuara así a lo largo del tiempo, posiblemente veríamos ya movimientos de empresas".

Preguntado por qué balance hace de la gestión del actual Gobierno y qué espera a partir de la elecciones forales de mayo del próximo año, José Antonio Sarría ha señalado que "existe en general en Navarra y en toda España un importante descontento de los ciudadanos acerca de los políticos, un alejamiento de la actividad política de las preocupaciones y problemas de los ciudadanos".

Por ello, ha pedido a todos los políticos que "se acerquen a la ciudadanía" e "intenten resolver los problemas de los ciudadanos". "Los partidos políticos son para eso, no para colocar a muchos de los suyos en puestos importantes", ha apuntado.

Selección DN+