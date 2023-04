Declaran urgente la expropiación de bienes para arreglar una tubería que abastece a Bera y presenta constantes fugas

“Renovación de la red de distribución de agua desde la cámara de llaves del depósito de Zalain hasta Foru plaza de Bera”. El expediente, impulsado por el consistorio y que cuenta con financiación del Gobierno de Navarra a través de los fondos europeos Next Generation, “aconseja declarar la urgencia de la expropiación para renovar la red de distribución de agua en esa zona del municipio, en la que se ha detectado un alto nivel de fugas. Las obras de reparación reducirán significativamente estas pérdidas lo que garantizará el suministro constante y adecuado al vecindario de Bera”, según informa el consistorio. El Gobierno de Navarra ha declarado en su sesión de este miércoles la urgencia de la expropiación forzosa de los bienes afectados por el proyecto. El expediente, impulsado por el consistorio y que cuenta con financiación del Gobierno de Navarra a través de los fondos europeos Next Generation, “aconseja declarar la urgencia de la expropiación para renovar la red de distribución de agua en esa zona del municipio, en la que se ha detectado un alto nivel de fugas. Las obras de reparación reducirán significativamente estas pérdidas lo que garantizará el suministro constante y adecuado al vecindario de Bera”, según informa el consistorio.

La actuación en los dos kilómetros de tubería exige una inversión de 483,676,29 euros. Tal y como señala el alcalde, Aitor Elexpuru (EH Bildu), “la localidad se abastece desde varios depósitos, uno de ellos es el de Zalain. Actualmente, existe una tubería de agua de PVC y PE, de DN-110 mm, que une el citado depósito con Foru Plaza”. El sistema asegura el suministro “al polígono de Ubela, a dos caseríos aledaños a la zona industrial y a un tercero en Zalain, al cementerio, al barrio de Legarbidea y a las viviendas de Iparkarrika, además de conectar con la red de agua en Bidasoa, Gernikako Arbola y Legia Karrika”.

Como precisa el primer edil, “el conducto presenta fugas de manera constante, lo que hace inviable su explotación ya que se hace una reparación y aparece otra al poco tiempo. Y debido al número de viviendas e industrias a las que da servicio, no es sostenible el mantener una red en este estado tan deplorable. Urgiendo la renovación de la conducción en todo el tramo de estudio. Además, no se puede usar al completo su funcionalidad debido al mal estado que presenta en toda su longitud y, también, por la falta de resistencia a la presión a la que tendría que trabajar para poder alcanzar el 100% de sus capacidades. Ya que ahora la tubería se secciona a la altura del cementerio, no estando el depósito de Zalain conectado con el resto de la red de Bera. Lo que en épocas estivales provoca problemas de suministro en el barrio de Zalain por la falta de capacidad de suministro de la captación desde la que se abastece el depósito del citado barrio”.