A juicio por causar un incendio con una quema no autorizada en Donamaria

juzgado la semana que viene en Pamplona por haber causado un pequeño incendio forestal con una quema no autorizada que se descontroló en La fiscal pide para él un año y medio de cárcel, una multa de 13.500 euros y que indemnice al Gobierno de Navarra con 469,63 euros por los gastos de extinción del fuego. Un hombre de 66 años serápor haberque se descontroló en Domanaria el año pasado., una multa de 13.500 euros y que indemnice al Gobierno de Navarra con 469,63 euros por los gastos de extinción del fuego.

El incendio se originó el 23 de marzo del año pasado, a las 17.20 horas. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre prendió fuego en al menos dos puntos de la ladera del paraje de Etxindegui, perteneciente al comunal de Donamaria, “con la finalidad de renovar los pastos”. Lo hizo “sin ningún tipo de autorización”, por lo que no lo hizo en un horario concreto, no estaba acompañado por personal para controlar el fuego y no había dado aviso al parque de bomberos de referencia.

afectando a un total de 2.362 metros cuadrados. No abarcó más extensión, sigue la Fiscalía, debido a que una persona que pasaba por allí nada más producirse el incendio avisó al Servicio de Emergencias y El fuego se propagó “debido a que el acusado lo inició al lado de un camino”, y de allí subió por la ladera, que al contar con un desnivel no superior al 30% “facilitó su desarrollo”. También hubo un cambio en la dirección del viento,. No abarcó más extensión, sigue la Fiscalía, debido a que bomberos del parque de Oronoz acudieron y controlaron el fuego hacia las 19 horas de ese día.

Debido a que la humedad del combustible se encontraba en un 10%, los daños sobre la vegetación no fueron graves, quedando incluso islas de pastizal y helechal sin quemar, refleja el escrito de acusación. También afectó a una parcela propiedad del Ayuntamiento, cuyos gastos no se han concretado.