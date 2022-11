Senderistas localizados en Aritzu: "Hemos pasado 10 horas dando calor a nuestro hermano"

“Queríamos hacer una travesía de Sorogain a Belate, para dormir en las Ventas de Ultzama. Dejamos un coche en Sorogain y otro en las ventas. Son como tres partes, primero hasta Urkiaga, después Artesiaga y luego, bordeando Saioa y el Okolin, llegas a Belate. Todo fue muy bien. Nos fue haciendo un día bastante aceptable. Con frío, pero con sol y sin lluvia prácticamente. Había mucha nieve, aunque íbamos bien con las marcas del GR-11”. Con el cuerpo apalizado y la certeza de haber vivido algo que no podrá olvidar, Javier Errea Múgica, periodista y director creativo de 56 años, empieza así el relato de algo que él y sus hermanos, Miguel (47 años) y José (40), planearon como una ruta de montaña y derivó en un reto de supervivencia.

Efectivamente, los tres pamploneses partieron a las ocho y media de la mañana del sábado desde Sorogain. Pensaban llegar al destino previsto a las cuatro y media de la tarde. “Íbamos muy bien, en hora y cumpliendo etapas”. Pero el destino se les comenzó a torcer de forma progresiva. “Normalmente vamos mandando fotos a las familias para que sepan por dónde vamos, lo que hubiera facilitado el rescate, pero esta vez no las mandamos. No sé por qué... Nadie sabía dónde estábamos, de ahí el despliegue que ha hecho falta para encontrarnos. Una movida”, describe Errea, para reconocer sentir “bastante vergüenza” por haberlo provocado.

Los hermanos rebasaron el monte Saioa y debían subir Okolin, pero José iba mal de piernas y espalda, lo que les llevó a variar de planes. “Ahí metimos la pata porque, en lugar de seguir las señales, Miguel dijo que se conocía bien el monte y que, como José no podía subirlo, debíamos bordearlo. Lo hicimos por el lado que no era, ya que se despistó con la nieve”, relata Javier, para proseguir sin tapujos: “A partir de ahí, todo mal” .

Se metieron por una zona de la que no sabían por dónde salir, el senderista más joven no se podía mover prácticamente y tuvieron que bajar hacia una regata, ya que comenzaba a echárseles la noche encima. “No nos matamos de milagro. Llegamos a la regata pensando que nos llevaría a Lantz. De hecho, lleva allí. Pero todo iba muy mal. Íbamos por el río, anochecía y apareció una pista, pero esa pista luego remontaba y nos conducía hacia otro lado”.

SIN COBERTURA

A las siete de la tarde, ya de noche, José Errea no podía dar ni un paso y el mayor de los tres decidió que debían tumbarse donde estaban a pasar la noche. “No había otra. Habíamos intentado llamar al 112 varias veces, pero no había cobertura desde las seis de la tarde. No nos cogía nadie. Una vez me entró una llamada y se cortó. Ahí pensé que así, aunque sea, nos tenían localizados. Pero luego la Policía Foral nos ha dicho que tienen muchas llamadas...”, afirma.

A los Errea les aguardaban en las Ventas de Ultzama y no aparecían. Sus familias no tenían noticias de ellos y, a las ocho y media de la tarde del sábado, la mujer de uno de los hermanos llamó a SOS Navarra para alertar. “Yo estaba mentalizado de que no iban a salir a buscarnos hasta la mañana del domingo y que uno de nosotros iba a tener que ponerse en marcha para ir a Lantz o donde fuera”, apunta Javier Errea.

Con la ropa empapada por la regata y la lluvia inclemente. Sin comida. Sin bebida... “Un desastre. Hicimos lo que no hay que hacer nunca”. Los pamploneses afrontaban así una noche muy dura. “Estábamos a la intemperie, en un camino debajo de una rama. Sin luz, ya que mi móvil se había muerto y al de mi hermano le quedaba un 5% de batería y queríamos que aguantase. No veíamos nada”, explica Javier.

José Errea estaba “muy mal”, con frío y sin poder moverse, y los otros dos hermanos se centraron en abrigarle. “Hemos pasado diez horas, desde las siete de la tarde a las cinco de la madrugada cuando nos han encontrado, dándole calor, friegas... Algo dantesco. Él se agobia mucho y hubo un momento en el que nos preocupamos porque todo estaba mal. Nuestro objetivo era que no se quedara ahí y nos hemos concentrado en darle calor. Cada cierto tiempo nos levantábamos para mover las piernas y no quedarnos nosotros entumecidos”.

Sobre las cinco de la madrugada, oyeron un ruido a lo lejos. “Es un pájaro”, dijo uno de ellos. Pero a continuación hubo otro ruido. Y a continuación, alguna voz. “Yo me he quedado abrazado con José. Miguel ha salido y ha empezado a gritar”. La aparición de un bombero significaba que la pesadilla terminaba por fin.