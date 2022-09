Un reto en Uharte Arakil por la sensibilización

La jornada consistió en cortar un tronco de 2,5 metros de diámetro y la subida vertical a San Donato como reto contrarreloj por parte del aizkolari Arkaitz Jauregi. Al mismo tiempo, se celebró una prueba de relevos por parejas. Mientras Iker Gorriti y Gozieder Beltza se encargaron de cortar los troncos, sus compañeros Kepa Gordo y Abel Mendivil, conocido como Spiderman, les siguieron ascendiendo a San Donato. “Creemos que el deporte es una forma atractiva de plasmar un evento como este”, declaró Gordo momentos antes de dar comienzo la carrera. “Y entre las donaciones, la tómbola, el sorteo, el pincho solidario… Creemos que hemos recaudado más de los 5.000 euros esperados”.

Si bien algunos de los deportistas sí habían participado en otros eventos solidarios, esta fue la primera vez que Adano colaboraba en encuentros benéficos como el del sábado. “Kepa nos contactó y accedimos a colaborar con él”, explicó Hodei Arada, miembro de la junta de la asociación. “Todo ha sido en nombre de Lucas Merkapide -comentaba Arada-, un niño de 4 años que sufría de un neuroblastoma al que Gordo conoció en un zumbatón solidario y que falleció hace unos meses”.

“Nunca me he planteado organizar algo así en Pamplona, porque los zumbatones que se hacen allí tienen menos éxito. Aunque este sea un municipio más pequeño y tenga menos difusión, en la capital cada uno vive en su mundo. Hasta que no les toca de cerca no se implican”, contó Kepa Gordo. Rubén Merkapide, padre de Lucas, coincidía con él. “Hasta que no te pasa a ti no te das cuenta de qué supone realmente”. Por su parte, el aizkolari Arkaitz Jauregi, que ha vivido también de cerca el cáncer infantil, concluyó: