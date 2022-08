Una fuga deja sin agua viviendas y el polígono de Ordoki de Arizkun

polígono industrial y de servicios. El Ayuntamiento de un importante contratiempo para particulares y negocios de hostelería de la zona en pleno mes de agosto. Una fuga dejó sin agua desde las 3 de la tarde de este miércoles a la zona de Ordoki de Arizkun , un barrio de caseríos diseminados, donde se asienta también el. El Ayuntamiento de Baztan trataba de localizar el origen de la avería que supusopara particulares y negocios de hostelería de la zona en pleno mes de agosto.

Lo explicaba por la tarde José Mari Celayeta, propietario del hotel Señorío de Ursua, ubicado en un lugar bucólico, rodeado de pastos verdes, ahora en pleno estiaje. Apesadumbrado por lo sucedido, lamentaba la situación, acorralado por la impotencia. “En pleno mes de agosto tenemos el hotel lleno y no sabemos qué hacer. El Ayuntamiento de Baztan no nos da ninguna explicación, no responden ya en ningún teléfono y es algo insostenible”, indicaba el hostelero. El miércoles había 45 personas alojadas en el hotel y el termómetro marcaba 37 grados. “Llegan y no se pueden duchar ni utilizar los servicios, no sabemos si les podremos dar de cenar o desayunar, algunos lo entienden bien, otros no tanto”, describía.

Celayeta explicó que el martes un guarda del Ayuntamiento se acercó hasta el establecimiento para comunicarles que se había producido una fuga y que era probable un corte de agua. “Sin embargo, ayer no cortaron el agua y de repente hoy nos dejan sin nada. Si el problema estaba ya ayer tenían margen para haber traído camiones o pensar alguna otra alternativa”, planteaba.

BANDO MUNICIPAL

Explicó José Mari Celayeta que el Ayuntamiento dejó el mismo martes, día 9, un bando que decía: Problemas con el agua en Ordoki. En el mismo indicaban que “el depósito del polígono de Ordoki tiene una fuga y está perdiendo agua en cantidad, hasta el momento ha sido imposible encontrar la fuga, por ello el trasvase que se ha hecho desde el depósito de Arizkun y los nacederos no ha servido para nada, debido a todo ello el depósito de Ordoki está a punto de quedarse sin agua y en las próximas horas puede que cese el abastecimiento, los servicios técnicos del ayuntamiento trabajan para tratar de encontrar una solución”.

Celayeta explicó que, además del hotel hay otros servicios y alojamientos en el entorno. “También dos restaurantes, una panadería, y una lavandería industrial”, precisó. El barrio acoge igualmente una hípica habilitada para el turismo y otras actividades.

A última hora de la noche del miércoles el problema continuaba sin resolverse.