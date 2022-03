“No queremos vivir entre dos canteras en Almandoz”

los alcaldes jurado de Arizkun y Almandoz, Imanol Etxeberria Antxorena y Pello Sarratea Sanzberro, respectivamente, expuso días atrás a dos consejeros del la negativa de ambos pueblos a las prospecciones de mineral que se prevén realizar dentro de sus límites con destino a sendas canteras. Una delegación municipal de Baztan, de la que formaron parte, Imanol Etxeberria Antxorena y Pello Sarratea Sanzberro, respectivamente, expuso días atrás a dos consejeros del Gobierno de Navarra y al director general de Medio Ambienteque se prevén realizar dentro de sus límites con destino a sendas canteras.

“No queremos vivir entre dos canteras. Si se permite la segunda, Almandoz se convertiría en un pueblo fantasma. Los jóvenes que se quieren quedar no se atreven a realizar inversiones para comprar viviendas antiguas y arreglarlas si no tienen garantías de que no se va a hacer la nueva cantera”, observa Pello Sarratea. El rechazo mayoritario a la segunda explotación no significa su negativa a la existente, aclara. Pero un proyecto como el sopesado implicaría -según aduce- un aumento del tráfico pesado que, si no se habilita una alternativa, atravesaría el pueblo.

“Los turistas no van a venir a un pueblo atrapado entre dos canteras. Nos llama la atención que Almandoz no tenga casas rurales. El nuevo proyecto choca con el sector primario. La zona, sometida a estudio, es aprovechada por siete ganaderos, de ellos cinco con actividad prioritaria. Y curiosamente Almandoz es un pueblo donde hay más ganaderas que ganaderos”.